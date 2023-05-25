В Италии решили не препятствовать участию российских фехтовальщиков в ЧМ

Правительство Италии позволило российским и белорусским спортсменам принять участие в чемпионате мира (ЧМ) по фехтованию, который должен пройти в Милане в июле, заявил президент Национального олимпийского комитета Италии и член МОК Джованни Малаго.

По его словам, которые приводит портал OA Sport, подписаны все рекомендованные МОК предписания, чтобы разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих соревнованиях в нейтральном качестве, в том числе и на территории Италии, передает ТАСС.

Ранее исполком Международной федерации фехтования (FIE) решил отозвать у Европейских игр в Кракове статут чемпионата Европы (ЧЕ) из-за проблем с получением российскими спортсменами въездных виз в Польшу.

Напомним, 10 марта стало известно, что Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) решил допустить к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, но не под своим флагом, а под эгидой организации.