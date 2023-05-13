При обстреле ВСУ поселка Горняк в Донецке погибли женщина и ребенок

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13 мая, суббота | Последнее обновление — 14:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow
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Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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При обстреле ВСУ поселка Горняк в Донецке погибли женщина и ребенок
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Женщина и ребенок погибли при обстреле ВСУ поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил о гибели женщины и ребенка в Горняке в своем Telegram-канале. По его словам, информация предварительная и уточняется.
Ранее ВСУ ударили по Луганску иностранной крылатой ракетой Storm Shadow.
В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
Командир «Ахмата» прокомментировал контрнаступление ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска
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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении.
По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.
Алаудинов в своем Telegram добавил, что находится на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. По его словам, украинские войска в Артемовском направлении в течение двух суток выдались выдавить российские подразделения, но успеха не достигли. «Бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед», – добавил Алаудинов.
Напомним, удар по Луганску в пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли, использовав, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Однако сообщалось, что на месте нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей.
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Удар ВСУ по Луганску был нанесен ракетами украинского комплекса «Гром»
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о применении украинскими войсками ракетного комплекса «Гром» при обстреле Луганска
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Вооруженные силы Украины при ударе по Луганску использовали предположительно оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ЛНР опубликовало в Telegram фото и видео последствий удара ВСУ. Указывается, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами «предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства». В результате «разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам». Кроме того, в результате украинского обстрела «повреждено остекление шести жилых домов».
В пятницу в Луганске прогремело два взрыва, о жертвах и пострадавших информации не поступало. В соцсетях утверждали, что рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD.
В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Марочко предположил, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Украинские военные впервые применили в ходе обстрела Луганска ракеты, способные лететь на 150 км до цели, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подобные боеприпасы, ударившие в пятницу по городу, вероятнее всего, должны иметь дальность до 150 км, заявил Марочко ТАСС.
Агентство отмечает, что официального подтверждения этим данным пока не было.
Напомним, в пятницу в Луганске произошли два взрыва, на место отправились силовики и сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших не сообщалось.
На месте удара в Луганске нашли обломки американской ракеты
Рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD, утверждает Telegram-канал «Военная хроника».
Подобные ракеты могут бить на расстояние от 450 до 900 км, они предназначены для имитации полета боевого самолета или крылатой ракеты, сообщает «Военная хроника».
В канале опубликовано фото обломков. Утверждается, что их обнаружили на территории луганского предприятия «Полипак».
Для обмана противовоздушной обороны у MALD есть система имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот.
В пятницу в Луганске произошли два взрыва, о пострадавших и погибших не сообщалось. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев таким образом пытается запугать жителей республики.
В Сети возмутились заявлением главы МИД Германии о России
Пользователей Сети возмутило заявление главы МИД Германии Бербок о России
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Пользователей соцсетей возмутило заявление министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая приравняла поставки России третьими странами оружия или товаров военного назначения к участию в конфликте на Украине.
Такое мнение Бербок высказала в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза. Она также призвала страны мира не поддерживать российскую спецоперацию. Возмущенные пользователи Twitter в ответ поинтересовались, приравнивает ли Бербок поставки оружия ЕС на Украину к участию в конфликте.
«Бербок следует замолчать. Запад итак масштабно поставляет оружие Киеву, а теперь еще и указывает другим государствам, что делать», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Пользователи также напомнили Бербок, что суверенные страны сами могут решать, как им поступать.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят антироссийские санкции. Кроме того, ЕС еще больше ужесточит энергетические санкции против России.
Взрыв прозвучал в Мелитополе
В Мелитополе прозвучал взрыв и несколько районов остались без света и воды
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На севере Мелитополя прозвучал взрыв, ряд районов остался без воды и электроснабжения, сообщают информационные агентства и местные власти. В экстренных службах Запорожской области сообщили, что лица, причастные к взрыву, задержаны.
Администрация Мелитополя сообщила в Telegram, что «был слышен звук взрыва». В сообщении говорится, что «без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная Горка», «по информации «Таврия-Энерго», на подстанции сработали защитные системы».
Как передает РИА «Новости», в нескольких районах нет света и воды, не работает интернет. Сообщается, что в квартале Микрорайон около 21.50 мск был отключен свет, а «позже был слышен звук взрыва».
