Российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях, сообщило Минобороны России.

В районах поселков Зализный Мост (Черниговская область) и Жовтневое (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов иностранных наемников и бригады территориальной обороны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На Купянском направлении поражена живая сила и техника возле населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР).

Возле поселков Лиман Первый и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этом направлении ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.

На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения возле поселков Торское, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества.

За сутки на этом направлении ликвидировано до 65 украинских военных, одна боевая бронированная машина, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Акация».

На Донецком направлении за этот же период уничтожено до 340 украинских военных, три боевые бронированные машины и польская САУ Krab.

Возле поселка Георгиевка и города Краматорска (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение ВСУ возле поселков Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное (ДНР). На обоих направлениях потери ВСУ за сутки составили более 100 военнослужащих и четыре автомобиля.

Возле поселка Новоуспеновское (Запорожская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Возле поселка Степовое (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военных, три пикапа и САУ «Гвоздика».

Также российские военные за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.