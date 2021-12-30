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Путин присвоил гражданство тренеру и начальнику ФК «Зенит»
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Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера футбольного клуба «Зенит» Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиам Артур, родившийся 20 октября 1982 г. в Бразилии; Кошелев Евгений Валентинович, родившийся 20 июля 1979 г. на Украине», - говорится в указе на портале правовой информации.
Оливейра входит в тренерский штаб «Зенита» с января 2019 года. За этот период клуб трижды выиграл чемпионат страны, дважды – Суперкубок России, один раз – Кубок России. В качестве футболиста он представлял бразильские клубы «Реал Бразил», «Агия Негра», мексиканскую «Пуэблу», сербские «Срем» и ОФК, российские «Амкар», «Шинник», «Динамо» (Брянск) и «Уфу».
Кошелев начал свою деятельность в футболе в 2004 году в украинском «Шахтере». С 2009 года является заместителем директора академии «Зенита», с июня 2014 года – начальником команды.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. В ноябре певица получила российский паспорт во время церемонии в посольстве России в Буэнос-Айресе.
Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.
«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.
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Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
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Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.
«Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.
«Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.
«Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.
Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».
«Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
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Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.
«Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».
«Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».
По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
«Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.
МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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В Совфеде оценили планы Байдена позвонить Путину в полдвенадцатого ночи
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«Для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в четверг в 23.30 (мск).
«Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – поинтересовался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Кроме того, все прочие каналы связи между сторонами уже были использованы, после них «пошла бумага» – мы опубликовали наши требования по гарантиям безопасности. Весь мир знает, что мы предложили. Теперь интересно, с каким настроением Вашингтон собирается на это реагировать», – заявил собеседник, объясняя внезапное желание Байдена поговорить с Путиным в канун новогодних праздников.
По словам Климова, настрой американской стороны важно узнать, поскольку «дальше будет запуск рабочей группы, пойдет каскад переговоров». «Почти каждый день будут дискуссии: сначала с США, потом с НАТО, потом с ОБСЕ. Целых три формата», – указал замглавы комитета СФ.
«К этому надо готовиться, вот и все, – добавил он. – И вполне возможно, и было бы даже хорошо, если бы наши лидеры во время предстоящего звонка поздравили друг друга с наступающим Новым годом».
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.
До анонса телефонных переговоров высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден намерен заявить Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому интерес.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Президент признался, что ночует в Кремле часто.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Позднее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Санкт-Петербург подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.
«Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко) – подарки. И на этот раз в Питер – не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», – сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее Путин в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве. После этого лидеры решили выйти после длительных переговоров на лед, чтобы поиграть в хоккей. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две.
Путин подписал закон об электронных исках в суд
Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает подавать иски, жалобы, представления и другие документы в суд в электронном виде.
Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, передает РИА «Новости».
В суд могут быть поданы документы в электронном виде через портал «Госуслуги», информационную систему, определенную Верховным судом России или через систему электронного документооборота.
По задумке авторов законопроекта, это позволит повысить гарантии прав граждан и юрлиц на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.
В России учредили День трубопроводных войск
Президент России Владимир Путин установил дату празднования Дня трубопроводных войск Вооруженных Сил России, его будут отмечать 14 января, глава государства подписал соответствующий указ.
«Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Трубопроводные войска – специальные войска в Вооруженных Силах, они обеспечивают войска горюче-смазочными материалами, занимаются развертыванием полевых магистральных трубопроводов и выполнением других задач.
В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Путина
Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.
«Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину.
Кроме того, в администрации США сообщили, что запрос на телефонный разговор лидеров России и США поступил с российской стороны. В Белом доме заявили, что не знают, почему Москва запросила разговор.
По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.
В Кремле также подтвердили планы провести такой разговор.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Путин оказался более результативным игроком хоккейного матча, чем Лукашенко
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.
Лидеры стран играли за одному команду белых, одолев красных со счетом 18:7. Счет открыл на третьей минуте российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забил его белорусский коллега, передает РИА «Новости».
Путин по итогам игры забил семь шайб, а Лукашенко – две. Играл российский лидер под номером 11, Лукашенко – под номером один.
В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди которых были депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.
