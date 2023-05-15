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Зеленский на церемонии в Германии уронил награду Карла Великого на пол
Президент Украины Зеленский уронил полученную в Германии награду Карла Великого и обвинил в падении трофея русских
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Президент Украины Владимир Зеленский уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских, свидетельствует видео церемонии, трансляцию которой вел YouTube-канал немецкого журнала Der Spiegel.
После падения награды на пол Зеленский прервал свое выступление на торжественной церемонии в городе Аахен, сказав «русские», после чего поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить речь. На награждении присутствовали немецкие политики и представители нескольких европейских стран, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.
Washington Post рассказала о желании Зеленского захватить российские города
Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба»
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить российские приграничные города, а также взорвать нефтепровод «Дружба», сообщают СМИ со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.
Как свидетельствуют полученные разведкой США материалы, Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории, а не только по регионам, которые Киев и Запад объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого Западом вооружения для ударов по территории России, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, Зеленский пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Напомним, Зеленский в интервью Washington Post заявил, что заранее не получал информации об утечке ни из Белого дома, ни из Пентагона, он назвал инцидент «плохой историей». Ряд СМИ предполагал, что утечка секретных документов Пентагона была попыткой Вашингтона сказать Зеленскому о том, что продолжать бои против России бесперспективно.
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Шольц исключил окончание украинского кризиса на условиях России
На Украине не может быть мира на условиях России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel.
По его словам, Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой
Боец спецназа Южной группировки российских войск сообщил об огневом контроле трассы под Авдеевкой
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Российские войска на передовой под Новокалиново в ДНР установили полный огневой контроль над участком трассы Н20, с которого украинские позиции просматриваются на много километров, сообщил боец спецназа Южной группировки войск.
Боец спецназа сказал, что на позиции находятся огневые расчеты минометов, АГС и ПТУРов. На указанном направлении фронта мало лесополос, равнинная местность просматривается на расстояние до 5 км, в связи с чем вооруженным силам Украины будет «очень тяжело прорваться», передает РИА «Новости».
Кроме того, в Южной группировке войск сообщили, что украинские военные в Марьинке «боятся, вольно себя не ведут», передвигается перебежками, а в случае контактного боя «ведут огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски – не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла». Движение диверсионных групп ВСУ обнаруживается еще на подступах к городу, по ним сразу наносится удар.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южнодонецком направлении российская артиллерия ликвидировала под Марьинкой разведгруппу ВСУ. Дроном «Ланцет» у Шахтерского уничтожена украинская гаубица M777.
Также артиллерия уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области – у населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. У Темировки уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б», у Малой Токмачки и Каменского – пикапы с боевиками, а у Чаривного – грузовой автомобиль украинских военных. Также российскими расчетами ЗРК «Бук» отражен удар РСЗО HIMARS.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетные подразделения нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ у Краматорска и по украинской артиллерии у населенного пункта Мемрик, передает ТАСС.
Российская авиация атаковала скопления украинских военных у Григоровки и Авдеевки. В Григоровке и Белогоровке артиллерия уничтожила скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава. В районе Марьинки сорвана попытка ВСУ провести разведку боем.
В Минобороны России также сообщили, что расчеты батарей самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов в южном секторе проведения специальной военной операции.
Напомним, на донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. В районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.
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Global Times назвала СВО исправлением исторической аномалии
Американский политолог Корыбко назвал решение России начать СВО исправлением исторической аномалии
Однополярность, установившаяся в мире после распада СССР, стала «исторической аномалией», решение России провести специальную военную операцию на Украине исправило ситуацию, заявил американский политолог Эндрю Корыбко.
Корыбко считает, что однополярность объясняется не «исключительностью» США, а уникальным стечением обстоятельств. В 2022 году стало возможным ускорить «возвращение в нормальное русло истории» – СВО «беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как указал Корыбко, «лишь немногим более трех десятков стран» вооружают Украину и вводят санкции против России. По его мнению, это свидетельствует об ограниченности влияния США. Он считает, что БРИКС займет особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства.
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что движение к глобальной многополярности является фактом, геополитической реальностью.
Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона
Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине
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Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».
«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.
«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.
«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Взрывы прогремели в Киеве и Харькове
Взрывы прозвучали в Киеве и Харьковской области Украины
Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве. Власти Харьковской областной военной администрации также сообщили о взрывах в регионе.
В субботу вечером в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
В ночь на воскресенье тревогу отменили во всех областях, кроме Харьковской, передает ТАСС.
«Военкоры Русской Весны» сообщают о «мощных взрывах в Харькове». В сообщении говорится о «зареве от пожара над местом прилета». По заявлению местных властей, удары нанесены по Харькову и пригородам.
Напомним, также сообщалось о мощном взрыве в Тернополе. Взрывы прозвучали и в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на завод в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на завод «Консервсушпрод» в Брянской области
В Стародубе украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что в результате украинской атаки никто не пострадал, крыша здания получила повреждение.
Напомним, появились сообщения, что в Брянской области сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8.
Мирошник: Российские военные вопреки слухам сражаются на Украине до конца
Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские военные знают, что боевые товарищи готовы биться до конца
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В отличие от украинского командования, наши военные руководители готовы лично отстаивать интересы России. Вопреки слухам, распускаемым противником, мы сражаемся до конца, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Минобороны заявило о гибели двух полковников ВС России при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском.
