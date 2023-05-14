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Эрдоган набирает около 54% голосов после обработки бюллетеней из почти 30% урн
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов после обработки бюллетеней из 29,16% урн на всеобщих выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 40,12% голосов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.
Чавушоглу развенчал подозрения во «вмешательстве» России в выборы в Турции
Министр Чавушоглу: Заявления о «вмешательстве» России в выборы в Турции ложны и несправедливы
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Заявления оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что Москва якобы вмешивается в выборы в республике, несправедливы по отношению к России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу в интервью CNN Turk заявил, что Турция как никогда нуждается в стабильности. Он напомнил, что выборы в республике всегда были прозрачными. По его словам, для имиджа страны выгодно, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно, передает ТАСС.
В этой связи он опроверг заявление Кылычдароглу о якобы «вмешательстве» России в выборы. Утверждения оппозиционного кандидата министр назвал ложными и несправедливыми по отношению к России.
Кылычдароглу, претендующий в Турции на высший государственный пост, ранее выступал с противоречивыми заявлениями в России. С одной стороны, он обещал не разрывать связей с нашей страной, с другой – говорил о намерении ввести санкции против России и призывал Москву не «вмешиваться» в турецкие выборы.
Москва официально отвергла обвинения во «вмешательстве». В Кремле напомнили Кылычдароглу историю с американцами, твердившими о «российском вмешательстве» в выборы в Соединенных Штатах. Тогда в США потратили десятки миллионов долларов на проведение расследования прошедших президентских выборов, но в результате пришли к выводу, что никакого вмешательства не было.
Выборы турецкого президента состоятся 14 мая.
Москва официально отвергла обвинения Кылычдароглу о «вмешательстве» в выборы в Турции
Россия официально отвергает обвинения кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве страны в процесс выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы такие заявления решительно отвергаем, официально заявляем: ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», – заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что не знает причину таких воззваний, так как Москва неоднократно говорила, что не вмешивается в выборы и во внутренние дела других государств, передает РИА «Новости».
Он напомнил Кылычдароглу историю с американцами, когда они всем правительством долго твердили, что Россия вмешивалась в выборы американского президента.
«Потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и пришли к выводу, что вмешательства не было», – сказал Песков.
Между тем он подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Турцией из-за ее продуманной позиции по многим региональным и мировым проблемам и не собирается вмешиваться в выборы.
Песков указал, что страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более не будет ничего делать в отношении своего партнера.
Напомним, Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские выборы в Турции.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
Кремль отреагировал на обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в выборы
Песков: Россия не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в выборы
Россия категорически не приемлет обвинений турецкой оппозиции в якобы вмешательстве в выборы президента, Москва с уважением относится к выбору турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции». По его словам, Россия категорически не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы в Турции, «об этом не может быть и речи», передает РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что лидер турецкой оппозиции не представил доказательств «российского вмешательства», потому что их на самом деле и не существует, добавив, что Москва крайне разочарована заявлением оппозиции в Турции, представители которой называют себя прямыми последователями Ататюрка.
Песков напомнил, что именно Ататюрк был убежденным сторонником развития российско-турецких отношений, заложил фундамент двусторонних отношений дружбы и добрососедства, а заявление Кылычдароглу «явно идет вразрез и прямо противоположно этому видению».
Он также подчеркнул, что Россия дорожит тем уровнем отношений, который был достигнут за последние годы, взаимодействием, которое носит взаимовыгодный характер для народов двух стран, и с уважением отнесется к выбору турецкого народа.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как кандидатам в президенты Турции пришлось выбрать между Россией и США.
Эрдоган потребовал от оппозиции в Турции прекратить нападки на Россию
Эрдоган назвал недопустимыми угрозы санкциями и нападки турецкой оппозиции на Россию
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может допустить нападок оппозиции на Россию, которая для Турции не менее важна, чем США.
Президент Турции заявил, что «бай-бай Кемаль (Кылычдароглу) совершает нападки на Путина, на Россию». Эрдоган подчеркнул, что «не может это допустить», так как отношения Турции с Россией «не менее важны», чем с США, передает РИА «Новости».
