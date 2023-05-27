Греция выдвинула Украине условия для одобрения новых санкций против России

Politico: Греция отказалась вводить новые санкции против России из-за политики Киева в отношении греческих фирм

Греция потребовала от властей Украины убрать несколько греческих компаний из своего черного списка до того, как Афины одобрят 11-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает газета Politico.

Издание со ссылкой на дипломатов пишет, что Киев обвинил греческие компании в международном спонсорстве войны, в то время как фирмы не нарушают санкции против России, передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал разобраться с разногласиями, и «поработать с украинцами» для решения проблемы.

Ранее ряд основных положений 11-го пакета антироссийских санкций, разработанного Еврокомиссией, несет ущерб европейской экономике, Венгрия с ними не согласна, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Между тем, стало известно, что встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP.

До этого глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран – членов ЕС спорят по вопросам нового транша военной помощи Украине и очередного пакета санкций против России.