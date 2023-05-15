Newsweek: Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО» после вступления Финляндии в альянс

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после вступления Финляндии в НАТО и на фоне планов Швеции присоединиться к альянсу назвал Балтийское море «озером НАТО».

Как заявил Цахкна в интервью американскому Newsweek, по его мнению, важно, что Балтийское море на данный момент является «озером НАТО». Он подчеркнул, что «каждый, кто понимает в обороне, понимает: это многое меняет в стратегическом плане», передает РИА «Новости».

Он также заявил о важности вступления Швеции в НАТО, с уверенностью добавив, что это произойдет.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что после превращения зоны Балтийского моря в область военного соперничества становится все яснее, что возрастают риски столкновения сил России и НАТО.