Эрдоган осудил угрозы Кылычдароглу ввести санкции против России, отметив, что в Европе «многие страны пытались» это сделать, но «потом они дали задний ход». «Кто вы такой, чтобы вводить санкции против России?» – приводит слова Эрдогана ТАСС.
Президент Турции указал, что «никогда не прекращал взаимодействие» с главой российского государства Владимиром Путиным только из-за того, что «Америка негативно относится к России». «Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно», – сказал Эрдоган, добавив, что у Турции торгово-экономические отношения с Россией крепче, чем с США, причем «есть еще перспективы развивать их гораздо больше».
В частности, прежде Германия занимала первое место в списке стран, откуда в Турцию приезжало наибольшее число туристов, но сейчас Германию по этому показателю «обогнала» Россия. Эрдоган заявил: «Как я могу прекратить отношения с таким государством? Возможно ли такое?».
При этом он напомнил, что американский лидер Джо Байден до выборов в США «делал заявления» об «устранении Эрдогана», но позднее во время их встреч «пытался откреститься» от своих слов.
Эрдоган провел аналогию с ситуацией с Кылычдароглу, который призвал Россию «не вмешиваться» в турецкие выборы, а затем назвал это лишь «предупреждением» и заявил, что претензий к россиянам у него нет. Эрдоган сказал, что Кылычдароглу «так и не научился политическим приемам».
«Так нельзя управлять государством. Я дружу с США, я дружу с Россией, и я дружу с теми на Западе, кто недоброжелательно относится к нам», – сказал Эрдоган.
Он выразил готовность покинуть пост президента, если проиграет на запланированных на 14 мая выборах.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал безответственными слова Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям против России. По его словам, сразу после этого заявления туристический поток из России в Анталью упал на 80%. Теперь, «чтобы вновь привлечь их», Турции нужно «проводить соответствующую работу». По мнению главы турецкого МИДа, заявления Кылычдароглу о санкциях против России являются неприемлемыми. Он также добавил, что не понимает, почему Турция должна отказаться от проводимой политики балансов в угоду Западу.
Напомним, лидер оппозиции Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские выборы в Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия официально отвергает обвинения во вмешательстве. Эрдоган также пристыдил Кылычдароглу: «Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?».
В Турции завершилось голосование на выборах
В Турции завершилось голосование на выборах, сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер, передает телеканал A Haber.
По его словам, до нынешнего момента совет не знает о каких-либо проблемах на выборах, передает РИА «Новости».
Напомним, выборы в Турции проходят прозрачно, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
В воскресенье избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в 81 провинции Турции.
Глава МВД Турции: США вмешиваются в выборы в стране
Глава МВД Турции Сойлу: США вмешиваются в выборы в стране
Соединенные Штаты вмешиваются в выборы в Турции, заявил в эфире CNN Turk министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, это стало очевидным в самой Турции, даже президент США Джо Байден этого не скрывает. Также показательно недавнее нападение на Мухаррема Индже, понятно, откуда это координировалось, передает РИА «Новости».
Ранее Сойлу заявил, что западная пресса во главе с США активно пишет о выборах президента в Турции, чтобы проманипулировать их результатами.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
В Турции испугались снижения турпотока из России в случае победы оппозиции
В Минтуризма Турции выразили опасения возможным снижением числа туристов из России при победе оппозиции
Туристическую индустрию Турции может ждать крах в случае победы оппозиции на президентских выборах в республике, заявил источник в министерстве туризма и культуры страны.
Источник ТАСС напомнил, что турецкая оппозиция может ввести санкции против России. По его словам, уже в мае, после их объявления о своих намерениях, в Турции недосчитались российских туристов.
Он напомнил, что турецкая туриндустрия и раньше сталкивалась с трудностями, однако после серьезных испытаний ей удавалось восстановиться.
Лидер оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу, претендующий на высший государственный пост, ранее выступал с противоречивыми заявлениями в России. С одной стороны, он обещал не разрывать связей с Россией, с другой – говорил о намерении ввести санкции против нашей страны и призывал Москву не «вмешиваться» в турецкие выборы. Москва официально отвергла обвинения во «вмешательстве», назвав подобные утверждения ложью.
