В Вашингтоне заявили о праве Киева защищаться на свое усмотрение Песков: О месте работы Путина в четверг сообщат своевременно 3 мая 2023, 18:29 Текст: Ольга Иванова

О том, где президент России Владимир Путин будет работать в четверг, сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос о том, в Ново-Огарево или в Кремле будет работать президент, Песков ответил, что об этом сообщат своевременно, передает РИА «Новости». Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. В Кремле сообщили, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки. Кремль: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся Представитель Кремля Песков: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, изменений в графике после атаки беспилотников по кремлевской резиденции нет, парад 9 мая состоится, передает ТАСС. Также представитель Кремля заверил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться. Ранее Песков указал на прерогативу спецслужб в вопросе запрета дронов на 9 Мая. Депутат назвал просчетом для Киева попытку покушения на Путина Депутат Шхагошев назвал просчетом и «стоп-сигналом» для Киева попытку покушения на Путина

Фото: Роман Денисов/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Киевский режим серьезно просчитался, попытавшись совершить покушение на российского лидера Владимира Путина, заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Следует ожидать жесткого ответа со стороны России, Киев и диверсионные группы, планировавшие атаку, совершили просчет, заявил Шхагошев, передает РИА «Новости». По его словам, это уже «не красная линия, это стоп-сигнал» для киевского режима. Парламентарий добавил, что теперь Украина «в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски». На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ. Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. Новости СМИ2 В Киеве заявили о непричастности к атаке на Кремль 3 мая 2023, 16:27 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона не имеет отношения к атаке на Кремль, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Киевские власти не имеют отношения к атакам дронов на Кремль, заявил Подоляк Agence France-Presse, передает РИА «Новости». Также причастность Украины к атаке отрицает пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Украинская сторона не имеет данных об этой атаке, и все имеющиеся силы и средства «направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», заявил он изданию «Страна.ua». На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ. Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. Политолог назвала достижения Воронежской области в период СВО Политолог Линдигрин: Воронежская область активно включилась в поддержку участников СВО