«Лица, причастные к данному инциденту, задержаны», – приводит ТАСС слова представителя экстренных служб. Детали не сообщаются.
Позднее администрация города сообщила, что электроснабжение восстановлено
Напомним, в пятницу в Луганске прогремело два взрыва – предположительно украинские войска нанесли удар, применив оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий.
Украинский пленный пожаловался на жесткую мобилизацию
Украинский пленный Ляшенко рассказал о жесткой мобилизации и падении боевого духа ВСУ
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Прежде в вооруженные силы Украины шло много добровольцев, сейчас ситуация изменилась, а власти вынуждены проводить жесткую мобилизацию, сообщил украинский военнопленный Александр Ляшенко из Черкасской области Украины.
В плен Ляшенко попал на Донецком направлении. В ВСУ он оказался в результате мобилизации. По его словам, раньше «была куча добровольцев, боевой дух и так далее», а сейчас «уже, конечно, не так». «Уже хотят просто, чтобы это закончилось», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Ляшенко, судя по тому, что «мобилизация очень жесткая», у ВСУ «потери большие», иначе бы «не гребли всех подряд». «Те, кто там находятся, те, кто были, они, конечно, понимают, что то, что говорят по телевизору – это неправда. Потери реально большие, не то что говорят у нас. Если ты все это видишь изнутри, ты понимаешь, какие там реально потери», – заявил он, добавив, что в его подразделении каждый солдат знал не менее пяти погибших.
Напомним, украинские мужчины массово пытаются избежать мобилизации. Сообщалось, что сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации.
Залужный назвал Герасимова сильным врагом
Главком ВСУ Залужный назвал начальника российского Генштаба Герасимова сильным и непредсказуемым врагом
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что «постоянно читает» публикации начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, которого считает сильным и непредсказуемым врагом.
Залужный отметил, что сейчас Герасимов «ничего свежего не публикует». Однако Залужному «интересна его точка зрения как военного». По мнению главкома ВСУ, украинские военные должны уважать такого врага.
Также Залужный призвал не относиться «достаточно поверхностно к деятельности» российских войск – по его словам, Вооруженные силы России нанесли украинским войскам «значительный урон и продолжают наносить урон», передает РИА «Новости».
Напомним, заместитель украинского министра обороны Анна Маляр опровергла сообщения о гибели командующих ВСУ. Мнение Залужного о Герасимове было высказано в интервью в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении.
В результате удара ВСУ по Луганску пострадали шестеро детей и депутат Госдумы
В результате украинского обстрела Луганска пострадали шестеро детей и депутат Госдумы Водолацкий
В результате удара вооруженных сил Украины по Луганску пострадали шестеро детей, двое из них госпитализированы, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Кроме того, в ЛНР сообщили, что пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Пасечник сообщил в Telegram, что четверым пострадавши «помощь оказана в полном объеме», еще двое «госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу» в состоянии «средней степени тяжести». Пасечник заверил, что «циничное преступление не останется безнаказанным».
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что «ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы Виктор Володацкий».
Напомним, в пятницу в Луганске прогремело два взрыва – предположительно украинские войска нанесли удар, применив оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром».
Опубликовано видео уничтожения украинской РЛС
Группировка российских войск «Юг» уничтожила украинскую РЛС по наводке разведчика «Спарты»
Подразделение группировки российских войск «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему, сообщают информационные агентства.
На Донецком направлении оператор БПЛА выявил вражескую РЛС, координаты которой передали расчету гаубицы Д-30. В результате удара осколочно-фугасными снарядами РЛС была поражена, о чем свидетельствует характерное задымление. Беспилотник корректировал огонь, передает РИА «Новости».
Глава пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что на Херсонском направлении нанесены удары по позициям вооруженных сил Украины у Ивановки, Антоновки и Тягинки. Российские войска уничтожили гаубицы M777 и Д-30, два миномета ВСУ, а также «живую силу противника». У населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены украинские БПЛА.
Начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук сообщил, что на невском участке и в районе Серебрянского лесничества была замечено перемещение украинских сил. По ним нанесли удары российские авиация и артиллерия, ВСУ «понесли потери в личном составе и технике». На Краснолиманском направлении зенитный российский «Бук-М3» уничтожил самолет Су-27 противника, а также два реактивных снаряда HIMARS, а ТОС «Солнцепек» нанесла огневое поражение по объектам противника, передает ТАСС.
