В Крыму поблагодарили Ле Пен за позицию по полуострову

Глава комитета крымского парламента Гемпель поблагодарил Ле Пен за позицию по полуострову и пригласил ее посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель поблагодарил лидера фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен за ее позицию касательно российского статуса Крыма и пригласил ее посетить полуостров.

Гемпель выразил благодарность за «взвешенную и объективную позицию, а также за уважительное отношение к выбору крымчан», передает РИА «Новости».

«Мы приглашаем ее посетить Крым и увидеть, как разительно он преобразовался за последние годы, превратившись в настоящую жемчужину», – сказал он.

Гемпель также добавил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит брать пример с таких политиков, как Марин Ле Пен, которые отстаивают демократические права и свободы.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России, добавив, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России.