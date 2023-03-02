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Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама
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Президент России Владимир Путин направил поздравление Во Ван Тхыонгу с избранием на пост президента Вьетнама и указал на дружеские отношения между двумя странами.
«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам», – говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что отношения России и Вьетнама основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и указал, что рассчитывает на способствование работы избранного главы Вьетнама дальнейшему упрочению партнерства двух стран.
Развитие связей России и Вьетнама отвечает интересам народов государств и обеспечивает безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечается на сайте.
Путин отметил работу Гоблина и Подоляки благодарностью
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Президент Владимир Путин отметил почетными грамотами и благодарностями нескольких участников работы Российского военно-исторического общества (РВИО), в их числе – блогеры Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков (Гоблин).
«Объявить благодарность президента РФ Онуфриенко Михаилу Борисовичу – журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», город Москва; Подоляке Юрию Ивановичу – журналисту, город Москва; Пучкову Дмитрию Юрьевичу – журналисту, продюсеру, город Москва», – говорится в документе.
Президент отметил почетной грамотой главу научного совета РВИО доктора исторических наук Анатолия Кошкина, замгендиректора Уральской горно-металлургической компании Александра Рогожина, передает ТАСС.
Глава государства поблагодарил за вклад в работу РВИО восьмерых человек, в их числе, помимо Подоляки, Пучкова и Онуфриенко, глава Минкультуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и другие.
Пучков и Подоляка – известные блогеры. В декабре 2022 года Подоляка победил в номинации премии «Знание-2022» «За общий вклад в просвещение».
Путин дал шуточное прозвище Собянину
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии запуска движения по Большой кольцевой линии метро Москвы назвал в шутку мэра столицы «главным строителем».
По словам главы страны, открытие девяти станций БКЛ стало «завершающим этапом масштабного строительства». Путин сообщил, что Собянин регулярно докладывал ему о ходе строительства, передает ТАСС.
В ходе церемонии запуска Большой кольцевой линии президент в ответ на просьбу Собянина оставил автограф на карте московского метро, поблагодарил всех за работу и поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском.
Большая кольцевая линия метро в Москве составила 70 км и стала крупнейшим в мире подземным кольцом. Проект даже обогнал Китай, добавил Путин, передает РИА «Новости».
Путин напомнил о планах связать радиальные линии на удалении от центра города, существовавших еще в СССР. Он указал на воплотившийся в жизнь проект, который ранее был лишь на бумаге.
БКЛ стала крупнейшим проектом России – 70 км, 31 станция и три электродепо.
Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп
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Граница между Россией и Украиной должна находиться под особым контролем Федеральной службы безопасности, нельзя допустить прохода украинских диверсионных групп, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.
«Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии», – цитирует Путина ТАСС.
Задачей спецслужбы остается создание заслона на пути диверсантов и пресечение попыток незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Остается важной и задача по противодействию террористической угрозе. В 2022 году число таких преступлений увеличилось, заявил президент.
«Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы. <...> Мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются в Донбассе», – сказал глава государства.
Кроме того, Запад также стремится восстановить ячейки экстремистов и террористов, «своих старых друзей так называемых в кавычках» на российской территории.
Также президент поручил ФСБ пресекать попытки расколоть российское общество.
Путин назвал терактом атаку в Брянской области
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Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.
На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), документ опубликован на портале правовой информации.
Действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает ТАСС.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ.
Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази»
Попытки расколоть Россию, используя сепаратизм и национализм, участились, ФСБ должна активнее противостоять «всей этой мрази», заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается... использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас (идут) попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – приводит его слова ТАСС.
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства во вторник в открытом формате выступит на коллегии ФСБ. После этого у Путина запланирован ряд мероприятий закрытого характера.
Путин поблагодарил работавших в тылу противника сотрудников ФСБ
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ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства.
«Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», – приводит его слова ТАСС.
Он также добавил, что ФСБ принимала в прошедшем году активное участие в СВО. Он отметил, что сотрудники службы решали «сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу», и поблагодарил их за их работу как «на переднем крае – на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне», так и «в тылу противника».
«Наши Вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашими специальными службами, и его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан», – отметил Путин.
Ранее стало известно, что Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате. После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате.
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена
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Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Мэр столицы Сергей Собянин присутствовал на открытии на станции «Сокольники».
Запущены последние девять станций, которые замкнули новое подземное кольцо: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская», передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что БКЛ является очень нужным для столицы проектом, реализованным благодаря руководству города. Путин поздравил жителей Москвы и области с открытием Большой кольцевой линии. Он напомнил, что планы по созданию БКЛ были еще в советский период, но так и остались на бумаге.
Он заявил, что постарается показать БКЛ председателю КНР Си Цзиньпину, когда тот посетит Москву.
Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, где проживает 3,3 млн человек, также это позволит снизить нагрузку на другие ветки.
Ранее власти столицы озвучили планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года.
Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время СВО
В рядах спецслужбы есть потери в ходе спецоперации, необходимо поддержать семьи погибших сотрудников ФСБ, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.
«К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее в Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии ФСБ. В закрытом режиме ожидается большое, объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова.
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава и договоров Совета Европы
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.
Согласно документу, денонсируется 21 документ, среди них – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее, передает ТАСС.
Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
Эксперт: ФСБ предстоит выявлять украинских агентов в вернувшихся в Россию регионах
Политолог Манойло рассказал о новых задачах ФСБ, связанных с проведением спецоперации
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Владимир Путин на коллегии ФСБ уделил особое внимание новым регионам, поскольку Украина оставила там агентов «на длительное оседание». Всех их предстоит выявлять и вылавливать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ.
