Украина назвала членство в НАТО путем к завершению конфликта

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29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 00:21  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Украина назвала членство в НАТО путем к завершению конфликта

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о значимости возможного членства Украины в НАТО для завершения конфликта

    29 мая 2023, 00:21

    Текст: Антон Антонов

    Если Украина вступит в НАТО, это будет способствовать завершению украинского конфликта, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

    По словам Ермака, членство в НАТО будет «главной гарантией» для Киева. Он считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это «реальность, в которой нуждается мир», пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, в НАТО не смогли договориться по графику вступления Украины в альянс. Сообщалось, что в ЕС не рассматривают возможность ускоренного включения Украины в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, в обозримой перспективе этого не произойдет.

    Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
    Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
    		  
    28 мая 2023, 10:05
    Фото: Ludovic Marin/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.

    Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».

    «Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».

    Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.

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    В США заподозрили власти Украины в распространении фейка о Залужном
    Экс-сотрудник Пентагона Брайен заподозрил Минобороны Украины в распространении фейкового видео с главкомом ВСУ Залужным
    		   
    28 мая 2023, 03:49
    Текст: Антон Никитин

    Опубликованное на днях пресс-службой Минобороны Украины видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным является фейком, выразил мнение бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.

    Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео, на котором, как утверждает Минобороны Украины, якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Брайен заметил, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео – карие. Экс-сотрудник американского военного ведомства также обратил внимание на некоторые черты лица человека на видеозаписи, особенно на нос, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение, поэтому он считает опубликованное видео фальшивкой.

    В четверг пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли доверять появившейся видеозаписи и почему ее достоверность вызывает сомнения.

    Коментарии (8)
    Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
    		   
    28 мая 2023, 19:08
    Фото: Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».

    В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.

    До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (19)
    СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar

    28 мая 2023, 19:54

    Текст: Ольга Иванова

    Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.

    Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Росси сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.

    По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.

    Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.

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    Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост
    		   
    28 мая 2023, 11:32
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян».

    На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.

    Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.

    Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.

    Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.

    Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова.

    «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД.

    Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра.

    Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».

    Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос.

    Коментарии (28)
    Сенатор Грэм назвал смерть россиян «удачной тратой денег» США
    Сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» удачной тратой американских денег
    		   
    28 мая 2023, 04:17
    Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают».

    Во время состоявшейся в Киеве встречи, видеофрагменты которой были опубликованы пресс-службой президента Украины, Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии. В ответ американский сенатор заявил, что США еще никогда не тратили деньги так удачно, так как «россияне умирают», передает РИА «Новости».

    Напомним, в начале мая в МИД заявили, что Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта.

    Коментарии (41)
    Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов «иностранного легиона»

    28 мая 2023, 14:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях, сообщило Минобороны России.

    В районах поселков Зализный Мост (Черниговская область) и Жовтневое (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов иностранных наемников и бригады территориальной обороны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении поражена живая сила и техника возле населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР).

    Возле поселков Лиман Первый и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этом направлении ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.

    На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения возле поселков Торское, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества.

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 65 украинских военных, одна боевая бронированная машина, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Акация».

    На Донецком направлении за этот же период уничтожено до 340 украинских военных, три боевые бронированные машины и польская САУ Krab.

    Возле поселка Георгиевка и города Краматорска (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение ВСУ возле поселков Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное (ДНР). На обоих направлениях потери ВСУ за сутки составили более 100 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Возле поселка Новоуспеновское (Запорожская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Возле поселка Степовое (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

    На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военных, три пикапа и САУ «Гвоздика».

    Также российские военные за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

    Коментарии (3)
    Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет
    		   
    28 мая 2023, 12:42
    Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления СНБО о санкциях в отношении Ирана сроком на 50 лет, ограничения предполагают полный запрет торговых операций с иранской стороной.

    Санкции предполагают прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок иранскими гражданами через украинскую территорию, отказ от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранцам, передает ТАСС.

    Также законопроект вводит запрет на передачу Ирану и его гражданам технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на украинской территории запретят обслуживание электронных платежей граждан Ирана.

    СНБО принял решение о санкциях против Ирана 27 мая, Зеленский подписал его и внес документ в Раду в субботу.

    Напомним, Тегеран называл антииранские высказывания Зеленского медийной войной и политическим шоу, направленным против народа и властей республики.

    Коментарии (30)
    Врио главы ФТС Давыдов рассказал о массовых попытках украинцев провезти в Россию наркотики
    		   
    28 мая 2023, 10:35
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    С 2022 года на северо-западной российской границе начали фиксировать попытки провоза наркотиков украинскими гражданами, речь идет о сотнях килограммов, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

    На северо-западной границе России с ЕС в 2022 году появилось новое направление преступной деятельности, украинские граждане пытаются провезти наркотические вещества в легковых автомобилях, рассказал Давыдов РИА «Новости».

