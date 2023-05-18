Минобороны США не стало возражать против передачи Украине F-16 другими странами

Politico сообщила об отсутствии у Пентагона возражений против передачи Украине F-16 другими странами

В Пентагоне, вероятно, не станут возражать против передачи другими странами Украине истребителей F-16, сообщил источник в американском ведомстве.

«Не думаю, что мы против», – сказал источник. Он отметил, что соответствующее решение пока не принято, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Politico подчеркивает, что в Пентагоне не раз высказывали сомнение в том, что сейчас Украине нужны именно истребители.

В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, когда его спросили о позиции Белого дома по поводу отказа США передавать Украине истребители, заявил: «У меня нет сегодня новостей касательно F-16», – передает ТАСС.

Однако New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что «киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам», из-за «скепсиса Вашингтона». Если США не изменят позицию, то обучение летчиков. вероятно. сведется к изучению технического языка и тактическими урокам, не требующим непосредственного пилотирования.

Источник в Белом доме считает, что на передачу Украине F-16 у США уйдет слишком много средств из военного бюджета. Кроме того, в самолетах есть засекреченные системы.

Напомним, британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон и Амстердам договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для нужд киевского режима.