Минфин назвал ставку НДФЛ для релокантов

Минфин: Ставка НДФЛ для работающих за рубежом россиян останется на уровне 13-15%

Ставка НДФЛ для российских граждан, работающих удаленно, останется на уровне 13–15% вне зависимости от того, находятся ли они в стране или утратили статус налогового резидента, сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Сазанов уточнил, что это касается налогообложения удаленных сотрудников как работающих по трудовому договору, так и по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Вне зависимости от статуса (резидент или нерезидент), их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов, передает ТАСС слова замминистра финансов России.

По его словам, это включено в текст законопроекта об основных направлениях налоговой политики, которые правительство вновь внесло в Государственную думу.

Сазанов пояснил, что сейчас при работе налогоплательщика с российской организацией налоговым агентом является работодатель – организация, которой необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Компаниям, по его словам, сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или не является.

Поэтому с 2024 года предлагается унифицировать правила – уточнить виды доходов удаленных сотрудников и вне зависимости от статуса их налогового резидентства установить единую ставку налога 13–15%, что существенно упростит механизм администрирования для налоговых агентов, передает РИА «Новости».

Замминистра финансов объяснил, что если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, тогда этой компании будет необходимо стать налоговым агентом, встав для этого на учет в налоговом органе, и уплатить налоги по единой ставке.

При этом если со страной, в которой зарегистрирована иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то появляется право принять уплаченный налог к зачету, добавил Сазанов.

Ранее правительство отозвало поправки о налогах, включая НДФЛ для работающих в России из-за границы, так как в него решили внести ряд технических уточнений.

В первоначальной версии законопроекта предусматривалось, что российские компании будут взимать 30-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России.