Футболист «Локомотива» Камано заявил о желании получить российское гражданство

Нападающий московского ФК «Локомотив» из Гвинеи Франсуа Камано заявил, что был бы не против получить российское гражданство, если продолжит выступление в составе столичной команды.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

По его словам, если получится остаться в России, попросит руководство помочь с получением российского гражданства, передает ТАСС. Камано признался, что ему нравится в России и, если он останется, российский паспорт ему поможет.

Камано 27 лет, он выступает за «Локомотив» с лета 2020 года. В составе команды игрок провел 89 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с «Локомотивом» нападающий стал победителем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера футбольного клуба «Зенит» Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву.