Венгрия раскритиковала проект новых санкций ЕС против России

Министр Сийярто: Венгрия не согласна с рядом положений 11-го пакета санкций ЕС против России

Ряд основных положений 11-го пакета антироссийских санкций, разработанного Еврокомиссией, несет ущерб европейской экономике, Венгрия с ними не согласна, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто на пресс-конференции по итогам совещания со своими коллегами из стран ЕС в бельгийской столице заявил, что Брюсселю следовало бы извлечь уроки из последствий санкций. Он подчеркнул, что эти ограничения куда больше вредят Европе, чем России. Министр отметил, что десятый пакет санкций не нужно дополнять 11-м, который «станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», передает ТАСС.

Венгерский министр уточнил, что его страна выступает против новых ограничений в области торговли российскими товарами. Кроме того, добавил он, Венгрия не поддерживает санкции против компаний из Китая, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией.

Венгрия, подчеркнул Сийярто, будет выступать против любых санкций Евросоюза, касающихся сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики. Это затрагивает энергобезопасность Венгрии, указал он, добавив, что Венгрия не станет рисковать безопасностью своего энергоснабжения.

Ранее глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран – членов ЕС спорят по вопросам нового транша военной помощи Украине и очередного пакета санкций против России.