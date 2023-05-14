Движение на автотрассе М-4 «Дон» в сторону Москвы перекрыто из-за массового ДТП

Движение на автотрассе М-4 «Дон» в сторону Москвы перекрыто из-за столкновения пяти машин

Движение на 1096-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области перекрыто после массового столкновения с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В сообщении говорится, что из-за ДТП нет движения на 1096-м километре М-4 «Дон» в сторону Москвы. Отмечается, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим в Азовском районе, передает РИА «Новости».

По данным инспекторов, в 13.15 мск на 1097-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Газель», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, который отбросило на автомобиль ВАЗ-2107.

После этого автомобиль ВАЗ-2107 отбросило на автомобиль Toyota Camry, который, в свою очередь, врезался в автомобиль Kia Ceed.

В результате аварии грузовой автомобиль Iveco опрокинулся. Пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля ВАЗ-2107 были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте аварии.

В областной Госавтоинспекции добавил, что по факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию, назначено проведение ряда исследований.

В январе федеральную автодорогу М-4 «Дон» перекрывали в обоих направлениях из-за массового ДТП с участием шести машин.