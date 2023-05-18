Госдума приняла закон о проведении выборов при военном положении

Госдума приняла закон о возможности проводить выборы на территории, где действует военное положение, после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ.

Действующее законодательство запрещает проведение выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также референдумы при военном положении, передает ТАСС.

Также в документе говорится, что при проведении первых выборов в новых российских регионах особенности реализации отдельных положений федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» могут устанавливаться законами этих субъектов.

В частности, избирательные участки могут быть созданы за пределами этих регионов. Граждане при голосовании могут использовать не только паспорт, но и предметы, его заменяющие.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о подготовке выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.