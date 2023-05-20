Зеленский встретился с Шольцем и Макроном

Зеленский заявил о встречах с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел встречи в Хиросиме на полях саммита Группы семи (G7) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщило DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Как указал Зеленский в своем Telegram-канале, с Шольцем они обсудили первые результаты визита в Германию. Он также поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Киев получит от Германии. По его словам, были скоординированы позиции накануне заседания саммита Группы семи, передает ТАСС.

Кроме того, украинский лидер добавил, что провел встречу и с Эмманюэлем Макроном, и также поблагодарил его за начало выполнения договоренностей, достигнутых во время визита во Францию, и продолжение оборонного сотрудничества.

Зеленский выразил благодарность Макрону за решения по предоставлению военной помощи, и отметил важность участия Франции в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов.

Он уточнил, что на встрече «акцентировал внимание на приоритетной реализации» продвигаемой Киевом «формулы мира», а также проинформировал Макрона о своем участии в саммите Лиги арабских государств.

В воскресенье Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого он посетил Нидерланды, Германию, Италию и Ватикан.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция уже сейчас готова начать обучение украинских пилотов.