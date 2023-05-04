Белый дом опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля

Кирби: Вашингтон не считает нужным частно отвечать на заявления о причастности США к атаке Кремля

Никаких «закулисных контактов» между США и Россией по поводу атаки беспилотников на Кремль нет, в этом нет никакой необходимости, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Кирби спросили, заявлял ли Вашингтон «за кулисами», что считает ложью утверждения Москвы о причастности США к атаке Кремля, передает ТАСС.

Представитель Белого дома отверг закулисные контакты, отметив, что в них нет нужды, поскольку США «вполне четко давали понять» о таком своем отношении к заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон «не считает нужным частным образом сообщать ему об этом».

Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.

Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.

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