Выборы президента Турции намечены на 14 мая.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
Турецкая оппозиция обещала не отворачиваться от России при победе на выборах
Представитель турецкой оппозиции Салыджы заверил в отсутствии у его соратников намерения отворачиваться от России
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Если турецкая оппозиция одержит победу на выборах, Анкара не станет поворачиваться спиной к России, заявил Огуз Салыджы, заместитель главы Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, который борется за пост президента Турции.
Салыджы сказал, что у Турции «есть проблемы с США», нужно урегулировать их «путем диалога». Однако, по его словам, стремление к хорошим отношениям с Западом не подразумевает, что Турция «повернется спиной к Востоку, спиной к России», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Радио Sputnik».
Кылычдароглу в случае прихода ко власти будет делать все необходимое для ускорения вступления Турции в ЕС, сказал Салыджы, добавив, что его партия «верит ценностям ЕС». «Мы сделаем все, что зависит от нас в этом ключе. Что будет дальше, пусть думают в ЕС, решение принимают они», – заявил Салыджы.
Он заверил, что «нет необходимости в том, чтобы, развивая отношения с одной стороной, испортить их с другой». По его словам, членство Турции в НАТО «не должны вызывать у соседей по региону чувство отсутствия безопасности».
Народно-республиканская партия считает «необходимым поддерживать хорошие отношения с Россией». Салыджы признал, что у стран есть «ряд проблем», требуется «решить их путем диалога и привести отношения к еще лучшей точке». Команда Кылычдароглу планирует развивать отношения с Россией «на межгосударственном и межведомственном уровнях», как будет и с Японией, Китаем, США и странами ЕС.
Салыджы заверил, что есть возможность «увеличить товарооборот», он отметил важность туристического сектора. «Мы готовы продолжать все, что необходимо для развития и процветания региона. Опять же, мы не относимся предвзято к отношениям с Россией», – сказал он.
Напомним, Кылычдароглу заявил о «вмешательстве Москвы» в турецкие выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о вмешательстве в турецкие выборы. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган также пристыдил конкурента.
Данные последних опросов в Турции показали более 49% поддержки Кылычдароглу
Данные последних опросов в Турции показали более 49% поддержки оппозиционеру Кылычдароглу
Последние данные проведенных оппозицией опросов общественного мнения свидетельствуют о росте поддержки Кемаля Кылычдароглу до уровня более 49%, у него есть все шансы победить на выборах, сообщили в оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции.
Высокопоставленный функционер НРП сообщил, что данные опросов показали, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает более 49%. По его словам, есть уверенность, что если не в первом, то во втором туре он стопроцентно выиграет, передает ТАСС.
Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что для кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу в случае прихода к власти не составит труда договориться с США.
До этого глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что заявления оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что Москва якобы вмешивается в выборы в республике, несправедливы по отношению к России.
В Кремле назвали условие для продления зерновой сделки
Песков: Продление зерновой сделки возможно при выполнении российских условий
Продление зерновой сделки станет возможным при условии выполнения части условий России, телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, должна быть реализована та часть сделки, в которой прописаны условия России, в данный момент есть только обещания, передает ТАСС.
Также Песков отметил, что продвижений по переговорам пока нет, активно ведутся контакты.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит свое существование, если договоренности по черноморской инициативе не будут достигнуты к 18 мая.
До этого источник в Стамбуле сообщил, что с большой долей вероятности зерновая сделка может быть продлена на два месяца.
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Анкары после выборов в Турции
Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» предположили, что ждет отношения Москвы и Анкары после президентских выборов в Турции, которые пройдут уже в это воскресенье. Сейчас выделяются два фаворита – действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
По словам доцента Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В.Ломоносова Павла Шлыкова, по данным социологических опросов, второй тур исключать нельзя, а его результаты достаточно непредсказуемы. «Рейтинг Эрдогана по-прежнему высокий. И слишком высоки ставки для него, чтобы проиграть гонку оппоненту», – приводятся его слова на сайте НОМ.
При этом представители оппозиции ориентируются на США и ЕС и неоднократно консультировались с их представителями как в Анкаре, так и во время поездок, отмечают эксперты. По словам руководителя отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, «основной конкурент Эрдогана от республиканской партии предлагает изменить вектор на проамериканский, что может предполагать существенное ухудшение отношений с Россией».
«Западу не нужна самостоятельная и стабильная Турция, которая проявляет бурную активность не только в регионе, но и в мире, Западу не нужна самостоятельность в принятии экономических и геополитических решений под руководством Эрдогана. Западу интересна зависимая Турция, ослабленная чем бы то ни было», – также считает доктор филологических наук, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина.
Вероятно, по этой причине накал борьбы вылился в публичные обвинения во вмешательстве: действующий президент Эрдоган обвинил во вмешательстве в выборы США, а на следующий день почти слово в слово повторил обвинения представитель оппозиции Кылычдароглу, только адресовал обвинения в адрес России, чем вызвал возмущение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
Евсеев убежден, что США самым активным образом участвуют в этих выборах. «Только слепой не видит вмешательства США во внутренние дела Турции: посол США проводил специальные встречи с кандидатами от оппозиции, помимо этого, предпринимаются попытки повлиять на внешнеполитический и экономический курс Турции», – напоминает он.
«Риторика, которую транслируют западные средства массовой информации в отношении действующего президента, показывает усиливающееся на него давление со стороны стран Запада. Например, французская газета «Le Point» пишет: «Угрозы войны, экспансионизм, ненависть к Западу. Эрдоган – второй Путин», – согласен с обвинениями во вмешательстве кандидат экономических наук, экономист-международник, зампредседателя Общественного комитета «За честные выборы!» Омар Фаризов.
Фаризов добавляет: «Принимая во внимание, что граждане Турции позитивно оценивают образ российского лидера, подобные заявления достигают эффекта противоположного желаемому».
Еще один фактор, имеющий важное влияние на итоги, – недавнее землетрясение, приведшее Турцию к огромным человеческим жертвам. Павел Шлыков отметил, что «колоссальное по своим масштабам, числу жертв и разрушений землетрясение» довольно ощутимо влияет на эту кампанию.
Что касается дальнейшего влияния на российско-турецкие отношения, все эксперты, опрошенные НОМ, высказались за то, что обе стороны выборов стараются аккуратно и даже позитивно высказываться об отношениях с Россией.
«Внешняя политика Турции будет развиваться по своей логике, выборы, безусловно, окажут влияние, но не приведут к резким кардинальным переменам. Туристов в Турции традиционно оберегают, поэтому даже в самые драматичные моменты риски для туристов всеми силами стараются минимизировать (опыт самых трудных лет с пиковыми показателями по терактам – 2015–2016 годы – это показал)», – считает Шлыков.
Антироссийская риторика звучала ранее из уст оппозиции (предлагалось запретить россиянам приобретать недвижимость в Турции). Но накануне выборов оппозиция выступила с заявлением о том, что в случае победы будет продолжать развивать хорошие партнерские отношения с Российской Федерацией, и выступают за развитие российско-турецких отношений во всех областях, говорит Аполлинария Аврутина.
Евсеев тоже убежден, что в случае победы оппозиционного кандидата ухудшение российско-турецких отношений возможно лишь «до определенной степени» – ни один, ни второй кандидат не заинтересованы в том, чтобы ситуация с российскими туристами обострилась. «В данной ситуации туризм приносит существенные экономические плюсы Турции. Российских туристов заменить фактически некем. Европа стала жить хуже, средств стала меньше. Поэтому оба кандидата будут стараться, как бы ни складывались отношения с Россией, чтобы не было негативного влияния на туристический поток», – отмечает эксперт.
Тем не менее эксперты не исключают, что выборы выльются в уличные протесты и непризнание итогов проигравшей стороной. «Такой сценарий вероятен при любом раскладе, потому что очевидно, повторюсь, Западу самостоятельность в принятии экономических и геополитических решений под руководством Эрдогана не нужна. Поэтому вероятность беспорядков при любом раскладе очень высока», – предупреждает Аврутина.