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Воронежская область в числе первых приняла беженцев, активно оказывает помощь участникам СВО и их семьям, а также взяла шефство сразу над тремя районам ЛНР, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее Владимир Путин провел встречу с губернатором Воронежской области. «Воронежская область очень активно включилась в поддержку как участников СВО, так и беженцев, причем в числе первых. И если остальные области, как правило, берут шефство над одним районом из вернувшихся территорий, то здесь мы видим помощь сразу трем – Марковскому, Меловскому и Новопсковскому районам ЛНР», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем. «Помощь Воронежской области в этих районах достаточно заметна. Стоит только отметить, что в прошлом году там был восстановлен 41 объект социальной инфраструктуры, а в этом запланирован ремонт и восстановление уже 75. Кроме того, воронежцы берут на сбыт сельхозпродукцию с подшефных районов ЛНР, помогают семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений», – добавила она. «Также в области первыми в России запустили программу комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО, которая действует с февраля нынешнего года. Кроме того, в регионе введен комплекс мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей», – напомнила собеседница. «Думаю, все эти факты сыграли свою позитивную роль в принятии решения по дальнейшей работе главы Воронежской области. И сегодняшнюю встречу можно считать поддержкой президентом кандидатуры действующего губернатора на предстоящих выборах», – резюмировала политолог. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства отметил, что сельское хозяйство в области растет большими темпами, чем в (среднем по) России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется. «Наша экономика адаптировалась к санкциям, и серьезных провалов нет. Все социальные обязательства выполняются. Происходит общественно-политическая консолидация в обществе, и большинство населения региона поддерживают все меры, связанные с проведением СВО», – рассказал Гусев. «Более 560 тыс. человек сейчас включились в активную поддержку участников СВО, членов их семей и тех людей, которые к нам прибыли с территории Донбасса и Украины. Кстати, мы одни из первых приняли этих людей к нам, постарались создать для них очень комфортные условия для проживания. Было много пожилых людей, конечно, важно было обеспечить медицинское сопровождение. Детям много внимания уделяли, создали специальные студенческие педагогические отряды», – напомнил он. Ранее Путин на встрече с Советом законодателей заявил, что парламенту необходимо проработать новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Новости СМИ2 Путин присвоил звание Героев Труда пяти россиянам 1 мая 2023, 09:52 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин удостоил пятерых россиян звания «Герой Труда Российской Федерации». Указ главы государства опубликован в понедельник. Среди награждаемых – Александр Иноземцев, управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» (находится в Пермском крае, входит в Ростех). Это конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий, передает ТАСС. Также Героем Труда России стал ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» (Московская область) Юрий Милехин. Им опубликовано около 600 научных работ, из них 15 монографий и 98 авторских свидетельств и патентов. Госнаградой отмечен Лев Каленов – гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край). Он работает в ткацком деле на протяжении 65 лет. Глава государства отметил и заслуги Татьяны Бабуровой – преподавателя из волоколамской гимназии №1 (Московская область). Ее общий педагогический стаж составляет 62 года. Кроме них звание Героя Труда получил подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина. Он работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении (Забайкалье) – флагмане российской уранодобывающей отрасли. Герой Труда Российской Федерации – высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже – Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан президентом РФ в 2013-м, в том же году прошли первые награждения. Всего к настоящему времени этого звания удостоены более 80 россиян. Медали «Героя Труда Российской Федерации» до 2017 года вручались ежегодно перед праздником или 1 мая, с 2017-го – и в другие даты. Кроме того, Путин наградил почетным знаком «За успехи в труде» пять предприятий. Почетного знака удостоены коллективы Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (Москва), акционерного общества «Красная Звезда» (Москва), производственного объединения «Завод имени Серго» (Татарстан), Брянского машиностроительного завода и Московского метрополитена (полное название – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина»). Награда присуждена коллективам предприятий «за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности», говорится в указе. Почетный знак РФ «За успехи в труде» был учрежден указом президента в августе 2021 года в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Как указано в материалах пресс-службы Кремля, это решение было принято в ответ на многочисленные обращения в Администрацию президента РФ руководителей федеральных ведомств, производственных организаций и учебных заведений о восстановлении упраздненного в 1989 году института награждения трудовых коллективов государственными наградами. Режиссер Оливер Стоун назвал Путина «великим лидером» для России 2 мая 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ. В интервью британской газете Guardian Стоун ответил на вопрос, изменилось ли его отношение к Путину в последние годы. «Путин – великий лидер для своей страны, и народ любит его», – сказал режиссер. Он добавил, что Россия делает отличную работу с ядерной энергетикой, передает РИА «Новости». «Китай – также лидер в этой области, хотя мне так никогда не удалось проникнуть в Китай, что было досадно для фильма, который я бы хотел, чтобы у нас был», – отметил Стоун. Ранее Стоун обвинил США в ведении многолетней войны против России. Новости СМИ2 Путин по видеосвязи принял участие в запуске трамвая в Мариуполе 2 мая 2023, 15:22 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи из Санкт-Петербурга в запуске трамвая в Мариуполе (ДНР). «Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это малая толика, потому что всего трамвайных путей в городе было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», – сказал он. Как сообщает ТАСС, в Мариуполе возобновится движение трамваев по маршруту №10 «Горбольница №2 – Энергоучасток», который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе – ранее там шел ремонт линий. Восстановлением трамвайной сети и вагонов занимались специалисты депо №3. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, десять из них выйдут на маршрут. Путин назвал ввод в эксплуатацию трамвайных путей значимым событием для города и его жителей. «Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее – 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью», – отметил он. Также Путин добавил, что в марте во время поездки в Мариуполь он с профильными чиновниками говорил об основных проблемах города, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, где восстановили участок длиной почти в 10 км. Путин поздравил Карполя с 85-летием Путин поздравил бывшего главного тренера женской сборной России по волейболу Карполя с 85-летием 2 мая 2023, 00:39 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 85-летием бывшего главного тренера женской сборной России по волейболу Николая Карполя, который сейчас тренирует клуб «Уралочка». В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин назвал Карполя выдающимся тренером, отметил его «уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола», а также в популяризацию этой игры. По словам президента России, Карполь всегда работает увлеченно и с полной самоотдачей, «заряжает воспитанниц энергией и верой с собственные силы». Путин пожелал Карполю «доброго здоровья и всего наилучшего». Напомним, в 2018 году Путин вручил Карполю звезду Героя Труда. Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола, а также самым титулованным российским тренером по игровым видам спорта. Новости СМИ2 Путин лично поздравил Гергиева с юбилеем Путин на встрече с Гергиевым подчеркнул, что «искусство – вне политики»