    По его словам, подобных попыток выявлено много, речь идет о сотнях килограммов суммарно.

    Глава ФТС пояснил, что это может быть частью антироссийских действий. Таможенники для выявления подобных случаев проводят инспекционные досмотры, используют рентген-машины.

    Ранее в МВД заявляли об увеличении изъятия в России поступающих с украинской территории синтетических наркотиков.

    Коментарии (18)
    Песков назвал позором США заявление сенатора Грэма о «вложениях в смерть россиян»
    		   
    28 мая 2023, 12:55
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Высказывание сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма об «инвестициях в смерть россиян» позорит эту страну как государство, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Коментарии (41)
    Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных

    28 мая 2023, 20:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.

    По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (8)
    В МИД Ирана назвали заявления президента Украины политическим шоу
    Пресс-секретарь МИД Ирана Канани назвал заявления президента Украины Зеленского медийной войной и политическим шоу
    		   
    28 мая 2023, 07:15
    Фото: Chris Emil Janssen/imago-images/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Ложные заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Ирана являются медийной войной, политическим шоу, которое направлено против народа и властей республики, служит для отвлечения внимания украинского общества и привлечения западного оружия, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани.

    Как заявил иранский дипломат, слова которого приводит ISNA, повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана, и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран, передает РИА «Новости».

    Канани также назвал целью заявления Зеленского организацию политического шоу и отвлечение внимания общества безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа.

    В прошлую субботу страны Группы семи (G7) призвали Иран отказаться от поддержки России в украинском конфликте.

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    Гладков: В Белгородской области за сутки зафиксировали 241 упавший снаряд

    28 мая 2023, 13:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов, в результате обстрела города Шебекино погиб один человек, пострадали трое, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В Белгородском районе области за сутки зарегистрировали 19 прилетов, по поселкам Лозовое и Журавлевка выпущено восемь и девять артиллерийских снарядов соответственно, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

    Поселок Драгунское дважды атаковали с помощью СВУ. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

    Борисовский район подвергся обстрелу один раз за сутки, снаряд, выпущенный из миномета, прилетел в поселок Богун-Городок, никто не пострадал.

    Волоконовский район обстреляли дважды, в обоих случаях обстрел велся из СВД по хутору Старый, никто не пострадал.

    На Грайворонский городской округ за этот же период упало 115 минометных снарядов. Повреждено пять частных домов, три административных здания и две хозяйственные постройки. По КПП из миномета ударили 58 раз.

    Краснояружский район подвергся атаке беспилотника, его сбили на окраине села Поповка. Никто не пострадал.

    В Шебекинском городском округе зарегистрировали 103 прилета за сутки. По самому Шебекино выпустили 38 артиллерийских снарядов.

    В субботу Гладков сообщал, что при обстреле Шебекино погиб охранник предприятия, двое несовершеннолетних получили ранения.

    Коментарии (17)
    Лукашенко назвал начало СВО в 2022 году предотвращением худшего сценария
    		   
    28 мая 2023, 14:46
    Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Столкновение с киевским режимом произошло бы в любом случае, Москва упредила развитие худших событий, полагает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Если бы столкновение с киевским режимом в феврале 2022 года не произошло, то оно случилось бы позже, и на худших для России и Белоруссии условиях, заявил Лукашенко на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

    По его словам, Москве удалось упредить развитие худших событий.

    Ранее в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что цели СВО, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились, они должны быть достигнуты.

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    Посол России в Британии рассказал о роли НАТО в конфликте на Украине
    Посол России в Британии Келин: Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации
    		   
    28 мая 2023, 02:05
    Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Preess
    Текст: Антон Никитин

    Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации, особенно от Соединенного Королевства, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

    Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством, передает ТАСС.

    Он добавил, что Москва пока не предпринимала очень серьезных действий в ответ на шаги западных союзников Киева и назвал большой ошибкой идеалистов представление о том, что Украина может одержать победу над Россией. Дипломат подчеркнул, что рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Келин выразил уверенность, что мы можем заключить мир завтра.

    Посол России в Британии констатировал, что новым шагом в обострении конфликта на Украине стало предоставление Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16, которые лишь пополнят список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.

    Накануне Москва обвинила Вашингтон и Лондон в стремлении максимально затянуть конфликт на Украине и сделать противостояние более кровопролитным. В тот же день Москва назвала условия достижения всеобъемлющего и прочного мира на Украине.

    Коментарии (6)
     
     
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