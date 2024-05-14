Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
В Кремле сочли неуместным называть назначение Шойгу секретарем СБ «понижением»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал неуместным расценивать как понижение по службе назначение экс-главы Минобороны Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России.
По его словам, новая должность Шойгу – довольно высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий огромное значение для целой страны, передает ТАСС.
Песков заверил, что руководитель данного органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность.
Бывший министр обороны будет одновременно курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и являться заместителем президента в Военно-промышленной комиссии (ВПК).