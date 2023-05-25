Стало известно о серьезной депрессии у Костомарова из-за ампутации

СМИ: Фигурист Роман Костомаров находится в серьезной депрессии из-за ампутации, работает с психологом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в состоянии апатии из-за серьезной депрессии после ампутации, сообщили СМИ.

Костомаров регулярно занимается с психологом, но переживает из-за ампутации, поэтому он находится в состоянии апатии. Спортсмен пытается выбраться из этого состояния, но это его только злит, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что график реабилитации Костомарова предполагает пребывание в больнице в Коммунарке до конца осени.

Ранее было опровергнуто сообщение об отъезде Костомарова за границу.

До этого Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. В нем он поблагодарил близких и врачей за помощь в восстановлении.