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Искусство находится вне политики, подчеркнул президент России Владимир Путин во вторник на встрече с директором Мариинского театра Валерием Гергиевым. «Сейчас не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве, просто сознательно не хочу в это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство – вне политики», – цитирует Путина ТАСС. Он также поздравил Гергиева с 70-летним юбилеем и поблагодарил его за то, что ему удалось сделать как для российского, так и для мирового искусства. «При этом не могу не отметить ваш патриотизм и в отношении малой родины, и в отношении России в целом», – добавил президент. Также он отметил, что главная награда – это любовь публики к творчеству Гергиева. Ранее Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени художественного руководителя – директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева. Путин назвал спорт высших достижений коммерциализированным 2 мая 2023, 17:55 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что спорт высших достижений сейчас больше ориентирован на получение прибыли, но выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону. «Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость. Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», – передает ТАСС его слова. Ранее глава страны сделал акцент на том, что стране важно иметь самодостаточность во всех областях, особенно если речь идет о сфере образования. Новости СМИ2 Путин потребовал восстановить жилье в сгоревшей Сосьве к отопительному сезону 2 мая 2023, 18:03 Текст: Елизавета Шишкова

Жилье, пострадавшее при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области, необходимо восстановить к отопительному сезону, поручил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что это возможно. «Возможности такие есть и нужно это сделать», – сказал президент, передает ТАСС. Также глава государства поручил восстановить сгоревшее лечебно-исправительное заведение в Сосьве. Он также согласился с предложением главы Минюста Константина Чуйченко представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении, «несмотря на то, что их собственные дома горели в это время». Ранее сообщалось, что причиной пожара в Сосьве в Свердловской области могло стать сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.

Песков: Путина не было в Кремле во время атаки беспилотниками 3 мая 2023, 14:59 Текст: Вера Басилая

Президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, в Кремле в момент атаки его не было, передает РИА «Новости». Ранее ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина. Новости СМИ2 Путин назвал самодостаточность во всех сферах основой суверенитета России 2 мая 2023, 17:43 Текст: Кристина Цыцура

России важно иметь самодостаточность во всех областях, а в сфере образования – особенно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Это всегда является темой ключевой, но тем не менее в последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе самосохранения нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях – в экономике, в сфере обороноспособности», – передает ТАСС слова Путина. Важным фактором президент назвал вопрос образования. Ранее сообщалось, что президент России принял участие в церемонии запуска трамвайной линии в Мариуполе. В ходе выступления по видеосвязи глава страны заявил, что власти России будут делать все необходимое, чтобы жизнь в новых российских регионах вернулась в нормальное русло. Путин поздравил главу Узбекистана с успешным проведением референдума Путин поздравил главу Узбекистана с успешным проведением конституционного референдума 2 мая 2023, 12:34 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с успешным проведением конституционного референдума, сообщила пресс-служба Кремля. «Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что итоги общенародного голосования в Узбекистане полностью подтвердили широкую поддержку проводимого властями курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития. Путин также указал, что Россия исходит из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию двусторонних отношений. В Узбекистане в воскресенье проходило голосование по проекту закона о конституции в новой редакции. В частности, предусматривается продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что проект Основного закона Узбекистана в новой редакции поддержали 90,21% избирателей. Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования родным и близким Зайцева Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева 2 мая 2023, 13:18 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни в 85 лет. В телеграмме главы государства говорится, что Зайцев был талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлеченным призванием человеком. «Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту», – говорится в телеграмме президента. «Светлая память об этом замечательном Мастере и Созидателе навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, учеников», – добавил глава государства. Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в реанимации в одной из больниц Московской области, куда его доставили с желудочным кровотечением.