В России зафиксировали массовую рассылку писем с вредоносным ПО

В России зафиксировали рассылку писем с вредоносным ПО от имени поставщика электрооборудования

Мошенники провели крупную рассылку электронных писем с вредоносным ПО от имени крупнейшего поставщика электрооборудования в России, сообщила компания по кибербезопасности F.A.С.С.T.

Рассылка прошла в начале мая, всего отправлено свыше 300 писем, она велась от имени крупнейшего поставщика электрооборудования в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

В письмах находилось вредоносное программное обеспечение – стиллер, крадущий учетные данные потенциальной жертвы.

В изученных письмах получателей просят прислать коммерческое предложение с конкурентоспособными ценами для продуктов, перечисленных «в приложенный документ заказа на поставку».

В приложенном ZIP-архиве содержится стиллер Loki, он позволяет злоумышленникам использовать данные жертв в почтовых аккаунтах, базах данных, аферисты могут применить это для финансового мошенничества, вымогательства и шпионажа.