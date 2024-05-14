Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
ВСУ начали перебрасывать с Краснолиманского направления подразделения к Харькову
ВСУ начали перебрасывать с Краснолиманского направления подразделения к Харькову и Сумам
Командование ВСУ снимает с Краснолиманского направления подразделения трех бригад и перебрасывает к Харькову и Сумам в попытках удержать там позиции, сообщили в силовых структурах.
Как сообщил источник ТАСС, на Краснолиманском направлении, где ВС России продолжают вести активные боевые действия, ВСУ сняли три бригады для переброски их к Харькову и Сумам, чтобы удерживать позиции.
Ранее газета Politico сообщила, что украинские власти планируют перебросить пять из десяти новых бригад, которые будут сформированы в ближайшие недели, на защиту украинской столицы.