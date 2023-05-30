В Москве стартовал финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

На площадке НИТУ МИСИС в Москве стартовал финал XI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который входит в платформу «Россия – страна возможностей». На протяжении трех дней 156 команд школьников, студентов и молодых специалистов будут презентовать свои инновационные разработки экспертному сообществу.

Авторы сильнейших идей, в зависимости от возрастной группы, получат дополнительные баллы ЕГЭ, возможности льготного поступления в магистратуру и аспирантуру и карьерное повышение.

«Тема XI сезона чемпионата «CASE-IN» – «Технологическое лидерство», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, – В ходе финала 660 участников Школьной и Студенческой лиги, а также Лиги молодых специалистов и двух Специальных лиг решают инженерные кейсы и выполняют инженерно-технические задания, связанные с искусственным интеллектом, вычислением и передачей данных, робототехникой, промышленными технологиями».

Основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев отметил, что за 11 лет проект стал самым масштабным и престижным молодежным соревнованием по решению инженерных кейсов.

«Здесь будущие и молодые инженеры добавляют в свое портфолио разработанные и внедренные решения, практики, пройденные в лучших компаниях, сертификаты об обучении, ценные компетенции и новые идеи для дальнейших достижений», – сказал он.

В первый день финала победителей определят школьники 9-11 классов и участники «горных» направлений Студенческой лиги. Студенты – энергетики разыграют путевки в суперфинал своего направления.

Будущие горные инженеры по заданию компании АЛРОСА представят передовые технологии ведения горных работ, которые обеспечат безопасную и бесперебойную работу карьера «Юбилейный» в Республике Саха (Якутия), а также мероприятия, которые сократят время обслуживания самоходной техники и повысят эффективность работы ремонтного персонала. Все решения будут включать применение IT-технологий.

Участники направления «Электроэнергетика» представят планы развития электросетевых объектов в Сибири до 2030 года с учетом внедрения отечественных инновационных технологий и планы развития объектов гидрогенерации России.

Самыми юными участниками финала чемпионата станут 12 команд старшеклассников из Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Иркутской, Ярославской, Оренбургской и Челябинской области, Красноярского и Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Участники Школьной лиги по заданию СИБУР разработали перспективные направления развития ПАО «Казаньоргсинтез» с учетом реализации принципов импортозамещения.

31 мая на авансцену выйдут студенты – нефтехимики, энергетики, геологи, строители и инженеры – проектировщики, а также действующие работники компании ПАО «Т Плюс».

Впервые на финале чемпионата «CASE-IN» проводится Специальная лига «Архитектура, проектирование и строительство», партнером которой является компания «Метрополис». 10 команд будущих архитекторов, проектировщиков, конструкторов и инженеров из Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода презентуют экспертной комиссии комплексные концепции четырехзвездочной гостиницы в Калининграде с номерным фондом не менее 200 единиц и общей площадью не более 12 000 кв. м.

Кроме того, в Лиге молодых специалистов 20 команд из 19 промышленных компаний России представят экспертам технологические вызовы и прорывные технологии, которые сформируют будущее углеродно-нейтральной энергетики и ресурсосберегающего потребления энергии во всем мире (Net Zero).

Сильнейшие участники Студенческой лиги смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру 24 университетов, пройти стажировки и практики в компаниях – партнерах с возможностью последующего трудоустройства.

Чемпионы и призеры Специальной лиги «Архитектура, проектирование и строительство» получат денежные призы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей и приглашение на трудоустройство в компанию «Метрополис». Всех участников финала компания пригласит на стажировку в филиалах в Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Школьников – победителей ждут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 109 вузов – партнеров чемпионата в 53 регионах России.