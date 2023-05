Собравшегося воевать на стороне Украины жителя Петрозаводска отправили в колонию В двух шахтах Донецка отрезаны 86 горняков из-за обстрела ВСУ Министерство угля и энергетики ДНР: После обстрела ВСУ в двух шахтах Донецка застряли 86 горняков 15 мая 2023, 17:23 Текст: Валентина Григоренко

Под землей находятся 86 горняков из-за того, что две шахты в ДНР оказались обесточены в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР. Как указали в ведомстве, в 14:47 в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточивание нескольких высоковольтных подстанций города. Отмечается, что обесточены два угледобывающих предприятия, передает ТАСС. В сообщении говорится, что по предварительной информации, в горных выработках в этот момент находились 86 человек: 84 горняка на шахте имени Засядько, два – на шахте имени Горького. В пресс-службе уточнили, что сейчас идет эвакуация, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск, в поселке Горняк осколком был перебит газопровод, погибли два человека, пострадали трое местных жителей. Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской

Неправильное хранение снарядов с обедненным ураном на складах в Хмельницком могло усилить пожар и усугубить последствия. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном. «По объективным данным украинской службы мониторинга, в районе Хмельницкого с момента удара действительно серьезно вырос радиационный фон. Естественными причинами вроде увеличения солнечной активности это не объяснить. Несмотря на то, что уран сам по себе достаточно тугоплавкий металл, при нагреве, который мог быть вызван ударом, он начинает очень охотно гореть», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики. «Кроме того, могли быть нарушены условия хранения снарядов с обедненным ураном. Скорее всего, это был полевой склад. Хотя по стандартам такие боеприпасы должны храниться отдельно от пороховых зарядов. Если это правило было нарушено, то большое количество пороха повысило температуру при детонации и дополнительно способствовало процессу горения», – полагает эксперт. «Если исходить из этого сценария, то основным последствием может стать заражение обширных прилегающих территорий. Пыль, образующаяся в результате горения, очень легко поднимается в атмосферу, разносится и оседает. Поэтому сейчас я бы советовал мирному населению закрыть двери и окна, а также провести влажную уборку в домах. Иначе все это будет чревато целым букетом онкологических заболеваний, проблемами с репродуктивной системой и прочее», – добавил собеседник. «Кроме того, необходимо смотреть на розу ветров. При горении пыль попадает в слой кучевых облаков, там она может находиться достаточно долго и опускаться на землю вместе с осадками. Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния», – продолжил он. «Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской», – отметил эксперт. «Безусловно, ответственность за последствия лежит на властях Украины и на тех, кто им поставил оружие с обедненным ураном. Сейчас украинские профильные службы и ведомства должны мониторить обстановку, предпринимать все необходимые меры и заботиться о жителях этой местности. А вот будут они это делать или же объявят «зоной военной цензуры» – вопрос открытый», – заключил Анпилогов. Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщает украинский портал SaveEcoBot. Отмечается, что с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули. Ранее в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. По некоторым данным, там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания. Напомним, эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. В конце апреля стало известно, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба». Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов. В России в свою очередь заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам.

После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot. Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».

Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули. Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.

Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах. По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости». Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничточенной техники по дороге в город.

Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes. «Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.

Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены. Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе.

Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.

Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города. Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать. В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости». Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках. Мирошник: Российские военные вопреки слухам сражаются на Украине до конца Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские военные знают, что боевые товарищи готовы биться до конца

В отличие от украинского командования, наши военные руководители готовы лично отстаивать интересы России. Вопреки слухам, распускаемым противником, мы сражаемся до конца, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Минобороны заявило о гибели двух полковников ВС России при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском. «Сообщение Минобороны о гибели двух полковников – это подтверждение тому, что два воина, находясь на передовой, сами командовали собственными подразделениями. Они, в отличие от украинского командования, не прятались где-то далеко и были готовы идти до конца», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Мы видим, что в рядах российской армии воюют лишь достойные, грамотные и опытные офицеры. Да, к сожалению, некоторые из них гибнут. Но ВС РФ не сдаются и продолжают защищать честь России. Вместе с тем, несмотря на такие неопровержимые доказательства, мы и дальше будем сталкиваться со слухами о якобы бегстве с поля боя наших военных», – добавил собеседник. «Необходимо осознать и принять – в информационном поле идет настоящая война против России. Грамотный и крайне циничный противник, которых хорошо интегрирован в западную систему влияния на мозги, не сдастся. Попытки сломить боевой дух русского солдата не прекратятся», – подчеркнул он. «На мой взгляд, такие честные заявления Минобороны РФ в этой информационной войне серьезно помогают нам. Зная о случившемся, российские солдаты лишь еще больше сплотятся. Ведь они будут знать, что их боевые товарищи готовы биться до конца», – заключил Мирошник. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля. В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения. Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения. Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.

На Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника возле Часова Яра и Богдановки ДНР. За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За прошедшие сутки потери противника составили до 235 военнослужащих и наемников, танк, четыре бронемашины, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Синьковки Харьковской области, сообщил Конашенков. Благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады рядом с Двуречным Харьковской области за ночь пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на этом направлении составили до 145 военнослужащих, две бронемашины, две самоходных артустановки «Гвоздика», а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Невским Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии у Червоной Дибровы ЛНР ликвидированы две ДРГ. За последние сутки ликвидированы порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Водяного и Угледара ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 150 военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 30 военнослужащих, бронемашина и четыре автомобиля, перечислили в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. Возле пункта Кривая Лука ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве. На месте удара в Луганске нашли фрагменты ракеты иностранного производства 15 мая 2023, 09:57 Текст: Александра Юдина

На месте удара в Луганске были найдены фрагменты ракеты иностранного производства, передают корреспонденты. На месте удара со стороны ВСУ по территории бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ) найдены фрагменты ракеты иностранного производства, передает РИА «Новости». Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Луганск, скорее всего, ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Ранее в Telegram-канале сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз – украинские военные выпустили три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный. Один человек погиб и 16 получили ранения, среди них шестеро детей.

Зафиксировано два взрыва в Луганске около автовокзала, сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, опубликовав фото со столбом дыма. В своем Telegram-канале он отметил, что зафиксированы два прилета в район автовокзала в Луганске, скорее всего, ракеты. По его словам, ВСУ бьют по тому же сценарию. Ранее в Минобороны сообщали, что истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29.

Отступавшие из Артемовска (украинское название – Бахмут) украинские военные подожгли многоэтажный дом, в подвале которого прятались мирные жители, рассказал эвакуированный из зоны боев житель города Олег Корнеев.

Отступавшие из Артемовска (украинское название – Бахмут) украинские военные подожгли многоэтажный дом, в подвале которого прятались мирные жители, рассказал эвакуированный из зоны боев житель города Олег Корнеев. По словам жителя города, украинские военные перед отступлением из-за приближающихся бойцов группы «Вагнер» подожгли многоэтажный дом и не выпускали людей, прятавшихся в подвалах. По его словам, украинские военные заминировали вход и стреляли по людям, которые пытались подняться наверх.

«Все подъезды с первого по пятый этаж – все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли», – рассказал Корнеев, передает РИА «Новости». Он также рассказал, что позже бойцы «Вагнера» вывели людей из заминированного подвала, подорвав стену, противоположную входу, где украинские военные заложили мину. Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.

После уничтожения российской авиацией нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке украинские войска боятся располагать там личный состав и технику на постоянной основе, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Барбашов рассказал, что по пути перемещения украинских подразделений в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигеревке не располагалась. По его словам, несколько дней назад украинские войска снова появились, но там они стараются долго не задерживаться, передает РИА «Новости». По имеющимся у Барбашова данным, сейчас Снигеревка используется ВСУ как логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога, но ВСУ там теперь боятся оставлять войска и технику на длительное время, так как поняли, что в противном случае будут сразу же уничтожены. Напомним, в феврале в районе Снигиревки был уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Риши Сунаком. Зеленский в своем Telegram написал, что в понедельник встретится в Лондоне с британским премьером Риши Сунаком. Он также назвал Великобританию основным сторонником Украины, когда речь идет о расширении ее возможностей на земле и в небе.

В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram сообщил, что в Лондоне пройдут встречи, в ходе которых будет обсуждаться укрепление обороны Украины и поддержка ее выдвижения в Североатлантический альянс. В воскресенье Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого он посетил Нидерланды, Германию, Италию и Ватикан.

