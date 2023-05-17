Премьер Австралии отменил саммит QUAD из-за отказа Байден от участия

Премьер Австралии Албаниз отменил саммит QUAD из-за решения Байдена отказаться от визита в Сидней

Глава австралийского правительства Энтони Албаниз объявил об отмене запланированной на следующую неделю в Сиднее встречи Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) из-за невозможности президента США Джо Байдена принять в ней участие.

Кроме Байдена участие во встрече должны были принять премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает австралийский телеканал ABC.



Как заявил Албаниз, политики попытаются найти время на переговоры в эти выходные в Японии на полях предстоящего саммита G7 в Хиросиме, где будут присутствовать все четыре лидера стран, передает «Интерфакс».

Напомним, Байден отменил визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию, чтобы присутствовать в Вашингтоне для решения проблем с потолком госдолга. По данным американского Минфина, Соединенные Штаты уже 1 июня могут оказаться в состоянии дефолта.