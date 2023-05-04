Белый дом опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля

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4 мая, четверг | Последнее обновление — 21:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинский беспилотник уничтожен у военного аэродрома в Севастополе
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Против грузинского правительства работает вся инфраструктура западного влияния, созданная в этой стране за прошедшие десятилетия. Действие этого фактора мы наблюдали совсем недавно.
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Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой.
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Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Белый дом опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля
Кирби: Вашингтон не считает нужным частно отвечать на заявления о причастности США к атаке Кремля
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Никаких «закулисных контактов» между США и Россией по поводу атаки беспилотников на Кремль нет, в этом нет никакой необходимости, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби спросили, заявлял ли Вашингтон «за кулисами», что считает ложью утверждения Москвы о причастности США к атаке Кремля, передает ТАСС.
Представитель Белого дома отверг закулисные контакты, отметив, что в них нет нужды, поскольку США «вполне четко давали понять» о таком своем отношении к заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон «не считает нужным частным образом сообщать ему об этом».
Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль
Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
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Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».
Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.
Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.
Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.
Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление
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У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».
Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.
Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.
Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.
Кандидат в президенты США рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Кандидат в президенты США Кеннеди рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы до начала спецоперации заявил об отсутствии планов у Украины вступить в НАТО, но давление со стороны Белого дома и собственные чиновники не дали ему этого сделать, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Политик приводит в пример книгу Бенджамина Абелоу «Как Запад принес войну Украине», в которой сообщается, что Зеленский мог бы избежать конфликта 2022 года с Россией, если бы заявил: «Я не вступлю в НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кеннеди-младшего в социальных сетях.
Но Зеленский под давлением «неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов» в своем правительства интегрировал ВСУ с армией НАТО, написал он.
Ранее Кеннеди заявил, что российским силам на Украине невозможно противостоять.
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Reuters: США не знали об ударе БПЛА по Кремлю
Reuters со ссылкой на американского чиновника: США не были предупреждены об ударе ВСУ по Кремлю
Американские власти не были заранее предупреждены о попытке удара Украины по Кремлю с помощью беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.
Он уточнил, что в Вашингтоне все еще пытаются подтвердить информацию об атаке, передает ТАСС.
«Если что-то было, то не было никакого предупреждения», – сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, их удалось уничтожить. Президент Владимир Путин не пострадал, его не было в тот момент в Кремле.
Bloomberg рассказал о перепалке Маккарти с российским журналистом
Bloomberg: Спикер Конгресса США резко обменялся мнениями об Украине с журналистом из России
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, находясь в Израиле, «резко обменялся мнениями» с российским журналистом по вопросу предоставления Украине американской помощи.
Корреспондент, по данным Bloomberg, спросил Маккарти о планах Вашингтона по сокращению помощи для Киева.
Маккарти в ответ заявил, что голосует за оказание Украине помощи, что поддерживает выделение помощи этой стране. «Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной», – приводит его слова RT.
Спикер Палаты представителей Конгресса США добавил, что его страна будет продолжать поддержку Украины.
Имя российского журналиста не уточняется.
Ранее в Белом доме сообщили, что американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина.
Москва не раз подчеркивала, что страны Запада накачивают оружием и боеприпасами Украину, предоставляют разведданные, обучают солдат, что приближает к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Минобороны: США не намерены выводить ядерные заряды из Европы
Минобороны заявило о неприятии США требований России по выводу ядерных зарядов из Европы
Вашингтон не принял требования о выводе своего ядерного оружия на свою территорию, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.
Российские требования о прекращении размещения американских ядерных боеприпасов в Европе и по выводу американского ядерного оружия на национальную территорию США отвергли, рассказал Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран, передает ТАСС.
Также замминистра пояснил, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны.
Белый дом: США не поощряют Украину наносить удары по территории России
В Белом доме заявили, что не поощряют Украину наносить удары по территории России
США не поощряют Украину наносить удары по территории России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она указала на то, что США ясно говорили о том, что не поощряют Киев наносить удары за пределами украинских границ. При этом Жан-Пьер добавила, что не хотела бы спекулировать о достоверности этих сообщений, передает РИА «Новости».
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. В Кремле сообщили, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
Слуцкий призвал наказать западных хозяев Зеленского за атаку на Кремль
Председатель партии ЛДПР Слуцкий: Вместе Зеленским ответственность за атаку на Кремль должны нести его западные хозяева
Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева – президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине, заявил лидер партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева – президент США Джо Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине.
Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, на Банковой улице в Киеве давно введено прямое внешнее управление из США.
Слуцкий подчеркнул, что проведение Международного трибунала над Зеленским и его хунтой должно быть неизбежно. Парламентарий отметил, что в УК РФ есть подходящие статьи, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что все юридические процедуры обязательно должны быть соблюдены. Он заверил, что расследование будет проведено – Россия правовое государство, но мы уже сегодня не сомневаемся по поводу того, чью вину следствию предстоит доказать.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами.
Россия указала на превращение зерновой сделки в коммерческий проект Запада
Советник-посланник посольства России в США Леденев констатировал превращение зерновой сделки в коммерческий проект
Зерновая сделка превратилась в коммерческий проект, Запад интересуют только прибыли собственных агрохолдингов, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.