Глава британского правительства Риши Сунак опубликовал в Instagram* (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta*) фото встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в понедельник прибыл в Лондон. На снимке Сунак и Зеленский обнимаются посреди поля. «С возвращением», – подписал фото в Instagram* британский премьер. Напомним,

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Риши Сунаком. Предполагается, что после встречи Сунак объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. В Совфеде обвинили Шольца в подстрекательстве из-за слов о мире на Украине Глава оборонного комитета Совфеда Бондарев обвинил Шольца в подстрекательстве и интриганстве 15 мая 2023, 09:17 Текст: Алина Власенко

Канцлер Германии Олаф Шольц пошел на подстрекательство и вмешался в двусторонние отношения Москвы и Киева, заявив о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Бондарев в своем Telegram назвал грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения заявление канцлера Германии Олафа Шольца, выступившего против достижения мира на Украине на условиях России. По словам Бондарева, «подстрекательство и интриганство» со стороны Шольца ориентируют Киев на продолжение конфликта. Глава оборонного комитета Совфеда предложил канцлеру Германии изучить историю собственной страны и понять, к какой катастрофе ведет нацизм.

Бондарев также указал, что условия Москвы не предполагают ничего плохого в отношении украинского народа. Он напомнил, что Россия выступает за полную демилитаризацию и денацификацию Украины, не поддерживает ее вхождение в военные блоки, а также считает, что новые территории должны остаться в составе России. «Никакого геноцида украинцев после нашей победы не последует», – добавил Бондарев. «Россия ратует за мир и выступает против агрессии. … Поэтому мы настаиваем на том, чтобы военная инфраструктура и нацистский режим Украины были уничтожены», – заявил Бондарев, указав, что это важно не только для Москвы, но и для всего континента. Однако, указал сенатор, «недальновидные политики вроде Шольца этого не понимают». Ранее Шольц заявил, что Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией. Новости СМИ2 Мирошник: Лондон несет ответственность за обстрелы Луганска ракетами Storm Shadow Экс-посол ЛНР Мирошник возложил ответственность за ракетный обстрел Луганска на Лондон

Ракеты Storm Shadow дают ВСУ возможность поражать объекты ВС РФ на приграничных территориях и в Крыму. Необходимо донести до Лондона, что передача подобных вооружений Украине недопустима. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные дважды обстреляли Луганск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. «Получив британские крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых, в зависимости от модификации составляет от 290 до 560 км, ВСУ приобрели возможность наносить удары по военным объектам РФ в Крыму и на приграничных территориях. Луганск стал первым городом, который Украина выбрала в качестве цели для проверки вооружения», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Противник, очевидно, хотел уничтожить здание бывшего авиационного училища, где располагаются резервы ВС РФ. Однако они использовали устаревшие координаты: попали по общежитию – и жертв в результате атаки, к счастью, удалось избежать. Кроме того, ВСУ пытаются использовать психологический фактор: Луганск – мирный город, обстрелов по нему не проводилось давно», – отмечает эксперт. «Таким образом, офис Зеленского хочет запугать население. Допустить этого нельзя, как и дальнейших атак по нашим военным объектам. Украине необходимо дать симметричный ответ, чтобы сама идея нанесения ударов по российским городам вызывала у них опасения», – подчеркивает собеседник. «Также важно принять меры в отношении Великобритании, поскольку именно она передала ВСУ дальнобойные ракеты. Вся ответственность за случившееся ложится на плечи Лондона, поэтому имеется крайняя необходимость донести до патронов офиса Зеленского информацию о неприемлемости продолжения подобной политики», – резюмирует Мирошник. Ранее в районе автовокзала в Луганске было зафиксировано два взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Он также отметил, что вероятной целью ВСУ была территория бывшего авиационного училища штурманов. Кроме того, подчеркивается схожесть сценария с предыдущими двумя обстрелами города. Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что Украина использовала для атаки ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Позже на территории обстрела были найдены фрагменты снаряда иностранного происхождения. Ранее в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз – украинские военные выпустили три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный. Один человек погиб и 16 получили ранения, среди них шестеро детей. Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем ракетный удар по Луганску выгоден Британии.