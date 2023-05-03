В «Сочи» сообщили о планах футболиста Нобоа получить гражданство России

В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей

Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину

Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.

Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.

Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.