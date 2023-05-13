При обстреле ВСУ перебило газопровод в Горняке

При обстреле РСЗО Донецка перебит газопровод в поселке Горняк

Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск, в поселке Горняк осколком был перебит газопровод, погибли два человека, пострадали трое местных жителей.

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района начался рано утром, ближе к полудню из Нетайлово по Донецку ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град», погибли женщина и ребенок, а также ранило трех местных жителей, передает РИА «Новости».

Ракета попала в многоквартирный жилой дом, при этом ее часть застряла между этажами. В доме выбило стекла и повреждены внешние перекрытия.

Сообщается, что осколком снаряда повредило газопровод в поселке Горняк в Куйбышевском районе Донецка. Также уточняется, что ВСУ ударили по городу из РСЗО «Град» и из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 мм. Артиллерийские дуэли на окраинах Донецка продолжаются.

Ранее сообщалось, что женщина и ребенок погибли при обстреле ВСУ поселка Горняк Куйбышевского района Донецка.