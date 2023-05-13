При обстреле ВСУ поселка Горняк в Донецке погибли женщина и ребенок

Депутат Госдумы Водолацкий пострадал в результате украинского обстрела Луганска

Помощник депутата Госдумы Водолацкого сообщил, что парламентарий в Луганске получил легкое ранение

В результате украинского удара по Луганску первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий получил легкое ранение, сообщил его помощник.

По словам помощника, с Водолацким все в порядке, передает RT.

В пятницу Водолацкий принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Луганск 24».

Сам Водолацкий назвал атаку вооруженных сил Украины «мерзопакосной», указав, что удар был нанесен «по мирному городу», где «гуляли мирные граждане с детьми». «Люди на производстве, дежурная смена была, и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты», – сказал он.

Позднее Водолацкий рассказал, что возвращался с военкором Евгением Лисицыным с позиций казачьей бригады имени Платова. Они проезжали мимо здания, которое попало под обстрел, и «оказались первыми возле горящих строений». Водолацкий отправился помогать пострадавшим вместе с прибывшим в этот момент председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым.

Когда депутат помогал людям, «произошел обвал кирпичной кладки», она «повредила лицо, руки, ноги» Водолацкому. «Но это не смертельно – раны заживут, и мы снова будем помогать жителям ЛНР в их желании жить под мирным, свободным, чистым от ракет укронацистов небом», – сказал он.

Напомним, представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в результате украинского удара «ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы Виктор Володацкий».