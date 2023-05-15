Семье Тепляковых отказали в выплате денег за обучение Алисы в МГУ

Иск семьи студентки Алисы Тепляковой о взыскании с МГУ им. Ломоносова средств за обучение отклонили в Зюзинском суде Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

Иск подавали к ФГБОУ «Московский государственный университет имени Ломоносова» и к факультету психологии того же вуза с требованием вернуть денежные средства, потраченные за год обучения Тепляковой, сообщили в пресс-службе ТАСС.

Сумму иска там не уточнили, объяснив, что его отклонили. Ранее мать студентки заявляла, что средняя стоимость обучения девочки составляет свыше 391 тыс. рублей в год.

Напомним, Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по математике, биологии, информатике и получила аттестат в столичной школе, аттестат об окончании школы она получила в семь лет.

Она в 2021 году поступала на факультет психологии МГУ, но не смогла выдержать конкурсной процедуры, после чего родители решили обучать ее там платно.

Профессор факультета психологии МГУ Александр Асмолов обвинял ЕГЭ в поступлении в вуз девятилетней студентки Тепляковой.