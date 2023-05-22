Медведев провел переговоры с президентом Вьетнама в Ханое

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Ханое.

Встреча состоялась в здании президентского дворца в Ханое, передает ТАСС.

После краткой протокольной части встреча продолжилась в закрытом режиме. Как ожидается, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы регионального взаимодействия, особое внимание планировалось уделить расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Перед этим в зале переговоров в Доме правительства Вьетнама прошла встреча Медведева с главой правительства страны Фам Минь Чинем.

Медведев выразил уверенность, что «опыт, опирающийся на традиции дружбы, сотрудничества, взаимоподдержки», поможет России Вьетнаму справиться со всеми стоящими в настоящее время вызовами.

По его словам, между двумя странами имеются достаточно интенсивные контакты, как по линии правительств, так и по парламентской линии. Он отметил, что в состав российской делегации вошли члены «Единой России».

Медведев пожелал своему визави успехов в должности премьера, указав, что знает, какая это тяжелая работа, «и очень часто неблагодарная», поскольку принятые решения «по-разному воспринимаются».

Фам Минь Чинь со своей стороны сообщил, что Вьетнам активно готовится к будущему визиту руководителя России.

Также Медведев провел встречу с генсеком Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который отметил, что Ханой придает большое значение укреплению и дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой. Он подчеркнул, что отношения Ханоя и Москвы «наполнены чувствами взаимной симпатии и товарищества».

2 марта президент России Владимир Путин направил поздравление Во Ван Тхыонгу с избранием на пост президента Вьетнама и указал на дружеские отношения между двумя странами.

