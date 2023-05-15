ЕК улучшила прогноз по ВВП России

Эксперты Еврокомиссии прогнозируют ожидания по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в 2023 году в лучшую сторону.

По мнению аналитиков, российская экономика по итогам этого года снизится на 0,9% против 3,2%, которые прогнозировали осенью 2022 года, передает РИА «Новости».

Также улучшен прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся 0,9%.

Ранее Банк России сообщил, что снижение ВВП в первом квартале 2023 года составило 2,3%, однако уже во втором квартале ожидается рост на 4,2%.