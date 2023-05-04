В Венгрии заявили об эскалации конфликта в связи с атакой дронов на Кремль

МИД Венгрии: Атака дронов на Кремль повышает опасность эскалации конфликта

Атака украинских беспилотников на Кремль повышает опасность эскалации конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто каналу CNN.

Он отметил, что не знает, что именно произошло. «Знаю точно только одно: чем дольше длится война, тем больше таких событий может произойти», – сказал Сийярто.

Министр отметил, что чем больше происходит подобных инцидентов, тем выше риск эскалации, передает РИА «Новости».

«В качестве представителя соседней страны, которая окажется в большой опасности в случае возможной эскалации», Сийярто призвал как можно скорее завершить конфликт.

Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил дело по факту атаки.

