Путин присвоил гражданство тренеру и начальнику ФК «Зенит»

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30 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

Окончание строительства нового российского газопровода стало важнейшей победой Москвы Stefan Sauer/DPA /Picture Alliance/Reuters
«Северный поток – 2» полностью построен и готов к работе, заявил президент Путин. По словам российского лидера, «теперь всё зависит от наших партнеров в Европе» – имея в виду сроки начала реальной работы газопровода. Завершение этого проекта стало одной из важнейших побед России в уходящем году. Но некоторые сражения вокруг газопровода будут происходить и в 2022-м.  Подробности...
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Россия ставит Запад на грань психологического перелома

Переговоры лидеров России и США по-прежнему имеют значение для всей планеты Михаил Метцель/ТАСС
Предстоящие переговоры с Соединенными Штатами являются для России «вопросом жизни и смерти», заявляют в Кремле. На первый взгляд, для Вашингтона и НАТО отношения с Москвой вовсе не так критичны. Однако на деле сам факт достижения договоренностей с Россией угрожает перевернуть всю психологию руководителей Запада. Каким образом? Подробности...
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«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

Недоверие к вакцинации – мировая тенденция opokupix/Reuters
От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна – десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины – это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику? Подробности...
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Израиль устроил ловушку для российских военных летчиков

Последствия атаки Израиля на порт в Латакии Xinhua/Global Look Press
Израиль поставил под угрозу важнейшие и очень чувствительные военно-политические договоренности, достигнутые с Россией. По крайней мере, такой вывод можно сделать из тех ударов с воздуха, которые в последнее время совершают израильские ВВС. Эти операции не только наносят ущерб Сирии, но и прямо касаются безопасности российских военных летчиков. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В первой половине декабря Израиль провел киберучения под названием «Коллективная сила», в которых приняли участие десять стран. Подробности...

Россия в кино стала Землей Обетованной

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Это не означает, что совсем пропали русофобские или антисоветские картины – они еще снимаются (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

За что убили Григория Распутина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Святой старец» отчаянно не хотел умирать – он перенес как попытку отравления, так и несколько попаданий из револьвера. Чтобы убить Распутина, потребовалось три револьверных пули. А его убийцы тут же стали героями патриотической прессы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Обсуждение: 4 комментария

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин присвоил гражданство тренеру и начальнику ФК «Зенит»

    30 декабря 2021, 20:34

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера футбольного клуба «Зенит» Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиам Артур, родившийся 20 октября 1982 г. в Бразилии; Кошелев Евгений Валентинович, родившийся 20 июля 1979 г. на Украине», - говорится в указе на портале правовой информации.

    Оливейра входит в тренерский штаб «Зенита» с января 2019 года. За этот период клуб трижды выиграл чемпионат страны, дважды – Суперкубок России, один раз – Кубок России. В качестве футболиста он представлял бразильские клубы «Реал Бразил», «Агия Негра», мексиканскую «Пуэблу», сербские «Срем» и ОФК, российские «Амкар», «Шинник», «Динамо» (Брянск) и «Уфу».

    Кошелев начал свою деятельность в футболе в 2004 году в украинском «Шахтере». С 2009 года является заместителем директора академии «Зенита», с июня 2014 года – начальником команды.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. В ноябре певица получила российский паспорт во время церемонии в посольстве России в Буэнос-Айресе.


    Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
    		   30 декабря 2021, 06:00
    Фото: White House/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.

    «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.

    Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.

    В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.

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    Коментарии (41)
    Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
    		    30 декабря 2021, 13:08
    Фото: Adam Schultz/Zuma/ТАСС,
    Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.

    «Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.

    «Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.

    «Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.

    Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».

    «Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.

    Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.

    Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.

    Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.

    Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

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    Коментарии (25)
    В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
    		    30 декабря 2021, 13:45
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.

    «Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    «Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.

    Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».

    По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.

    «Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.

    МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.

    Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.

    Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.