«Сообщение Минобороны о гибели двух полковников – это подтверждение тому, что два воина, находясь на передовой, сами командовали собственными подразделениями. Они, в отличие от украинского командования, не прятались где-то далеко и были готовы идти до конца», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Мы видим, что в рядах российской армии воюют лишь достойные, грамотные и опытные офицеры. Да, к сожалению, некоторые из них гибнут. Но ВС РФ не сдаются и продолжают защищать честь России. Вместе с тем, несмотря на такие неопровержимые доказательства, мы и дальше будем сталкиваться со слухами о якобы бегстве с поля боя наших военных», – добавил собеседник.
«Необходимо осознать и принять – в информационном поле идет настоящая война против России. Грамотный и крайне циничный противник, которых хорошо интегрирован в западную систему влияния на мозги, не сдастся. Попытки сломить боевой дух русского солдата не прекратятся», – подчеркнул он.
«На мой взгляд, такие честные заявления Минобороны РФ в этой информационной войне серьезно помогают нам. Зная о случившемся, российские солдаты лишь еще больше сплотятся. Ведь они будут знать, что их боевые товарищи готовы биться до конца», – заключил Мирошник.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля. В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
Кадыров опроверг информацию о прорыве ВСУ вблизи Кременной
Кадыров со ссылкой на сообщения спецназа «Ахмат» опроверг информацию о прорыве ВСУ вблизи Кременной
Информация о прорыве вооруженными силами Украины российской линии обороны в районе Кременной не соответствует действительности, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в Telegram ссылается на информацию от «командира одного из подразделений спецназа «Ахмат» со звучным позывным «Иран». Тот признал, что на указанном направлении украинские диверсионные группы могут совершать вылазки в небольшом составе, но о «полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может».
«По его словам, даже если противник предпримет такую попытку, отряды наших бойцов готовы встретить незваного гостя во всеоружии», – говорится в сообщении.
Напомним, сообщалось, что украинские войска начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.
Американский генерал увидел угрозу со стороны Запада для наступления ВСУ
Экс-командующий силами НАТО в Европе Ходжес счел давление Запада угрозой для украинского контрнаступления
Сильное давление Запада на Украину может «запороть» планы вооруженных сил Украины по контрнаступлению, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.
Ходжес считает, что в нынешней администрации США есть те, кто не стремится добиться «абсолютной победы Украины». Ходжес видит в этом неспособность политиков четко определиться с целью помощи Украине.
Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан считает, что конфликт может продолжаться «бесконечно», а США «продолжат вливать в него деньги без особого результата», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинским войскам нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению.
Новая серия взрывов прогремела на Украине
Взрывы прогремели в Тернопольской и Сумской областях Украины
В Тернопольской области Украины прогремела новая серия взрывов, сообщил глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш. Также сообщается о взрывах в Сумской области и находящемся под контролем украинских войск Херсоне.
Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы». Также «очень мощные» взрывы были слышны в Херсоне около 4.18, передает РИА «Новости».
Воздушная тревога, объявленная в 03.42 мск на всей территории Украины, продлилась около двух часов, после чего была отменена, передает ТАСС.
Напомним, в субботу вечером уже был мощный взрыв в Тернополе. Также взрывы звучали в Киеве, Харьковской области и Херсоне.
Зеленский прибыл в Берлин
Зеленский прибыл в Германию за премией имени Карла Великого
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. По данным СМИ, он также посетит Ахен, где ему собираются вручить премию имени Карла Великого.
О том, что он в Берлине, Зеленский сообщил в соцсетях. «Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Визит ожидался 13 мая. Как сообщал N-TV, Зеленскому предстоят встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Затем должна состояться поездка в Ахен, передает ТАСС.
Портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщал, что в Киеве были разочарованы раскрытием деталей визита Зеленского в Берлин, поездку могли отменить.
Премия имени Карла Великого присуждается за вклад в объединение Европы.
Напомним, 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках
Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.
По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».
Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.
Зеленский заявил о непричастности Украины к атаке беспилотников на Кремль
Зеленский отверг заявления об ответственности Украины за атаку беспилотников на Кремль
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не Киев стоит за атакой беспилотников на Кремль.
Как заявил Зеленский, в Киеве знают, «что упало». «Это точно не наш дрон, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Rai1. – Мы не запускали никаких беспилотников». По версии Зеленского, Москва стремится убедить общество, что за атакой стоял Киев, но, как утверждает президент Украины, украинская сторона призналась бы, будь это правдой. «Нам не страшно это признать», – сказал он.
В начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы. Киевский политолог Алексей Нечаев считает, что офис Зеленского опасается вызвать критику на Западе из-за организации терактов.
Стала известна страна, которую Зеленский посетит после Германии
Вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть во Францию, сообщил телеканал BFMTV.
Зеленский должен прибыть в Париж во второй половине дня. Там он встретится с премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонна. После этих встреч Зеленский отправится на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. По данным СМИ, он также посетит Ахен, где ему собираются вручить премию имени Карла Великого.
Напомним, 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.