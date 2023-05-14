Правнука Жюля Верна пригласили в Чувашию на спектакль в честь юбилея прадеда

Государственный русский драматический театр Чувашии пригласил на спектакль, который будет поставлен в 2024 году в честь 195-летия со дня рождения французского писателя Жюля Верна, правнука писателя Жана Верна, сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова, он принял приглашение.

По ее словам, театр планирует постановку спектакля «Вокруг света в 80 дней: 150 лет спустя» по произведению Жюля Верна, правнук писателя Жан Верн в письме Русскому драматическому театру поддержал идею постановки и принял приглашение посетить премьеру, передает ТАСС.

Каликова уточнила, что премьера спектакля в театре запланирована на 2024 год. По словам директора театра Дмитрия Капустина, на премьеру также приглашен путешественник Федор Конюхов.