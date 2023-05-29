Патриотический мастер-класс для детей Донбасса провели в Музее Победы

Участники конкурса «Лидеры России» в Музее Победы провели урок памяти и славы для проживающих в пунктах временного размещения детей из новых регионов.

Организатором мероприятия выступил клуб лидеров России «Эльбрус» – сообщество победителей конкурса «Лидеры России». На экскурсию приехали более 100 детей, после нее победитель конкурса «Лидеры России» Олег Калинский и полуфиналист Юрий Бибишев провели мастер-класс «Боевая слава», в рамках которого ребятам рассказали об инструментах воссоздания историй героев Великой Отечественной войны.

«В каждой семье есть свои герои и для того, чтобы память о них сохранялась, в проекте «Академия Лидерства» клуба лидеров России «Эльбрус» был задуман проект для молодежи, который называется «Боевая Слава». По всей России идут мастер-классы, где участники конкурса «Лидеры России» рассказывают ребятам о своих историях, учат их искать информацию о тех людях, которые воевали у них в семьях. Эти знания дают повод гордиться своей семьей, предками, победой», – заявил Олег Калинский.

Во время мастер-класса лидеры России помогли девушке, сопровождающей детскую группу, найти информацию об ее дедушке, который пропал без вести.

Мастер-класс «Боевая слава» зародился в 2019 году и реализуется в нескольких регионах Российской Федерации под эгидой сообщества участников конкурса «Лидеры России» клуба «Эльбрус». Патриотический урок включает в себя четыре направления. Это очные и онлайн семинары для школьников и студентов «Уроки памяти и славы», портал боевой славы, который является живой сетью из фронтовых писем, блог боевой славы, где участники проекта делятся своими аналитическими находками, а также выезды для поколения правнуков «с погружением» в контекст событий Великой Отечественной войны.

В рамках деятельности клуба «Эльбрус» реализуется проект «Академия лидерства» – просветительский социальный проект, где участники платформы АНО «Россия – страна возможностей» проводят просветительские мероприятия для школьников и студентов. За три года «Академия лидерства» организовала более 1500 мероприятий для более 102 000 ребят, а более 900 участников конкурса «Лидеры России» являются постоянными спикерами проекта.