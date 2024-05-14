Опрос: Отечественному бизнесу доверяют более 80% россиян

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении на сайте «Деловой России» говорится, что консервативнее оценивают доверие общества к себе сами предприниматели – только 57% опрошенных считают его высоким или близким к этому уровню.

Опрос населения и предпринимателей проводился в марте-апреле 2024 года.

Для 38% опрошенных ключевым фактором, влияющим на формирование положительного отношения общества к российскому бизнесу, является высокое качество предоставляемых товаров и услуг. При этом более значимым для граждан оказались факт их производства на территории России, а также использование передовых технологий и инноваций.

А сам бизнес, как отмечают авторы исследования, выделяет другие аспекты развития: заботу компаний о своих клиентах и о сотрудниках.

Все участники опроса отмечают позитивную трансформацию доверия в ретроспективе последних 20 лет, в период последних двух лет отмечают также положительные изменения в сфере предпринимательской деятельности: рост количества новых компаний, в том числе социально-ответственных, новых товаров и услуг, а также повышение качества российских товаров и услуг.