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    Коментарии (19)
    В Совфеде оценили планы Байдена позвонить Путину в полдвенадцатого ночи
    		    30 декабря 2021, 11:26
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    «Для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в четверг в 23.30 (мск).

    «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – поинтересовался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    «Кроме того, все прочие каналы связи между сторонами уже были использованы, после них «пошла бумага» – мы опубликовали наши требования по гарантиям безопасности. Весь мир знает, что мы предложили. Теперь интересно, с каким настроением Вашингтон собирается на это реагировать», – заявил собеседник, объясняя внезапное желание Байдена поговорить с Путиным в канун новогодних праздников.

    По словам Климова, настрой американской стороны важно узнать, поскольку «дальше будет запуск рабочей группы, пойдет каскад переговоров». «Почти каждый день будут дискуссии: сначала с США, потом с НАТО, потом с ОБСЕ. Целых три формата», – указал замглавы комитета СФ.

    «К этому надо готовиться, вот и все, – добавил он. – И вполне возможно, и было бы даже хорошо, если бы наши лидеры во время предстоящего звонка поздравили друг друга с наступающим Новым годом».

    Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.

    До анонса телефонных переговоров высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден намерен заявить Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому интерес.

    В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Президент признался, что ночует в Кремле часто.

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

    Позднее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.

    Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.

    Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (18)
    Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы
    		    29 декабря 2021, 21:43
    Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Санкт-Петербург подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.

    «Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко) – подарки. И на этот раз в Питер – не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», – сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

    Ранее Путин в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве. После этого лидеры решили выйти после длительных переговоров на лед, чтобы поиграть в хоккей. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две.

    Коментарии (32)
    Путин подписал закон об электронных исках в суд

    30 декабря 2021, 16:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает подавать иски, жалобы, представления и другие документы в суд в электронном виде.

    Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, передает РИА «Новости».

    В суд могут быть поданы документы в электронном виде через портал «Госуслуги», информационную систему, определенную Верховным судом России или через систему электронного документооборота.

    По задумке авторов законопроекта, это позволит повысить гарантии прав граждан и юрлиц на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.

    Коментарии (3)
    В России учредили День трубопроводных войск

    30 декабря 2021, 16:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин установил дату празднования Дня трубопроводных войск Вооруженных Сил России, его будут отмечать 14 января, глава государства подписал соответствующий указ.

    «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

    Трубопроводные войска – специальные войска в Вооруженных Силах, они обеспечивают войска горюче-смазочными материалами, занимаются развертыванием полевых магистральных трубопроводов и выполнением других задач.

    Коментарии (44)
    В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Путина

    29 декабря 2021, 21:28

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

    «Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован», – цитирует его РИА «Новости».

    Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину.

    Кроме того, в администрации США сообщили, что запрос на телефонный разговор лидеров России и США поступил с российской стороны. В Белом доме заявили, что не знают, почему Москва запросила разговор.

    По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

    В Кремле также подтвердили планы провести такой разговор.

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». 

    Коментарии (4)
    Путин оказался более результативным игроком хоккейного матча, чем Лукашенко
    		    29 декабря 2021, 20:44
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.

    Лидеры стран играли за одному команду белых, одолев красных со счетом 18:7. Счет открыл на третьей минуте российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забил его белорусский коллега, передает РИА «Новости».

     

    Путин по итогам игры забил семь шайб, а Лукашенко – две. Играл российский лидер под номером 11, Лукашенко – под номером один.

    В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди которых были депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

    Также на лед вышел сын Александра Лукашенко Николай, он забил шайбу в ворота соперника четыре раза.

    Напомним, в ходе встречи с белорусским коллегой Владимир Путин заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.

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    Путин поздравил глав зарубежных стран с Новым годом

    30 декабря 2021, 12:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава российского государства поздравил с наступающими новогодними и рождественскими праздниками президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна, главу Абхазии Аслана Бжанию, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В телеграмме на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева отмечено, что встречи глав двух государств в Москве и Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между странами.

    «В поздравлении президенту Республики Белоруссия Александру Лукашенко подчеркнуто, что за последнее время, невзирая на сильное внешнее давление и ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, Россия и Белоруссия тесно и эффективно взаимодействовали в решении масштабных задач, стоящих на повестке дня двусторонних отношений, смогли вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень», – говорится в сообщении.

    Также Путин поздравил с наступающими праздниками президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

    Поздравительная телеграмма от имени главы российского государства направлена президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и ставшему в этом году канцлером ФРГ Олафу Шольцу.

    «В поздравлениях, адресованных королеве Соединенного Королевства Елизавете II и премьер-министру Борису Джонсону, Владимир Путин отметил, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в Европе и в мире в целом», – отметили в Кремле.

    Поздравляя папу Римского Франциска, Путин обратил внимание на то, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Святой Престол продолжали вести конструктивный диалог.

    Новогодние и рождественские поздравления президента получил глава Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Также президент поздравил с праздниками генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента группы Всемирного банка Дэвида Мэлпасса, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и почетного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли.

    Кроме того, Путин поздравил ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи.

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    Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря и новогодние праздники

    30 декабря 2021, 13:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в последний день 2021 года не планирует публичных мероприятий, но этот день также не будет полным выходным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «У президента нет [в планах на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой – полурабочий нерабочий день президента, стандартный», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что полностью выходного дня у главы государства «просто не может быть по определению».

    На новогодних же каникулах Путин намерен проводить рабочие встречи, сказал представитель Кремля, однако они не планируются публичными.

    Ранее президент России направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством. Также российский лидер отдельно поздравил американского коллегу Джо Байдена.

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    Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей-рецидивистов

    30 декабря 2021, 18:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, которые ранее подвергались наказанию за аналогичные нарушения.

    Ранее нарушающие эти правила водители-лихачи наказывались за неоднократное такое же нарушение лишением прав, теперь же наказание составит для них три года лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Ответственность вводится за агрессивное вождение на дорогах в Уголовном кодексе и в Уголовно-процессуальном кодексе

    Под таким вождением подразумевается превышение допустимой скорости от 60 и более километров в час, выезд на «встречку» или трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, который ранее уже неоднократно подвергался административному наказанию и лишен водительских прав за любое из аналогичных нарушений.

    Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

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    Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство
    		   30 декабря 2021, 19:39
    Фото: US Government
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.

    Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в указе на официальном портале правовой информации.

    Этим же указом Путин дал российское гражданство  нескольким уроженцам Франции – потомкам эмигрантов из России. Среди них – 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

    Сюзанна Масси – американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.

    Напомним, Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, отметив, что она посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.

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    Стали известны сроки проведения встречи Путина и премьера Венгрии

    30 декабря 2021, 17:24

    Текст: Елена Мирошниченко

    Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил в своем аккаунте в Facebook венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

    «Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется», – цитирует его РИА «Новости».

    Он также отметил, что этот год был самым успешным за все время с точки зрения венгерско-российского сотрудничества. Венгерская сторона предполагает на встрече обсуждение, в частности, строительства АЭС «Пакш», сотрудничество в области космических технологий, роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток – запад, экспорт на российский рынок новых венгерских продуктов питания.

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    Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету от COVID

    30 декабря 2021, 13:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сведения об уровне коллективного иммунитета российских граждан к коронавирусу различаются из-за методик подсчета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что трудно учитывать погрешность, и она будет неизбежна.

    Так представитель Кремля оценил разные данные о коллективном иммунитете граждан страны, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

    По словам Пескова, принцип прост: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета человека, который привился год назад и до сих пор не ревакцинировался.

    «Поэтому здесь определенный допуск, к этому нужно так и относиться с допуском», – заключил он.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что за неделю в стране вакцинировано более 1,3 млн человек, по 190 тыс. человек в сутки проходят эту процедуру.

    Президент России Владимир Путин критиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявлял, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.

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