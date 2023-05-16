Общественные штабы по наблюдению за выборами возобновили работу

Региональные общественные штабы по наблюдению за выборами возобновляют работу, в экспертных составах появляются новые лица, планируются заседания с журналистами и партиями, сообщили эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Штабы готовятся к подготовке независимых наблюдателей и объективной оценке всех этапов избирательных кампаний, сообщается на сайте ассоциации.

В Нижегородской области будет продолжена работа стрим-студии «НаблюдательНО». «В 2022 году мы провели апробацию стримов в ходе выборов, а в этом электоральном цикле должны значительно увеличить масштабы стримингового вещания и охват аудитории», – рассказал заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, кандидат политологических наук Евгений Семенов. По словам эксперта НОМ, члены регионального общественного штаба будут также участвовать в формате стрим-студии. «У нас уже есть программа работы. Для анализа избирательных кампаний будем применять самые различные методы мониторинга», – рассказал Семенов.

В Смоленской области расширенное заседание общественного штаба по наблюдению за выборами намечено провести в ближайшее время. «Мы планируем пригласить представителей всех политических партий, журналистов, авторитетных политологов и социологов. Вместе мы обсудим, что можем сделать, чтобы максимально открыто и непредвзято доносить до жителей региона информацию о выборах», – сообщила председатель регионального отделения Союза журналистов, член ОП РФ Марина Проскурнина.

Одним из главных направлений работы штаба станет подготовка общественных наблюдателей. «В этом году мы рассчитываем, что каждый участник обучения получит именной сертификат о его прохождении», – сообщила о планах Проскурнина.

В Тамбовской области 16 мая полномочия обновленного общественного штаба планирует подтвердить совет Общественной палаты региона. «Члены общественного штаба будут участвовать в обучении общественных наблюдателей и давать оценку всем этапам избирательных кампаний. Для нас не бывает «больших» и «маленьких» выборов. К сентябрьским выборам вновь организуем инфраструктуру общественного контроля, которая станет защитой от возможных провокации и фейков», – подчеркнул председатель Общественной палаты Тамбовской области, доктор политических наук Владимир Пеньков.

В Свердловской области на площадке общественного штаба по наблюдению за выборами эксперты соберутся на этой неделе. Об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Александр Левин. «Уже 17 мая мы с экспертами детально обсудим предстоящую работу по организации общественного наблюдения, которое, на наш взгляд, должно сопровождать все этапы кампаний, так как именно на этапе регистрации нередки конфликтные ситуации», – обратил внимание эксперт НОМ. В прошлом году в Свердловской области прошло большое количество кампаний, и «общественный штаб справился с тем, чтобы следить за соблюдением законности выборов повсеместно».