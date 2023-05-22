Конгресс США отложил обсуждение дальнейшей военной помощи Киеву

The Hill: Конгресс США решил отодвинуть обсуждение дальнейшей военной помощи Киеву

Американские законодатели решили отложить предметное обсуждение выделения военной помощи Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга в США и неясных перспектив контрнаступления ВСУ, сообщила газета The Hill.

Газета пишет, что одобренные в прошлом году миллиарды на помощь Украине закончатся к концу лета, но Конгресс отложил обсуждение выделения нового транша из-за тупиковой ситуации с госдолгом. Кроме того, по словам источников издания, конгрессмены не уверены в благополучном исходе украинского контрнаступления, передает ТАСС.

Как сообщил журналистам конгрессмен Энди Ким, продолжающаяся борьба вокруг потолка госдолга ставит под угрозу важные законопроекты, в том числе по помощи Украине. Отмечается, что обсуждение следующего пакета помощи Киеву покажет, сможет ли Палата представителей и дальше поддерживать Украину, несмотря на протесты некоторых конгрессменов.

Конгрессмен Билл Китинг заявил, что финансирование окажет влияние контрнаступление ВСУ: в случае ущерба потребуется больше помощи. Говоря о предоставленной Киеву поддержке, демократ отметил, что ее «прямо сейчас достаточно на ближайшее будущее».

Вместе с тем научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Конор Савой отметил, что провал контрнаступления негативно скажется на согласовании нового пакета помощи Киеву, а без помощи США и Европы украинцы окажутся в очень трудном положении.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать новый транш военного финансирования киевского режима.

Между тем Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

Напомним, Politico со ссылкой на неназванные источники сообщало, новый пакет будет включать дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения – те же вооружения и оборудование, которые уже поставлялись Киеву.