Продажи автомобилей «Москвич» выросли почти в два раза с марта

Продажи автомобилей «Москвич» в апреле к марту 2023 года выросли почти в два раза, продано 969 штук, сообщил автопроизводитель.

Из них 513 кроссоверов владельцы уже поставили на учет, говорится в Telegram-канале компании.

Продажи крупным корпоративным клиентам, а также малому и среднему бизнесу составили 456 автомобилей. Сейчас в линейке бренда есть две модели: городской кроссовер «Москвич 3» стоимостью от 1,97 млн рублей и электромобиль «Москвич 3е» стоимостью от 3,5 млн рублей.

В сентябре стартует продажа седана «Москвич 6», его сборка начнется в июле-августе текущего года. Также на подходе еще один кроссовер, но о его названии и старте производства информации нет.