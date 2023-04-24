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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы
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На рассмотрение Государственной Думы внесен проект закона, согласно которому российские компании должны будут взимать 30-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России.
Согласно документу, поправки коснутся всех россиян, покинувших страну и использующих для трудовой деятельности российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику, передает РИА «Новости».
Корректировки предлагается внести в ст. 208 Налогового кодекса, которая определяет доходы от источников в России и за рубежом.
Если закон будет принят, поправки вступят в силу 1 января 2024 года.
В настоящее время уплата НДФЛ является обязанностью самого гражданина, если в трудовом договоре или допсоглашении содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Оставаясь налоговым резидентов России, гражданин платит 13-15%, а нерезиденты – 30%. Законопроектом, который внесло в Госдуму правительство, предлагается переложить ответственность за уплату НДФЛ работающих за рубежом сотрудников на работодателя, поясняет «Коммерсант».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну в том числе после начала специальной военной операции.
Глава Минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины
Глава Минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Певкур отметил, что украинцы, кроме средств противовоздушной обороны, испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
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Стало известно о наведении ВСУ переправ через Северский Донец под Красным Лиманом
Марочко: Киев наводит переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении
Украинские силовики возводят новые понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил РИА «Новости», что работы ведутся вблизи населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка.
Ссылаясь на собственные источники, Марочко отметил, что переправы разной вместительности предназначены как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.
19 апреля Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец.
Медведев назвал последствия для G7 запрета на экспорт в Россию
Медведев: Страны G7 сами останутся без многих товаров, если запретят экспорт в Россию
Запрет на экспорт товаров в Россию странами G7, если такое решение будет утверждено, обернется зеркальными мерами со стороны Москвы и прекращением зерновой сделки, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, идея «недоумков из G7» о тотальном запрете экспорта товаров в Россию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям, передает ТАСС. Медведев пояснил, что в этом случае для G7 закончится зерновая сделка и «многое другое, в чем они нуждаются».
Ранее G7 поддержала продление и расширение зерновой сделки.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что в G7 обсуждается возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Между тем высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе опроверг эту информацию.
Макрон призвал «не дать России победить»
Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.
Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
На Западе назвали главный страх Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский боится, что наступление ВСУ провалится, несмотря на то, что проводится масштабная мобилизация, сообщает газета Financial Times.
В статье говорится, что еще зимой Украина начала набирать людей в вооруженные силы, правительство страны надеется, что удастся собрать около 40 тыс. солдат. При этом Киев боится, что количества военных не хватит, сообщает РИА «Новости».
Издание пишет, что неудача в случае наступления ВСУ заставит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой, чего опасаются украинские власти.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором. Президент подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.
Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.
Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.
Лавров: Россия не забудет и не простит невыдачу виз США российским журналистам
США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», – сказал Лавров в видео, которое опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По его мнению, он знал, что «американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе», но это ошибка.
Как указал Лавров, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. Он отметил, что она сделала глупость, и «показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее».
Обращаясь к журналистам, Лавров добавил, что МИД России придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы, «больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества».
Глава российской дипломатии посоветовал им отслеживать то, что РФ там будет делать через свои каналы, и распространять правду. Он выразил убеждение, что «к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал издевательством невыдачу российским журналистам виз для освещения работы Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке и пообещал, что ответ Вашингтону обязательно будет дан.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Почти 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лю Шайе персоной нон грата, пишет газета Monde.
В письме они отметили, что слова Лю Шайе о Крыме выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса, поскольку он «публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве», передает РИА «Новости».
Они также считают, что заявления китайского дипломата «нарушают международное право и должны рассматриваться как угроза безопасности европейских стран».
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.
Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма является холодным душем для западных стран, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
У Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора с гражданином Швейцарии
Провокатор у Киево-Печерской лавры с агрессией требовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов.
