Китайские эксперты назвали цель атаки украинских дронов на Кремль

Китайские эксперты: Атакой дронов на Кремль Киев хотел продемонстрировать силу и сорвать парад в честь Дня Победы

Атака беспилотников на Кремль стала попыткой Киева сорвать предстоящий парад в честь Дня Победы и подорвать уверенность россиян в победе, выразили мнение китайские аналитики в статьях для местных СМИ.

Так, бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь в авторской статье для издания выразил мнение, что реальной целью этого действия было не совершение убийства, а срыв предстоящего парада на Красной площади в День Победы и подрыв уверенности российского общества в победе, передает РИА «Новости».



При этом Ху Сицзинь напомнил, что Россия с начала спецоперации ни разу не наносила авиаудары по офису президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, если Россия и Украина начнут открыто атаковать офисы президентов друг друга, то война вступит в более неуправляемую фазу, а потери с обеих сторон возрастут.

В свою очередь журналист, заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун в китайской соцсети WeChat назвал атаку беспилотников на Кремль дурным сигналом, означающим, что некоторые красные линии были порваны, а впереди ждет новая волна кровопролития. Аналитик также назвал атаку попыткой Киева продемонстрировать свою силу и сорвать парад в честь Дня Победы.

Тем временем спикер МИД Китая Мао Нин, комментируя атаку беспилотника на Кремль, заявила, что участвующие в вооруженном украинском конфликте не должны создавать ситуации, которые могут привести к эскалации.

Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Посол России в американской столице Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым.