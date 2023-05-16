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Политолог: В Амурской области досрочно завершат расселение людей из аварийного жилья
Политолог Манойло отметил развитие дорожной сети и расселение аварийного жилья в Амурской области
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Василий Орлов находит эффективные способы решения проблем в регионе. При нем началось активное строительство дорог и досрочно завершится программа переселения людей из аварийного жилья. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Манойло, комментируя результаты встречи президента России с губернатором Амурской области.
«Деятельность Орлова очень эффективна. Он показал себя как крупный руководитель, организатор и как человек, который вникает в детали происходящего в регионе. Если Орлов сталкивается с проблемами, то он находит эффективный способ их решения», – считает Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе России.
За время работы губернатором Орлов «развил и приумножил социальную сферу». «Прежде всего это касается дорожного строительства и расселения людей из аварийного жилья. В этом году планируется переселить 840 человек, а за все время действия программы переселились три тысячи человек. Программа идет опережающими темпами, до 2024 года она будет реализована досрочно», – добавил политолог.
Кроме того, Амурская область активно помогает участникам спецоперации на Украине. «В этом отношении Орлов тоже показал себя организатором, способным даже в условиях дефицита региональных бюджетов оказать существенную помощь тем, кто защищает сегодня нашу жизнь и свободу», – считает эксперт.
Главным же итогом встречи губернатора с президентом России стало одобрение Владимиром Путиным выдвижения Орлова на второй срок. «Это означает, что президент доверяет Орлову, который пользуется поддержкой Владимира Владимировича. Это очень важно. Это означает, что Орлов входит в команду президента», – добавил Манойло.
Во вторник президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с губернатором Амурской области Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. «Хочу поблагодарить за то, что было сделано, и пожелать вам удачи», – сказал президент.
Василий Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области в мае 2018 года, а через четыре месяца победил на губернаторских выборах. О своих намерениях баллотироваться на второй срок Орлов рассказал Путину. Президент отметил, что губернатору нужно показывать жителям региона результаты своей работы, «говорить о том, что намечено на ближайшее время». «Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов», – сказал Путин.
Губернатор в ходе встречи рассказал о социально-экономическом положении региона и поддержке семей военнослужащих. ВВП Амурской области в прошлом году в 1,8 раза превысил результаты 2018 года. Объем привлеченных инвестиций в прошлом году составил, по словам Орлова, рекордные 464 млрд рублей, а всего за пять лет – 1,8 трлн руб.
Президент поручил губернатору оперативно реагировать на угрозы паводков и пожаров в регионе. «Если какие-то угрозы будут возникать, прошу вас оперативно на это реагировать», – сказал Путин. Орлов с свою очередь доложил о работе по предупреждению паводков и пожаров, которая ведется сегодня, в том числе о строительстве берегозащитных сооружений в Благовещенске. Губернатор заверил главу государства, что со всеми трудностями они справятся.
Вассерман объяснил основную цель Галкина и Земфиры оспорить статус иноагентов
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Отмена статуса иностранного агента для российских артистов – это восстановление доступа к кормушке – возможность выступать на корпоративах и получать большие гонорары, сказал газете ВЗГЛЯД публицист, депутат Анатолий Вассерман, комментируя иски певицы Земфиры и телеведущего Максима Галкина, оспаривающие решение российского Минюста включить их в реестр физлиц-иностранных агентов.
«Статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать государство за его же деньги. Например, на всякие корпоративы их теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь вынуждены с большой оглядкой зариться. Соответственно, отмена статуса иностранного агента для таких деятелей – это восстановление доступа к кормушке», – говорит Вассерман.
Он подчеркивает, что речь идет не только о «казенной кормушке». Многие негосударственные организации довольно много зарабатывают на контрактах от государства. Соответственно, такие компании также стараются избегать каких-либо отношений с носителями статуса иностранного агента.