«Контрразведывательная деятельность для ФСБ в условиях спецоперации приобрела особое значение. Спецслужбы Украины и Запада активизировали оперативную и агентурную работу против нас. Поэтому, судя по выступлению Путина, на это направление будут делегированы лучшие кадры», – пояснил член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.
«Путин также подчеркнул, что под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен быть российско-украинский участок границы. И это правильно: натренированные западными инструкторами украинские диверсионно-разведывательные группы сейчас активизируют попытки проникновения на нашу территорию», – сказал эксперт.
«Если же ДРГ все-таки проникнут в Россию, то для купирования этой угрозы могут проводиться, скажем так, чекистско-войсковые мероприятия. Впрочем, ФСБ и сейчас всячески помогает Вооруженным силам в плане разведки и предоставления нужной информации», – подчеркнул аналитик.
«Что касается вернувшихся в состав России регионов, то там оперативная обстановка намного сложнее, чем в других субъектах РФ. Сейчас там нет как таковой обустроенной границы с нужными инженерными сооружениями, по объективным причинам не введен режим ее охраны», – заметил специалист.
«Украина, и не только она, оставила в новых регионах агентов «на длительное оседание». Нам предстоит их выявлять и вылавливать. Поэтому обеспечение безопасности местных жителей – очень трудная, но важнейшая задача для государства», – пояснил он. «Впрочем, частично работа ФСБ там уже налажена – работают временные отделы, прикомандированные сотрудники. Система создается быстрыми темпами», – добавил эксперт.
«Отмечу и призыв президента противостоять внутренней дестабилизации России. Тут есть два направления: отпор «цветным революциям» новой формации и информационная война. Поэтому у нас должен расти уровень защищенности информационного и цифрового пространства», – добавил он.
Во вторник президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что прошедший год был для страны и спецслужбы особым: чекисты принимали прямое участие в СВО, прикрывали госграницу, боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.
Путин также призвал уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в новых регионах. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – сказал глава государства.
Кроме того, он поручил ФСБ продолжать помогать армии и Росгвардии в СВО, в том числе по контрразведывательному обеспечению и быстрому обмену информацией. Президент подчеркнул: нужно усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы.
Особое внимание президент уделил вопросам противодействия тем, кто пытается использовать как оружие сепаратизм и национализм для раскола российского общества: «Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».
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Мишустин сообщил о начале создания Фонда по поддержке семей участников СВО
Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась
Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО, также поможет им пройти обучение и переподготовку, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата сообщил, что Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.
Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции СЕ о коррупции
Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы о коррупции
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию.
Глава государства подписал закон во вторник, передает ТАСС.
Договор был подписан в январе 1999 года в Страсбурге и был ратифицирован российской стороной в 2006 году. В январе 2023 года президент отправил на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ).
Эксперт объяснил высокий уровень одобрения концерта «Слава защитникам Отечества!»
Политолог Григорьев: Одобрение концерта в «Лужниках» показывает беспрецедентный уровень поддержки россиянами СВО
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Позитивное отношение россиян к прошедшему концерту «Слава защитникам Отечества!» подтверждает сплочение общества вокруг президента и поддержку спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что 67% граждан России, которые что-либо слышали о концерте-митинге в «Лужниках», отнеслись к нему положительно.
«Результаты опросов показывают, что 67% россиян одобрили прошедший в «Лужниках» митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» Эти цифры подтверждают отмеченное еще в прошлом году единение российского общества вокруг президента и правительства», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии.
«Кроме того, указанные цифры означают поддержку со стороны подавляющего числа россиян самой спецоперации, а также усилий властей по помощи бойцам и их семьям. Помимо этого, россияне позитивно оценивают помощь жителям освобожденных, исторических территорий России», – пояснил собеседник.
«В целом же сам концерт дал старт ряду патриотических мероприятий по всей России. Также отмечу, что опрос ВЦИОМ в очередной раз показал беспрецедентный для других президентов в мире уровень доверия Владимиру Путину. Значит, наши граждане разделяют принципы работы президента, его ценности и подходы к управлению страной», – резюмировал аналитик.
В прошлый четверг на стадионе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» Большинство россиян оказались осведомлены о прошедшем мероприятии – 78%, то есть восемь из десяти, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
У тех, кто слышал или знает о митинге-концерте, он вызвал в основном положительные эмоции, об этом говорят 65% в данной группе; об отрицательных эмоциях сообщили 12%, еще 11% указали на нейтральные эмоции, говорится на сайте ВЦИОМ.
Исследование показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди граждан, осведомленных о прошедшем концерте, 79% назвали его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такой митинг-концерт следовало проводить. Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек был посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент.
Стоит отметить, что трансляцию концерта посмотрели 34% населения Украины, это на 1,3% больше, чем новогоднее обращение Владимира Зеленского в 2021 году. Об этом рассказала журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
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Песков заявил о полном объеме информации у Путина по закрытию неба над Петербургом
Президенту Владимиру Путину предоставляют полный объем данных о закрытии воздушного пространства над Петербургом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента полная информация на этот счет... Давайте будем ориентироваться на разъяснения, которые уже были и последуют от авиационных властей или от военных», – ответил Песков на вопрос, знает ли Кремль о причинах закрытия воздушного пространства над Петербургом, передает ТАСС.
Во вторник в правительстве Петербурга сообщили, что аэропорт Пулково временно не принимает самолеты. Представитель экстренных служб отмечал, что небо над городом закрывали из-за неизвестного объекта.
Через некоторое время ограничения на полеты сняли.