Причем на улицу могут выйти как сторонники действующего главы, так и представителя оппозиции.
Эксперт: Турецкая оппозиция сможет легко договориться с США
Турецкий аналитик Озер: Кылычдароглу сможет легко найти общий язык с администрацией США
Для кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу в случае прихода к власти не составит труда договориться с администрацией президента США Джо Байдена, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.
По словам аналитика, президент Турции Тайип Эрдоган любит использовать личные связи в международных отношениях, поэтому отношения с Анкары и Вашингтона были намного лучше при Дональде Трампе, чем при Джо Байдене, передает РИА «Новости».
В то же время, отмечает Озер единый кандидат от оппозиции, главный соперник Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу не считает личные подходы во внешней политике правильными. И хотя сейчас оппозиция поставила основной целью во внешних отношениях полную интеграцию с Европейским союзом, Кылычдароглу не составит труда договориться в ближайшее время с администрацией Байдена.
По мнению оппозиции, Турция является сильнейшим членом южного крыла Североатлантического альянса и продолжит выполнять свои обязанности. «Поэтому основная разница между оппозицией и властью – это будущее отношений с Евросоюзом», – подчеркнул Озер, уточнив, что оппозиция намерена провести полную интеграцию с ЕС.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Евросоюз, США и Североатлантический альянс даже не станут пытаться покрыть убытки Турции от потери российских туристов из-за обещаний оппозиции ввести санкции против Москвы.
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Чавушоглу обвинил оппозицию в отпугивании российских туристов
Глава МИД Турции Чавушоглу: Оппозиция своими заявлениями отпугивает российских туристов
Евросоюз, США и Североатлантический альянс даже не станут пытаться покрыть убытки Турции от потери российских туристов из-за обещаний оппозиции ввести санкции против Москвы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Он напомнил, что кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал, что Турция присоединится к санкциям Запада. По мнению Чавушоглу, это неверная позиция, передает ТАСС.
«Что получится доказать этим? В чем польза?», – заявил Чавушоглу, напомнив, что из-за этих заявлений Кылычдароглу россияне стали чаще ездить в Дубай, Таиланд и Египет, а не в Турцию.
При этом политик указал, что Евросоюз, США и Североатлантический альянс не покроют убытков Турции от потери российских туристов. «Кто сможет покрыть убытки в сфере туризма? О Евросоюзе даже не думайте. О США тоже забудьте, а о НАТО – тем более», – заявил глава турецкого МИД.
Ранее Чавушоглу заявил, что заявления оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что Москва якобы вмешивается в выборы в республике, несправедливы по отношению к России.
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Эрдоган спел со сторонниками на митинге в Стамбуле
Эрдоган спел со своими сторонниками на предвыборном митинге в Стамбуле
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провел финальный предвыборный митинг в Стамбуле.
Мероприятие прошло на площади Кызылай – в родном для турецкого президента районе Касымпаша. С опозданием на полчаса Эрдоган вышел на сцену в 16.00. Собравшиеся встретили его громкими овациями, передает РИА «Новости».
Эрдоган выглядел бодрым, его речь длилась около 10 минут. На экранах показали его предвыборный ролик. После этого президент Турции выступал еще 10 минут.
Площадь Кызылай, где проходил митинг, оказалась полностью заполнена людьми, которые скандировали слова в поддержку Эрдогана, размахивали флагами Турции.
Эрдоган показал еще один ролик, в котором рассказывалось о достижениях турецкой промышленности. После этого президент Турции спел турецкую национальную песню со своими сторонниками.
Между тем, по данным оппозиции, последние данные проведенных оппозицией опросов общественного мнения свидетельствуют о росте поддержки Кемаля Кылычдароглу до уровня более 49%.
Президентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
Эрдоган набирает более 55% голосов после обработки бюллетеней из 20% урн
Турецкое ТВ: Эрдоган набирает более 55% голосов после обработки бюллетеней из 20% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Телеканала указывает, что соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набирает 38,57% голосов, передает РИА «Новости».
Ранее Кылычдароглу призвал сторонников не покидать участки до последнего подписанного протокола.