Напомним, накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных.
Жителям освобожденной части Харьковской области рекомендовали покинуть регион
Российская администрация Харьковской области рекомендовала жителям покинуть освобожденную часть региона из-за ударов ВСУ
В связи с участившимися обстрелами со стороны вооруженных сил Украины жителям освобожденных Россией территорий Харьковской области рекомендуется покинуть регион, сообщила российская администрация области.
Администрация в Telegram объяснила такой призыв стремлением избежать жертв среди мирного населения. Регион рекомендуется покинуть «до установления благоприятных для жизни условий».
Напомним, глава гражданской администрации области Виталий Ганчев сообщил, что под контролем российских военных находится около 29 населенных пунктов.
В словах Зеленского увидели секретное послание о риске провала наступления ВСУ
NYT увидела в заявлении Зеленского секретное послание Западу о риске провала украинского наступления
Украинский президент Владимир Зеленский мог направить Западу секретное послание о возможном провале контрнаступления вооруженных сил Украины, сообщают американские СМИ со ссылкой на украинских экспертов.
Так, киевский аналитик Мария Золкина, комментируя заявление Зеленского о том, что контрнаступление откладывается, предположила, что Киев пытается «ускорить поставки» вооружений. По ее мнению, это «часть политического заявления», с помощью которого Украина пытается «управлять ожиданиями Запада» на случай, если ВСУ не добьются нужных результатов.
Как заявил экс-офицер ВСУ Тарас Чмут, для крупной операции военной помощи Запада может не хватить, а Зеленский пытается указать союзникам, что украинская ПВО сильно ослаблена ударами российских планирующих авиабомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
В свою очередь, Financial Times пишет, что «за закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию». Они не верят в то, что в 2023 году Киев захватит ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, Украина беспокоится, что без захвата ВСУ значительных территорий Запад начнет настаивать на переговорах между Киевом и Москвой. Ряд американских чиновников в частном порядке также указывают на то, что Киеву нужно чего-то добиться на поле боя.
Напомним, Зеленский заявил о переносе начала контрнаступления вооруженных сил Украины. При этом сообщалось, что украинские войска начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.
В МВД ЛНР подтвердили обнаружение американской ракеты в Луганске
В МВД ЛНР сообщили о найденной в Луганске после украинской атаки американской ракете ADM-160B
В Луганске, по которому украинские войска нанесли удар, обнаружена «ракета-ложная цель», сообщили в МВД ЛНР.
В ведомстве сообщили, что в центре города, по предварительной информации, обнаружен американский «летательный аппарат типа ADM-160B», передает РИА «Новости».
Напомним, удар по городу украинские войска нанесли, использовав предположительно оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». При этом сообщалось, что нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Депутат Госдумы Водолацкий пострадал в результате украинского обстрела Луганска
Помощник депутата Госдумы Водолацкого сообщил, что парламентарий в Луганске получил легкое ранение
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В результате украинского удара по Луганску первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий получил легкое ранение, сообщил его помощник.
По словам помощника, с Водолацким все в порядке, передает RT.
В пятницу Водолацкий принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Луганск 24».
Сам Водолацкий назвал атаку вооруженных сил Украины «мерзопакосной», указав, что удар был нанесен «по мирному городу», где «гуляли мирные граждане с детьми». «Люди на производстве, дежурная смена была, и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты», – сказал он.
Позднее Водолацкий рассказал, что возвращался с военкором Евгением Лисицыным с позиций казачьей бригады имени Платова. Они проезжали мимо здания, которое попало под обстрел, и «оказались первыми возле горящих строений». Водолацкий отправился помогать пострадавшим вместе с прибывшим в этот момент председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым.
Когда депутат помогал людям, «произошел обвал кирпичной кладки», она «повредила лицо, руки, ноги» Водолацкому. «Но это не смертельно – раны заживут, и мы снова будем помогать жителям ЛНР в их желании жить под мирным, свободным, чистым от ракет укронацистов небом», – сказал он.
Напомним, представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в результате украинского удара «ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы Виктор Володацкий».
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