«Кстати, замечу, что очень многим деятелям искусства корпоративы приносят гораздо больший доход, чем выступление, заработок от которого идет со сбора от проданных зрителям билетов. За корпоративы платят совершенно несопоставимые с выступлениями гонорары», – отмечает депутат.
По его мнению, Галкин и Земфира сделали правильный шаг, подав иск, поскольку суд является надежным инструментом для определения истины. При этом он сомневается, что суд отменит статус иностранного агента, поскольку эти артисты, по его мнению, получают средства деньги от различных иностранных источников, а также делают политические заявления.
«Заработок от иностранцев и участие в политике в совокупности как раз и означает, что человек исполняет функции иностранного агента. Впрочем, я не исключаю, что суд сочтет деятельность, скажем, той же Рамазановой, не политической, и снимет с нее этот статус», – заключил Вассерман.
Ранее певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом) подала иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя снять с нее статус иностранного агента. Позже стало известно, что с точно таким же требованием выступил телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом), также подавший иск.
В Москве на спортплощадке взрослые заступились за детей, которых выгоняли мигранты
Активисты «Русской общины» заступились в Москве за детей, которых мигранты из Средней Азии выгоняли со спортплощадки
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В Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.
Активисты «Русской общины» рассказали в своем Telegram-канале, что накануне в Обручевском районе Москвы недалеко от станции метро «Калужская» толпа мигрантов – «работники управляющих компаний и бордюрозаменяльщики» – угрозами вынудила детей покинуть спортивную площадку, помешав подросткам играть в футбол. Вызов полиции приезжих гастарбайтеров нисколько не смутил.
Как отметили активисты «Русской общины», пострадавшие от притеснений местные школьники были примерно десятилетнего возраста и никак не могли противостоять тридцатилетним мигрантам, в результате были вынуждены покинуть свою спортплощадку, однако записали видео с инцидентом и обратились за помощью к тренеру. Активисты «Русской общины» прибыли на место и провели с мигрантами воспитательную беседу, объяснив им, что они находятся в России в гостях, а местные дети здесь – у себя дома.
Активисты обратились ко всем москвичам, которые столкнулись с подобными проблемами, с призывом сообщать о притеснениях со стороны мигрантов в отношении детей и отметив, что в каждом районе столицы есть чат в Telegram, куда можно направить просьбу о помощи.
В минувшее воскресенье глава СК России Александр Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он также сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений.
Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве
Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»
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Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр».
Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны».
Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар.
Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма.
Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot.
В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета».
Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве
Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны.
Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве.
Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены.
Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».
ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова
Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова.
Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова.
В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада
Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России
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Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС.
Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.
Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.
Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада.
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ и вернулись к своим
Танкисты ВС России смогли удержаться в подбитом танке 10 часов подряд, отстреливаясь от украинских военных, и прорваться к своим, сообщил командир танка – начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.
Машина Баганова наступала на опорный пункт ВСУ одной из первых, танк подорвался на фугасе, она осталась отрезанной от основных войск. Об этом старший лейтенант рассказал в ролике, опубликованном Минобороны в своем Telegram-канале.
Военнослужащий пояснил, что 10 часов вел бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим. По дороге он заблудился и «пробежался по украинским окопам», вытащил весь экипаж.
Баганов добавил, что российские военные только под конец поняли, что сидят не в своем окопе.
Машина за это время получила 10 попаданий из противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но броня смогла их выдержать.
В Подмосковье рассказали о планах по использованию борщевика
Борщевик Сосновского начнут использовать для изготовления стройматериалов
Новую технологию использования борщевика Сосновского начнут применять в Подмосковье, говорится в заявлении заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Борщевик Сосновского придает стройматериалам звуко- и теплоизоляционные свойства. Кроме того, такие стройматериалы имеют небольшую себестоимость, и их можно применять для развития малоэтажного строительства, передает телеканал «360».
В частности, борщевик планируют использовать при производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей.
