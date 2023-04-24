В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы

На рассмотрение Государственной Думы внесен проект закона, согласно которому российские компании должны будут взимать 30-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России.

Согласно документу, поправки коснутся всех россиян, покинувших страну и использующих для трудовой деятельности российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику, передает РИА «Новости».

Корректировки предлагается внести в ст. 208 Налогового кодекса, которая определяет доходы от источников в России и за рубежом.

Если закон будет принят, поправки вступят в силу 1 января 2024 года.

В настоящее время уплата НДФЛ является обязанностью самого гражданина, если в трудовом договоре или допсоглашении содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Оставаясь налоговым резидентов России, гражданин платит 13-15%, а нерезиденты – 30%. Законопроектом, который внесло в Госдуму правительство, предлагается переложить ответственность за уплату НДФЛ работающих за рубежом сотрудников на работодателя, поясняет «Коммерсант».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну в том числе после начала специальной военной операции.

