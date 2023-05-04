Белый дом: США могут никогда и не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль

США пытаются установить, что конкретно произошло, но могут так и не установить обстоятельства атаки беспилотниками Кремля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Кирби заявил, что США пытаются наилучшим образом установить все обстоятельства атаки на Кремль, но допускают, что никогда в полной мере не поймут, что случилось, передает РИА «Новости».

Ранее Кирби опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля.

До этого Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.

Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.

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