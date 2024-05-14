Володин раскритиковал кандидата на пост главы Минтруда Котякова

Tекст: Ольга Никитина

«[Если] эффективный министр труда и социальной защиты – это значит, что многие проблемы решаются эффективно, которые от вас зависят. Вы на поддержку можете не только рассчитывать, но и предлагать, что необходимо сделать. Но созерцание, какая-то неуверенность – так нельзя», – сказал Володин, обращаясь к Котякову, передает ТАСС.

«Здесь вот у вас либо расслабленность, либо неуверенность», – добавил Володин, выразив надежду, что ведомство будет иначе относиться к задачам, которые ставит президент России. Он напомнил, что вопросы демографии – это одно из ключевых целеполаганий, однако у руководителя профильного ведомства «нет ясного представления, как надо решать этот вопрос, как надо оказывать помощь». «Вы уходите в «пилоты» (пилотные проекты – прим. ВЗГЛЯД)», – возмутился председатель Госдумы.

Он призвал Котякова более активно работать с профильными думскими комитетами и заместителями министра. По словам Володина, вопросы депутатам от избирателей, которые касаются сферы ответственности Минтруда, являются одними из самых частых.

Также Володин на пленарном заседании напомнил кандидатам в федеральные министры, что Госдума, наделенная правом утверждать их на должность, выступает их работодателем.

Он подчеркнул, что кандидатуры в новый состав кабмина были предложены председателем правительства Михаилом Мишустиным, однако Госдума вправе не утвердить кандидатуру.

«Поэтому наш разговор должен строиться именно исходя из этого. Вот здесь – ваш избиратель, а вы – наш кандидат на должность», – подчеркнул Володин.

Напомним, ранее Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина предложен Денису Мантурову, а на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.