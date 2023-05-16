Политолог: В Амурской области досрочно завершат расселение людей из аварийного жилья

Политолог Манойло отметил развитие дорожной сети и расселение аварийного жилья в Амурской области

Василий Орлов находит эффективные способы решения проблем в регионе. При нем началось активное строительство дорог и досрочно завершится программа переселения людей из аварийного жилья. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Манойло, комментируя результаты встречи президента России с губернатором Амурской области.

«Деятельность Орлова очень эффективна. Он показал себя как крупный руководитель, организатор и как человек, который вникает в детали происходящего в регионе. Если Орлов сталкивается с проблемами, то он находит эффективный способ их решения», – считает Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе России.

За время работы губернатором Орлов «развил и приумножил социальную сферу». «Прежде всего это касается дорожного строительства и расселения людей из аварийного жилья. В этом году планируется переселить 840 человек, а за все время действия программы переселились три тысячи человек. Программа идет опережающими темпами, до 2024 года она будет реализована досрочно», – добавил политолог.

Кроме того, Амурская область активно помогает участникам спецоперации на Украине. «В этом отношении Орлов тоже показал себя организатором, способным даже в условиях дефицита региональных бюджетов оказать существенную помощь тем, кто защищает сегодня нашу жизнь и свободу», – считает эксперт.

Главным же итогом встречи губернатора с президентом России стало одобрение Владимиром Путиным выдвижения Орлова на второй срок. «Это означает, что президент доверяет Орлову, который пользуется поддержкой Владимира Владимировича. Это очень важно. Это означает, что Орлов входит в команду президента», – добавил Манойло.

Во вторник президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с губернатором Амурской области Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. «Хочу поблагодарить за то, что было сделано, и пожелать вам удачи», – сказал президент.

Василий Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области в мае 2018 года, а через четыре месяца победил на губернаторских выборах. О своих намерениях баллотироваться на второй срок Орлов рассказал Путину. Президент отметил, что губернатору нужно показывать жителям региона результаты своей работы, «говорить о том, что намечено на ближайшее время». «Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов», – сказал Путин.

Губернатор в ходе встречи рассказал о социально-экономическом положении региона и поддержке семей военнослужащих. ВВП Амурской области в прошлом году в 1,8 раза превысил результаты 2018 года. Объем привлеченных инвестиций в прошлом году составил, по словам Орлова, рекордные 464 млрд рублей, а всего за пять лет – 1,8 трлн руб.

Президент поручил губернатору оперативно реагировать на угрозы паводков и пожаров в регионе. «Если какие-то угрозы будут возникать, прошу вас оперативно на это реагировать», – сказал Путин. Орлов с свою очередь доложил о работе по предупреждению паводков и пожаров, которая ведется сегодня, в том числе о строительстве берегозащитных сооружений в Благовещенске. Губернатор заверил главу государства, что со всеми трудностями они справятся.