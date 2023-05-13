При обстреле ВСУ перебило газопровод в Горняке

|
13 мая, суббота | Последнее обновление — 17:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор Брянской области сообщил о последствиях крушения вертолета в Клинцах
Разделы
Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
Подробности...
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
Подробности...
Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
При обстреле ВСУ перебило газопровод в Горняке
При обстреле РСЗО Донецка перебит газопровод в поселке Горняк
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск, в поселке Горняк осколком был перебит газопровод, погибли два человека, пострадали трое местных жителей.
Отмечается, что обстрел Куйбышевского района начался рано утром, ближе к полудню из Нетайлово по Донецку ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град», погибли женщина и ребенок, а также ранило трех местных жителей, передает РИА «Новости».
Ракета попала в многоквартирный жилой дом, при этом ее часть застряла между этажами. В доме выбило стекла и повреждены внешние перекрытия.
Сообщается, что осколком снаряда повредило газопровод в поселке Горняк в Куйбышевском районе Донецка. Также уточняется, что ВСУ ударили по городу из РСЗО «Град» и из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 мм. Артиллерийские дуэли на окраинах Донецка продолжаются.
Ранее сообщалось, что женщина и ребенок погибли при обстреле ВСУ поселка Горняк Куйбышевского района Донецка.
В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
Командир «Ахмата» прокомментировал контрнаступление ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска
|
|
Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении.
По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.
Алаудинов в своем Telegram добавил, что находится на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. По его словам, украинские войска в Артемовском направлении в течение двух суток выдались выдавить российские подразделения, но успеха не достигли. «Бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед», – добавил Алаудинов.
Напомним, удар по Луганску в пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли, использовав, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Однако сообщалось, что на месте нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Сети возмутились заявлением главы МИД Германии о России
Пользователей Сети возмутило заявление главы МИД Германии Бербок о России
|
|
Пользователей соцсетей возмутило заявление министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая приравняла поставки России третьими странами оружия или товаров военного назначения к участию в конфликте на Украине.
Такое мнение Бербок высказала в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза. Она также призвала страны мира не поддерживать российскую спецоперацию. Возмущенные пользователи Twitter в ответ поинтересовались, приравнивает ли Бербок поставки оружия ЕС на Украину к участию в конфликте.
«Бербок следует замолчать. Запад итак масштабно поставляет оружие Киеву, а теперь еще и указывает другим государствам, что делать», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Пользователи также напомнили Бербок, что суверенные страны сами могут решать, как им поступать.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят антироссийские санкции. Кроме того, ЕС еще больше ужесточит энергетические санкции против России.
Удар ВСУ по Луганску был нанесен ракетами украинского комплекса «Гром»
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о применении украинскими войсками ракетного комплекса «Гром» при обстреле Луганска
|
|
Вооруженные силы Украины при ударе по Луганску использовали предположительно оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ЛНР опубликовало в Telegram фото и видео последствий удара ВСУ. Указывается, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами «предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства». В результате «разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам». Кроме того, в результате украинского обстрела «повреждено остекление шести жилых домов».
В пятницу в Луганске прогремело два взрыва, о жертвах и пострадавших информации не поступало. В соцсетях утверждали, что рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD.
В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Марочко предположил, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Украинские военные впервые применили в ходе обстрела Луганска ракеты, способные лететь на 150 км до цели, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подобные боеприпасы, ударившие в пятницу по городу, вероятнее всего, должны иметь дальность до 150 км, заявил Марочко ТАСС.
Агентство отмечает, что официального подтверждения этим данным пока не было.
Напомним, в пятницу в Луганске произошли два взрыва, на место отправились силовики и сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших не сообщалось.
Российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24
МО: Российские истребители сбили украинский Су-24, который ударил по Луганску ракетами Storm Shadow
|
|
Истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны.
В пятницу, 12 мая, украинские ВВС нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В Telegram Минобороны подтвердили, что удар был нанесен поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. При этом в военном ведомстве напомнили об обещаниях Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
В Минобороны добавили, что в результате удара повреждены не только предприятий пищевой и химической промышленности, но и ближайшие жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
При этом российские истребители сбили наносивший ракетный удар украинский самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.
Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На месте удара в Луганске нашли обломки американской ракеты
Рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD, утверждает Telegram-канал «Военная хроника».
Подобные ракеты могут бить на расстояние от 450 до 900 км, они предназначены для имитации полета боевого самолета или крылатой ракеты, сообщает «Военная хроника».
В канале опубликовано фото обломков. Утверждается, что их обнаружили на территории луганского предприятия «Полипак».
Для обмана противовоздушной обороны у MALD есть система имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот.
В пятницу в Луганске произошли два взрыва, о пострадавших и погибших не сообщалось. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев таким образом пытается запугать жителей республики.
Украинский пленный пожаловался на жесткую мобилизацию
Украинский пленный Ляшенко рассказал о жесткой мобилизации и падении боевого духа ВСУ
|
|
Прежде в вооруженные силы Украины шло много добровольцев, сейчас ситуация изменилась, а власти вынуждены проводить жесткую мобилизацию, сообщил украинский военнопленный Александр Ляшенко из Черкасской области Украины.
В плен Ляшенко попал на Донецком направлении. В ВСУ он оказался в результате мобилизации. По его словам, раньше «была куча добровольцев, боевой дух и так далее», а сейчас «уже, конечно, не так». «Уже хотят просто, чтобы это закончилось», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Ляшенко, судя по тому, что «мобилизация очень жесткая», у ВСУ «потери большие», иначе бы «не гребли всех подряд». «Те, кто там находятся, те, кто были, они, конечно, понимают, что то, что говорят по телевизору – это неправда. Потери реально большие, не то что говорят у нас. Если ты все это видишь изнутри, ты понимаешь, какие там реально потери», – заявил он, добавив, что в его подразделении каждый солдат знал не менее пяти погибших.
Напомним, украинские мужчины массово пытаются избежать мобилизации. Сообщалось, что сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации.
Взрыв прозвучал в Мелитополе
В Мелитополе прозвучал взрыв и несколько районов остались без света и воды
|
|
На севере Мелитополя прозвучал взрыв, ряд районов остался без воды и электроснабжения, сообщают информационные агентства и местные власти. В экстренных службах Запорожской области сообщили, что лица, причастные к взрыву, задержаны.
Администрация Мелитополя сообщила в Telegram, что «был слышен звук взрыва». В сообщении говорится, что «без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная Горка», «по информации «Таврия-Энерго», на подстанции сработали защитные системы».
Как передает РИА «Новости», в нескольких районах нет света и воды, не работает интернет. Сообщается, что в квартале Микрорайон около 21.50 мск был отключен свет, а «позже был слышен звук взрыва».
«Лица, причастные к данному инциденту, задержаны», – приводит ТАСС слова представителя экстренных служб. Детали не сообщаются.
Позднее администрация города сообщила, что электроснабжение восстановлено
Напомним, в пятницу в Луганске прогремело два взрыва – предположительно украинские войска нанесли удар, применив оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий.
Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска
Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска
|
|
На донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, десантники в Артемовске сковывали противника на флангах. ВСУ потерпели поражение в районах пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).
Уточняется, на донецком направлении уничтожено более 285 военнослужащих и наемников, два танка, три машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
Кроме того, в районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ, сообщили в Минобороны.
В то же время на южно-донецком и запорожском направлениях были нанесены удары в Угледаре, Павловке, Новополь ДНР, Малиновке, Малой Токмачке и Новоданиловке Запорожской области.
Также, по данным Минобороны, в районе Новомайорскоuj ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), здесь потери противника составили свыше 155 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также американская артсистема М777.
На херсонском направлении за сутки ликвидированы порядка 20 военнослужащих, а также одна пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в Николаеве уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На купянском направлении пресечены действия двух украинских ДРГ. Потери противника за последние сутки составили до 170 военнослужащих. На красно-лиманском направлении уничтожено до 75 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего за сутки ВС России поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 114 районах.
В Новодмитровке ДНР уничтожена РЛС наведения целей украинского ЗРК С-300. Возле Красного ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ, а в Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для военной техники.