В Союзе добавили, что провокатору объяснили, что Самуил является иностранным гражданином, тогда активист ушел, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что провокаторам является Руслан Гетьман, он собирал деньги с жителей Тернопольской области от имени благотворительной организации.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что более 60 священников Украинской православной церкви (УПЦ) стали фигурантами уголовных дел.
Напомним, в МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, принявшая ныне форму тотального запрета канонической церкви и давшая начало масштабной волне по захвату принадлежащих ей храмов, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Двое школьников разгромили кладбище в городе под Саратовом
МВД: Двое школьников разгромили кладбище в городе Балашов Саратовской области
Полиция установила причастность двух школьников к повреждению надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области, сообщили в региональном главка МВД.
По данным полиции, в воскресенье утром сторож кладбища сообщил о повреждении надгробий.
По сообщению МВД, установлена причастность к совершению правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений, в отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП, передает РИА «Новости».
Администрация Балашовского района уточняет, что в ночь на воскресенье, накануне православного праздника Красная горка, акт вандализма произошел на старом Ветлянском кладбище, где злоумышленники осквернили и разрушили более 50 надгробий.
Ранее жителей Архангельска отдали под суд за сдачу надгробий в металлолом.
Российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника.
В Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации»
CCTV заявил о стартовавшей дедолларизации и способности России устоять под ударом «финансовой бомбы» США
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США сбросили на Россию «финансовую бомбу», но не заставили Россию «рухнуть», при этом «дедолларизация охватила планету», заявили китайские СМИ.
Как заявил CCTV, в результате глобальной рыночной конкуренции статус США в торговле упал, в ответ Вашингтон принялся использовать торговый протекционизм и «продвигать волну «антиглобализма», передает РИА «Новости».
CCTV указывает, что США не извлекли уроков из снижения мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году. Вашингтон превратил финансовую систему в «оружие» против России, объявив в феврале 2022 года, что «запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT».
Но «даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил рухнуть» Россию, которая «давно готовилась избавиться от доллара». Другие страны поняли, что «активы в долларах» являются «бомбой замедленного действия» и что «месть со стороны США можно пережить». Таким образом оказался пробит «последний слой бумаги», поддерживающий доллар.
Напомним, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится. Глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.
Австралийский генерал описал три сценария украинского контрнаступления
Австралийский генерал Райан: У Киева есть три варианта действий в рамках весеннего контрнаступления
У вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан.
Райан в интервью британской газете Daily Mail отметил, что, согласно первому сценарию, Киев может осуществить крупную атаку, бросив на нее все силы и ресурсы.
Второй вариант, по словам генерала, предполагает разделение украинских сил для одновременной атаки на юге и востоке, передает РИА «Новости».
Третий сценарий предусматривает несколько менее масштабных, не скоординированных между собой атак, считает Райан.
Со своей стороны отставной генерал США Стивен Твитти предположил, что Киев отдаст предпочтение третьему варианту, придерживаясь «тактики малых шагов».
Британские СМИ ранее писали, что если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему.
Китай пояснил позицию по Крыму и суверенитету республик бывшего СССР
МИД КНР: Позиция Китая по Крыму не изменялась, Пекин уважает суверенитет всех стран
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Позиция Китая по Крыму не изменилась, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шайе о том, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР лишь после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом, Мао Нин отметила, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН, передает ТАСС.
Она напомнила, что после распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с республиками, входившими в состав Советского Союза. И с тех пор, по ее словам, Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества.
Спикер китайского внешнеполитического ведомства добавила, что Пекин уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза.
Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отметили, что слова посла КНР про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации.
Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы
В Казахстане отказались проводить военный парад ко Дню Победы в связи с экономией средств
Министерство обороны Казахстана не планирует в этом году проведение военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая, в связи с экономией средств, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Согласно сообщению ведомства, проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из-за экономии средств, а также в связи с необходимостью решения задачи поддержания требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, передает ТАСС.
Напомним, в 2022 году в Минобороны Казахстана также заявили, что не планируется организация парада, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы.