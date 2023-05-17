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17 мая, среда | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
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Британия и Нидерланды договорились создать «коалицию истребителей» для Украины
Британия и Нидерланды решили создать коалицию для поставок Украине истребителей F-16
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Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины, говорится в заявлении офиса британского премьера Риши Сунака по итогам саммита Совета Европы в Рейкьявике.
Коалиция, как говорится в заявлении, будет поддерживать Киев в обеспечении Украины боевой авиацией, сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Помощь будет выражаться не только в закупке самолетов, но и обучении летчиков.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в этой связи отметил, что Киеву нужны истребители, и выразил благодарность «союзникам» за принятое решение. По его словам, обучать украинских летчиков также вызвалась Бельгия.
Ранее руководитель «Бюро военно-политического анализа» Александр Михайлов отмечал, что Киев надеется получить от 40 до 50 истребителей F-16 от стран Запада, однако, по его словам, Украине не стоит надеяться на массовые поставки.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, на что способны F-16 в сравнении с российскими самолетами, кто будет на них летать и какие задачи попытается решить командование ВСУ, получив эти машины.
Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады
Американский ЗРК Patriot в Киеве оказался уничтожен российским «Кинжалом» в результате воздушной засады
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожил в Киеве американский ЗРК Patriot из воздушной засады, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» указал, что скорость «Кинжалов» позволяет им за считанные минуты достигать целей на Украине, поэтому Patriot не успевает ни уехать с места, откуда вели стрельбу, ни зарядить новые ракеты. По словам источника, американский ЗРК «был внезапно поражен из воздушной засады», украинская сторона не могла ничего сделать, чтобы защитить Patriot.
Напомним, в ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве
Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны.
Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве.
Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены.
Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ и вернулись к своим
Танкисты ВС России смогли удержаться в подбитом танке 10 часов подряд, отстреливаясь от украинских военных, и прорваться к своим, сообщил командир танка – начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.
Машина Баганова наступала на опорный пункт ВСУ одной из первых, танк подорвался на фугасе, она осталась отрезанной от основных войск. Об этом старший лейтенант рассказал в ролике, опубликованном Минобороны в своем Telegram-канале.
Военнослужащий пояснил, что 10 часов вел бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим. По дороге он заблудился и «пробежался по украинским окопам», вытащил весь экипаж.
Баганов добавил, что российские военные только под конец поняли, что сидят не в своем окопе.
Машина за это время получила 10 попаданий из противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но броня смогла их выдержать.
В Госдуме призвали МВД дать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.
Даванков привел в пример случай в Ханты-Мансийском АО, где директор школы пожаловалась в полицию на мать одной из школьниц. Девочка пришла на занятия с косами, в которые были вплетены желто-синие ленты, что могло вызвать ассоциацию с флагом Украины.
Даванков назвал происходящее абсурдом. «Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию – ЛДПР», – написал вице-спикер в Telegram-канале..
Ранее в одном из парков в Тбилиси разорвали флаг Украины, висевший рядом с государственным флагом страны.
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что стране не достает оружия, чтобы начать контрнаступление.
Во время интервью телеканалу Sky News он выразил сожаление, что Киеву недостаточно военного оборудования и оружия для начала контрнаступления, передает РИА «Новости».
Жовква заявил, что Владимир Зеленский поехал в европейское турне, чтобы запросить дополнительные пакеты военной помощи. Замглавы офиса Зеленского отметил желание Украины провести контрнаступление как можно успешнее.
Ранее сообщалось, что контрнаступление Киева может сорваться из-за отсутствия эффекта неожиданности.
В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом»
Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве.
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
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Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского
Генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил об ошибочной оценке Зеленским армии России
Украинский президент Владимир Зеленский недооценил российскую армию, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телевидению.
В 2022 году президент Украины объявлял о том, что ВСУ смогли «сломать хребет» российской армии, но прошло уже больше года, а ВС России продолжают боевые действия, заявил Кривонос в эфире «Фабрики новостей», передает РИА «Новости».
Главной ошибкой украинского лидера в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российских Вооруженных сил, это привело к неудачам ВСУ.
Также Кривонос заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ, заявляя о геополитическом поражении России. По мнению генерала, в ходе подобных исторических событий нельзя верить политическим заявлениям, они не отражают действительность.
Украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян
Глава ГУР Украины Буданов признался в причастности украинской разведки к терактам против известных россиян
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Украинская разведка причастна к терактам против известных медийных лиц в России, заявил начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Валерию Савчуку.
По его словам, «достали» уже многих, в том числе публичных личностей. Так он ответил на вопрос: сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, передает ТАСС.
Буданов не стал подтверждать, но и не опроверг – входит ли в список целей Захар Прилепин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем.
До этого в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
ООН привела новые данные стоимости восстановления Украины
Экономика Украины стагнирует в 2023 году, не помогают даже займы МВФ и финансовая помощь от других стран, стоимость восстановления сейчас оценивается в 411 млрд долларов, сообщает ООН в докладе «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».
Отмечается, что страна осталась без большей части промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры, сокращение ВВП составило в 2022 году 29,1%, передает ТАСС.
Перспективы зависят от продолжительности и интенсивности конфликта в 2023 году, говорится в документе.
Отмечается, что в других странах СНГ и Грузии динамика экономического развития положительная. Например, Азербайджан и Казахстан получат выгоду от более высоких цен на нефть в результате сокращения ее добычи ОПЕК+.
Авиаэксперт: 50 истребителей F-16 не помогут ВСУ захватить преимущество в небе Украины
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Передача F-16 ВСУ существенно не отразится на ходе конфликта. В рядах противника почти не осталось обученных пилотов, базами для ремонта подобных самолетов они тоже практически не располагают. К тому же наши ПВО успешно работают по воздушным целям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее стало известно, что ВСУ хотят получить 50 истребителей F-16 от западных стран.
«По техническим характеристикам F-16 ничем не превосходит российские истребители. Однако важно понимать, что в настоящее время самолет выступает преимущественно в качестве носителя определенных снарядов. Таким образом, куда большее значение имеют особенности тех ракет, которыми будут оснащены машины», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Теоретически ценность подобных поставок возрастает в связи с новостями о получении ВСУ британских ракет Storm Shadow. Однако паниковать не стоит: за последний год российские системы ПВО зарекомендовали себя крайне положительно. Мы сбиваем самолеты противника регулярно и эффективно. Не думаю, что F-16 в этом плане окажется более опасным», – отмечает эксперт.
«Однако возникает вопрос, кто сядет за штурвал 50 машин. На Украине ощущается сильная нехватка профессиональных пилотов. Сейчас некоторые представители ВСУ проходят подготовку в странах НАТО, но за полгода воспитать асов не получится. Конечно, часть из них все же получат доступ к F-16, но, очевидно, что натовские летчики также поднимутся в воздух», – акцентирует собеседник.
«Конечно, 50 самолетов – это достаточно много. Однако не думаю, что они сумеют кардинально поменять обстановку. Во-первых, для доминирования в небе у противника должно быть численное преимущество в сравнении с нами. Сложно сказать, сколько машин задействуем мы, но полсотни моделей вряд ли позволят ВСУ почувствовать себя в большинстве», – подчеркивает Гусаров.
«Во-вторых, в отношении авиации вопросы обслуживания техники играют куда более важную роль, чем ее количество. Украина не располагает необходимыми базами для ремонта F-16. Создать их в столь сжатые сроки практически нереально. В этом плане передача советских моделей ВСУ выглядела более логичной», – считает эксперт.
«Конечно, рядом есть Польша, и теоретически возможен сценарий, когда самолеты будут перенаправляться в Варшаву для обслуживания и дозаправки. Но подобные промежуточные «подскоки» все равно снижают эффективность применения авиации», – отмечает собеседник.
Резюмируя, Гусаров выказал уверенность в том, что противник при помощи западных машин попытается отодвинуть линию боевого соприкосновения в сторону границ РФ до 2022 года. Также, по мнению эксперта, ВСУ будут осуществлять удары по военным объектам, которые находятся не только на фронте, но и в тылу.
Ранее издание Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака сообщило, что ВСУ рассчитывают получить от 40 до 50 истребителей F-16 от западных стран. Сак уточнил, что из указанных самолетов украинское командование намерено сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба, потому что на данный момент стране «нечем остановить» российские самолеты.
Он добавил, что противовоздушная оборона Украины не будет полной без истребителей F-16, и отметил, что президент страны Владимир Зеленский хотел бы сделать вопрос поставок истребителей главным на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.
Советник главы Минобороны Украины также пояснил, что хотя Италия, Франция, Британия и Германия не имеют в распоряжении F-16, которые они могут предложить ВСУ, однако страны намеренны призвать к поставкам США и Турцию.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов уже сейчас начать обучение украинских пилотов. По его словам, Франция может делать это совместно с некоторыми другими европейскими странами, которые выразили такую готовность. Он отметил, что с США еще ведутся дискуссии. При этом Макрон не подтвердил, что страна готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, что это остается теоретическими разговорами.
Напомним, в апреле заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года для того, чтобы поставить Украине F-16, если будет принято соответствующее решение. В свою очередь военный аналитик Майкл Пек говорил, что украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче будет принято. Он также отмечал, что для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, удлинить их и устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели.
Ранее один из летчиков ВКС России, принимающий сейчас участие в СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники. «Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен». О том, как нашим военным удалось выбить лучший украинских пилотов, газета ВЗГЛЯД писала ранее.
Опубликовано видео налета российского спецназа на укрепрайон ВСУ
Бойцы российского спецназа совершили огневой налет на укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Опубликована видеозапись огневого налета спецназа шестой армии Западного военного округа Вооруженных сил России на украинские позиции.
Налет на укрепрайон вооруженных сил Украины был совершен на Купянском направлении. Российские военные из минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции, ликвидировав несколько вражеских солдат, а также уничтожив запас боекомплекта и одно из орудий ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за последние сутки на Купянском направлении составили до 60 военнослужащих.
Politico: Июль назван последним месяцем финансирования Украины из бюджета США
Военная помощь Киеву может закончиться в июле, из выделенных Конгрессом США 48 млрд долларов осталось лишь 6 млрд, пишет издание Politico.
По словам старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, решением может стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание.
Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена заявил, что Белый дом обсуждает перспективы очередной помощи Украине, но из-за внутренних проблем они «пока туманны».
Еще одной проблемой может стать то, что Конгресс будет решать проблему с госдолгом, потолок которого могут поднять, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. Одним из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка, – возвращение Пентагона к финансированию уровня 2022 года.
Российские мотострелки отразили десять атак ВСУ в пригороде Артемовска
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения Южной группировки сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Наиболее сложная обстановка складывалась в районе Красного ДНР, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады за сутки было отражено десять атак ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе ожесточенных боев ликвидированы свыше 70 военнослужащих, машина пехоты и два бронетранспортера.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения противника под Часовом Яром и Богдановкой ДНР.
В районе пункта Красное ДНР авиаударом разрушен автомобильный путепровод, по которому велась переброска подкреплений противника в Артемовск.
В этом районе авиацией совершено девять вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи, отчитались в Минобороны.
Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 военнослужащих, пять бронемашин, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника возле Новомлынска и Кисловки Харьковской области.
Рядом с Масютовкой, Тимковкой, Котляровкой Харьковской области, Новоселовским и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки составили до 60 военнослужащих, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника у пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).
За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две машины пехоты, а также самоходная артустановка «Акация».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Шевченко, Великая Новоселка ДНР, Малиновка, Белогорье, Червоное и Новоданиловка Запорожской области.
Возле Урожайного ДНР пресечены действия украинской ДРГ.
За минувшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 135 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка 25 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», пять автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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