Также истребительной авиацией ВКС России в Купянске Харьковской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
ПВО за сути перехватило три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24.
Залужный назвал Герасимова сильным врагом
Главком ВСУ Залужный назвал начальника российского Генштаба Герасимова сильным и непредсказуемым врагом
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что «постоянно читает» публикации начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, которого считает сильным и непредсказуемым врагом.
Залужный отметил, что сейчас Герасимов «ничего свежего не публикует». Однако Залужному «интересна его точка зрения как военного». По мнению главкома ВСУ, украинские военные должны уважать такого врага.
Также Залужный призвал не относиться «достаточно поверхностно к деятельности» российских войск – по его словам, Вооруженные силы России нанесли украинским войскам «значительный урон и продолжают наносить урон», передает РИА «Новости».
Напомним, заместитель украинского министра обороны Анна Маляр опровергла сообщения о гибели командующих ВСУ. Мнение Залужного о Герасимове было высказано в интервью в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении.
В результате удара ВСУ по Луганску пострадали шестеро детей и депутат Госдумы
В результате украинского обстрела Луганска пострадали шестеро детей и депутат Госдумы Водолацкий
В результате удара вооруженных сил Украины по Луганску пострадали шестеро детей, двое из них госпитализированы, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Кроме того, в ЛНР сообщили, что пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Пасечник сообщил в Telegram, что четверым пострадавши «помощь оказана в полном объеме», еще двое «госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу» в состоянии «средней степени тяжести». Пасечник заверил, что «циничное преступление не останется безнаказанным».
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что «ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы Виктор Володацкий».
Напомним, в пятницу в Луганске прогремело два взрыва – предположительно украинские войска нанесли удар, применив оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром».
Украинский генерал объяснил, почему Киеву «не победить великую российскую армию»
Украинский генерал Кривонос предрек неудачу Киева в контрнаступлении
|
|
У российских военных есть существенные преимущества, что не позволит Киеву достигнуть целей в контрнаступлении, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а российскую армию – великой. «Вопрос стоит не столько в подготовке их бойцов, хотя она тоже высокая, речь идет об их численном превосходстве», – заявил Кривонос телеканалу «Прямой».
Военный призвал трезво смотреть на вещи и выразил мнение, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных. Кривонос также сообщил, что Киев не получил достаточно вооружения от Запада, что еще больше осложняет положение украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Опубликовано видео уничтожения украинской РЛС
Группировка российских войск «Юг» уничтожила украинскую РЛС по наводке разведчика «Спарты»
Подразделение группировки российских войск «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему, сообщают информационные агентства.
На Донецком направлении оператор БПЛА выявил вражескую РЛС, координаты которой передали расчету гаубицы Д-30. В результате удара осколочно-фугасными снарядами РЛС была поражена, о чем свидетельствует характерное задымление. Беспилотник корректировал огонь, передает РИА «Новости».
Глава пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что на Херсонском направлении нанесены удары по позициям вооруженных сил Украины у Ивановки, Антоновки и Тягинки. Российские войска уничтожили гаубицы M777 и Д-30, два миномета ВСУ, а также «живую силу противника». У населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены украинские БПЛА.
Начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук сообщил, что на невском участке и в районе Серебрянского лесничества была замечено перемещение украинских сил. По ним нанесли удары российские авиация и артиллерия, ВСУ «понесли потери в личном составе и технике». На Краснолиманском направлении зенитный российский «Бук-М3» уничтожил самолет Су-27 противника, а также два реактивных снаряда HIMARS, а ТОС «Солнцепек» нанесла огневое поражение по объектам противника, передает ТАСС.
Напомним, накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных.
Киев ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow
СЦКК: Украина в субботу утром ударила по Луганску иностранной крылатой ракетой Storm Shadow
|
|
Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске в субботу утром вновь использовал крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Там уточнили, что утром в субботу, 13 мая, ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске, применив крылатую ракету англо-французского производства Storm Shadow.
В результате удара ранена женщина 1943 года рождения. Также повреждены семь жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи, сообщает представительство в Telegram.
Ранее источник РИА «Новости» сообщал, что пострадали шесть человек.
Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|