Также на лед вышел сын Александра Лукашенко Николай, он забил шайбу в ворота соперника четыре раза.
Напомним, в ходе встречи с белорусским коллегой Владимир Путин заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.
Путин поздравил глав зарубежных стран с Новым годом
Президент Владимир Путин направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава российского государства поздравил с наступающими новогодними и рождественскими праздниками президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна, главу Абхазии Аслана Бжанию, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В телеграмме на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева отмечено, что встречи глав двух государств в Москве и Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между странами.
«В поздравлении президенту Республики Белоруссия Александру Лукашенко подчеркнуто, что за последнее время, невзирая на сильное внешнее давление и ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, Россия и Белоруссия тесно и эффективно взаимодействовали в решении масштабных задач, стоящих на повестке дня двусторонних отношений, смогли вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень», – говорится в сообщении.
Также Путин поздравил с наступающими праздниками президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Поздравительная телеграмма от имени главы российского государства направлена президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и ставшему в этом году канцлером ФРГ Олафу Шольцу.
«В поздравлениях, адресованных королеве Соединенного Королевства Елизавете II и премьер-министру Борису Джонсону, Владимир Путин отметил, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в Европе и в мире в целом», – отметили в Кремле.
Поздравляя папу Римского Франциска, Путин обратил внимание на то, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Святой Престол продолжали вести конструктивный диалог.
Новогодние и рождественские поздравления президента получил глава Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Также президент поздравил с праздниками генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента группы Всемирного банка Дэвида Мэлпасса, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и почетного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли.
Кроме того, Путин поздравил ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи.
Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря и новогодние праздники
Президент Владимир Путин в последний день 2021 года не планирует публичных мероприятий, но этот день также не будет полным выходным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У президента нет [в планах на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой – полурабочий нерабочий день президента, стандартный», – цитирует Пескова ТАСС.
Он пояснил, что полностью выходного дня у главы государства «просто не может быть по определению».
На новогодних же каникулах Путин намерен проводить рабочие встречи, сказал представитель Кремля, однако они не планируются публичными.
Ранее президент России направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством. Также российский лидер отдельно поздравил американского коллегу Джо Байдена.
Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей-рецидивистов
Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, которые ранее подвергались наказанию за аналогичные нарушения.
Ранее нарушающие эти правила водители-лихачи наказывались за неоднократное такое же нарушение лишением прав, теперь же наказание составит для них три года лишения свободы, передает РИА «Новости».
Ответственность вводится за агрессивное вождение на дорогах в Уголовном кодексе и в Уголовно-процессуальном кодексе
Под таким вождением подразумевается превышение допустимой скорости от 60 и более километров в час, выезд на «встречку» или трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, который ранее уже неоднократно подвергался административному наказанию и лишен водительских прав за любое из аналогичных нарушений.
Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.
Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство
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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.
Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в указе на официальном портале правовой информации.
Этим же указом Путин дал российское гражданство нескольким уроженцам Франции – потомкам эмигрантов из России. Среди них – 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.
Сюзанна Масси – американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.
Напомним, Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, отметив, что она посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.
Стали известны сроки проведения встречи Путина и премьера Венгрии
Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил в своем аккаунте в Facebook венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
«Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется», – цитирует его РИА «Новости».
Он также отметил, что этот год был самым успешным за все время с точки зрения венгерско-российского сотрудничества. Венгерская сторона предполагает на встрече обсуждение, в частности, строительства АЭС «Пакш», сотрудничество в области космических технологий, роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток – запад, экспорт на российский рынок новых венгерских продуктов питания.
Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету от COVID
Сведения об уровне коллективного иммунитета российских граждан к коронавирусу различаются из-за методик подсчета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что трудно учитывать погрешность, и она будет неизбежна.
Так представитель Кремля оценил разные данные о коллективном иммунитете граждан страны, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
По словам Пескова, принцип прост: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета человека, который привился год назад и до сих пор не ревакцинировался.
«Поэтому здесь определенный допуск, к этому нужно так и относиться с допуском», – заключил он.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что за неделю в стране вакцинировано более 1,3 млн человек, по 190 тыс. человек в сутки проходят эту процедуру.
Президент России Владимир Путин критиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявлял, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.