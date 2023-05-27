Байден оценил шансы заключения сделки о повышении потолка госдолга США

Байден сообщил об оптимистичном настрое по поводу возможности заключения сделки о повышении потолка госдолга США

Американский президент Джо Байден сообщил, что очень оптимистично настроен по вопросу повышения потолка госдолга США для предотвращения дефолта Соединенных Штатов и в ближайшие часы ожидает получения подтверждений о заключении сделки.

По словам Байдена, его помощники и республиканцы в Конгрессе очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта Соединенных Штатов, все выглядит хорошо, он очень оптимистично настроен, сделка очень близка, передает ТАСС.

Глава администрации США выразил надежду, что в ближайшие часы, еще до полуночи появится информация о заключении сделки. Запись выступления Байдена в пятницу опубликовали журналисты, входящие в пресс-пул Белого дома.

Ранее Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Конгресс о возможности наступления дефолта Соединенных Штатов 5 июня.