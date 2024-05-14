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Горела цистерна с топливом на станции под Волгоградом после схода вагонов поезда
На станции Котлубань Волгоградской области загорелась цистерна с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами после схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда, сообщили в МЧС.
Уточняется, что пожарными расчетами огонь был ликвидирован, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
В данный момент устанавливаются причины схода вагонов и возгорания.
В результате ЧП движение поездов на участке было временно приостановлено.
Ранее эксперты Приволжской железной дороги заявили, причиной инцидента стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».