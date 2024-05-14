Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.2 комментария
ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева
Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на защиту Киева
Украинские власти планируют перебросить пять из десяти новых бригад, которые будут сформированы в ближайшие недели, на защиту украинской столицы, сообщает газета Politico.
По данным издания, меры предприняты из опасений, что российские войска, добившись успехов в Харьковской области, могут вновь подойти к Киеву.
Издание отмечает, что бои в Харьковской области знаменуют собой начало «решающего сражения», которое будет иметь решающее значение для дальнейшего развития конфликта. Politico полагает, что взятие Харькова российскими силами может привести к ослаблению поддержки Западом Украины в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Россия создает буферную зону на Харьковском направлении.