Ранее российские ученые придумали лекарство для борьбы с раком из борщевика Сосновского.
Медведев ответил Макрону на слова о «поражении» России
Зампредседателя Совбеза Медведев напомнил президенту Франции Макрону, что страны Запада просыпаются с мыслями о России
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом проигрыше» Москвы, напомнив, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Так, в Twitter Медведев напомнил, что еще в 2022 году НАТО «лениво прогонял» Россию, когда речь заходила о гарантиях безопасности. «А теперь все государства – члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России», – добавил зампредседателя Совбеза, передает ТАСС.
Медведев также ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совбеза указал, что Европе, которая «обслуживает интересы США» в ущерб собственной экономике, не стоит рассуждать о «вассальной зависимости».
Ученого СО РАН заподозрили в госизмене
Ученого СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене
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Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене. Его коллеги обратились к российским органам власти с открытым письмом с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.
Согласно письму, опубликованному на сайте ИТПМ СО РАН, за последний год по подозрению в госизмене были арестованы трое выдающихся ученых-аэродинамиков института – Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев.
Источник ТАСС в СО РАН сообщил, что Звегинцев был задержан около трех недель назад и в настоящее время находится под домашним арестом. В госизмене ученого заподозрили из-за публикации в иранском журнале, посвященной газовой динамике. При этом перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.
В открытом письме сотрудники ИТПМ СО РАН обратились к российским органам власти, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.
«Наши коллеги … известны блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину. … Они оставались верны интересам страны, прошли с нашим институтом тяжелейшие времена девяностых, помогли сохранить науку в Новосибирске», – говорится в письме.
В обращении также подчеркивается, что материалы подозреваемых ученых неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения обнаружены не были.
«Мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. … Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», – указали авторы письма, напомнив, что отсутствие публикаций и выступлений на конференциях приведет к резкому падению уровня исследований.
В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом»
Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве.
Слепаков и Варламов через суд потребовали снятия статуса иноагента
Артист Слепаков и блогер Варламов подали иски к Минюсту России с требованием снять с них статус иноагента
Продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов*, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, подали иски к Министерству юстиции с требованием снять с них статус иноагента, сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что в суд поступили два иска к Министерству юстиции с требованием исключить истцов из реестра иноагентов, один – от Слепакова*, а второй – от Варламова*. Дата заседания по искам пока не назначена, передает ТАСС.
Ранее публицист, депутат Анатолий Вассерман объяснил основную цель телеведущего Максима Галкина* и певицы Земфиры* оспорить статус иноагентов.
Напомним, Минюст включил в реестр иностранных агентов Слепакова* в середине апреля, а Варламова* – в конце марта.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
Жену Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
Супругу экс-канцлера Германии Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
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Супруга бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ён Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур заявил, что Ким-Шредер была освобождена от должности в компании NRW.Global Business без предварительного уведомления. В NRW.Global Business супруга бывшего канцлера работала в качестве представителя в Южной Корее, пишет газета Bild.
В компании заявили, что неоднократно предупреждали Ким-Шредер о недопустимости делать публичные высказывания по политически деликатным темам, в частности, в отношении событий на Украине, передает ТАСС.
9 мая в российском посольстве в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие в том числе бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ён Ким-Шредер.
Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского
Генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил об ошибочной оценке Зеленским армии России
Украинский президент Владимир Зеленский недооценил российскую армию, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телевидению.
В 2022 году президент Украины объявлял о том, что ВСУ смогли «сломать хребет» российской армии, но прошло уже больше года, а ВС России продолжают боевые действия, заявил Кривонос в эфире «Фабрики новостей», передает РИА «Новости».
Главной ошибкой украинского лидера в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российских Вооруженных сил, это привело к неудачам ВСУ.
Также Кривонос заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ, заявляя о геополитическом поражении России. По мнению генерала, в ходе подобных исторических событий нельзя верить политическим заявлениям, они не отражают действительность.