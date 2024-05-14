ВСУ начали перебрасывать с Краснолиманского направления подразделения к Харькову и Сумам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, на Краснолиманском направлении, где ВС России продолжают вести активные боевые действия, ВСУ сняли три бригады для переброски их к Харькову и Сумам, чтобы удерживать позиции.

Ранее газета Politico сообщила, что украинские власти планируют перебросить пять из десяти новых бригад, которые будут сформированы в ближайшие недели, на защиту украинской столицы.