Леденев отметил «изворотливость», с которой США пытаются игнорировать «четко прописанную» связь между вывозом украинского зерна и «нормализацией росагроэкспорта». «Впечатление таково, что исторический принцип Pacta sunt servanda – договоры должны соблюдаться – здесь вмиг забывается, когда речь касается нашей страны», – заявил Леденев, слова которого приводятся в Telegram посольства.
Он указал на отсутствие прогресса в «разрешении финансово-логистических проблем при отгрузках российского зерна и удобрений», в вопросах импорта в Россию сельхозтехники и работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса».
Леденев заявил, что указанные проблемы вызваны «опостылевшей всему миру санкционной стратегией» Запада. По его словам, Запад интересует не помощь Глобальному Югу, а «поступление украинского зерна на явно не бедствующие европейские рынки» и «преумножение прибылей западных агрохолдингов». Так, США продемонстрировали «выразительное безмолвие» в ситуации с запретом импорта украинского продовольствия странами Восточной Европы.
Указывается, что «из почти 29 млн тонн вывезенных с украинской территории сельхозтоваров лишь 2,6% были направлены в нуждающиеся нацхозяйства». При этом России мешают поставлять зерно и удобрения в развивающиеся страны даже на безвозмездной основе.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не выполняется в части условий, которые касаются России, поэтому имеет «не очень хорошие» перспективы продления.
Песков: Россия наблюдает за экономической ситуацией в США
Россия внимательным образом следит за ситуацией в мировой экономике и, в частности, в американской экономике, которая испытывает определенные проблемы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что в США высокий уровень инфляции, инфляционные ожидания также остаются на высоком уровне, передает РИА «Новости».
Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Россию то, что 1 июня истекает потолок госдолга в США и возможен дефолт, напомнил, что в США это происходит не впервые, однако американские власти до сих пор находили решения.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в письме Конгрессу заявила, что если лимит госдолга не повысить, страна может исчерпать чрезвычайные меры к июню, в результате чего возникнет угроза дефолта.
В Вашингтоне заявили о праве Киева защищаться на свое усмотрение
Украинская сторона может защищать собственную территорию по своему усмотрению, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Washington Post, комментируя обвинения Москвы в адрес Киева в атаке дронов на Кремль.
Вашингтон оставляет на усмотрение Киева решение по защите и возвращению собственных территорий, заявил Блинкен Washington Post, передает ТАСС.
Госдеп не имеет достаточно данных об атаке дронов на Кремль, добавил он.
Напомним, Кремль атаковали украинские беспилотники, эти аппараты были уничтожены. Российское руководство сочло нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещало ответ. Позже опубликовали ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
В США повысили банковскую ставку до 5,00–5,25%
ФРС США повысила банковскую ставку до 5,00–5,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции ЦБ страны, после майского заседания сообщила о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов – до 5,00–5,25%, сообщает сайт регулятора.
Из сообщения следует, что комитет стремится достичь максимальной занятости населения и инфляции на уровне 2% в будущем. Для этого было принято решение повысить ставки по федеральным фондам, передает ТАСС.
Сейчас ставка сравнялась с максимально высоким показателем с 2006 года, тогда она также составляла 5,25% годовых, что было рекордом.
Госдеп уклонился от прямого ответа на вопрос об атаке дронов ВСУ на объекты в России
Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель не дал прямого ответа на вопрос о том, как американское внешнеполитическое ведомство может прокомментировать атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Брянской области, в Севастополе и Крыму.
Патель, отвечая на данный вопрос, заявил, что предоставит украинской стороне возможность рассказать о своих операциях, которые они решили предпринять.
При этом представитель Госдепа заявил, что Соединенные Штаты, как и прежде, будут поддерживать украинских партнеров. Он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать стремиться к тому, чтобы «привлечь Россию к ответственности», пишет РБК со ссылкой на заявление на сайте внешнеполитического ведомства США.
Напомним, одна из последних атак на Севастополь, главную базу Черноморского флота, была совершена 29 апреля. Тогда один украинский дрон смог долететь до нефтебазы, второй БПЛА сбили на постах наружного наблюдения Черноморского флота при помощи стрелкового оружия. Одновременно с этим два дрона сбили над Крымом. В Госдуме атаку на Севастополь назвали терактом.
В США призвали Зеленского отказаться от Крыма
Республиканец Крис Стюарт призвал Зеленского отказаться от захвата Крыма для уменьшения эскалации
Республиканец Крис Стюарт при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал от него отказаться от захвата Крыма и готовиться обсуждать прекращение огня без предварительных условий, сообщает Fox News.
О своем требовании Зеленскому Стюарт написал в материале Fox News. По его словам, он уже озвучил свои предложения оставить планы по захвату Крыма президенту Украины. Стюарт считает, что США должны потребовать от Зеленского сеть за стол переговоров без всяких условий, передает Ura.ru.
Республиканец пояснил, что подобное соглашение с Зеленским об отказе захватывать Крым, уменьшило бы вероятность эскалации конфликта. Чьо ответил ему президент Украины, Стюарт не сообщил.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым одним маневром.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
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