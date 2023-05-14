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Правнука Жюля Верна пригласили в Чувашию на спектакль в честь юбилея прадеда
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Государственный русский драматический театр Чувашии пригласил на спектакль, который будет поставлен в 2024 году в честь 195-летия со дня рождения французского писателя Жюля Верна, правнука писателя Жана Верна, сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова, он принял приглашение.
По ее словам, театр планирует постановку спектакля «Вокруг света в 80 дней: 150 лет спустя» по произведению Жюля Верна, правнук писателя Жан Верн в письме Русскому драматическому театру поддержал идею постановки и принял приглашение посетить премьеру, передает ТАСС.
Каликова уточнила, что премьера спектакля в театре запланирована на 2024 год. По словам директора театра Дмитрия Капустина, на премьеру также приглашен путешественник Федор Конюхов.
«Коммерсант» сообщил о крушении двух самолетов и двух вертолетов в Брянской области
«Коммерсант»: Два самолета и два вертолета могли быть сбиты в небе над Брянской областью
В Брянской области у границы с Украиной «практически одновременно могли быть сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8», пишет «Коммерсант». Официально информация не подтверждена.
По сведениям газеты «Коммерсант», все они, по предварительной информации, входили в одну авиагруппу.
Истребители, как сообщает издание, должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины. Вертолеты направлялись для подстраховки.
Газета добавляет, что при крушении бортов их экипажи погибли.
Ранее в субботу днем поступили сообщения о крушении вертолета Ми-8 и истребителя Су-34 в Брянской области. Губернатор Брянской области подтвердил крушение в Клинцах одного вертолета.
Бастрыкин сообщил о групповых нападениях мигрантов с целью унижения русских
Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских
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Отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских, мигранты противопоставляют свои традиции русским традициям, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин выступил на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума, сообщает СК в Telegram.
Он рассказал о «некоторых тенденциях в структуре преступности, которые наблюдаются в последнее время и требуют принятия действенных мер». В частности, он отметил рост числа преступлений мигрантов. В 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 37% (с 11 тыс. до почти 15 тыс.). Число убийств выросло на 18% (с 247 до 291), изнасилований – на 7% (с 257 до 276).
При этом мигранты не желают «интегрироваться в российское общество», они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции», сообщил глава СК. Также, как сообщает Telegram-канал ведомства, Бастрыкин отметил, факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских.
Также обсуждалась проблема подростковой преступности – в 2022 году число тяжких и особо тяжких деяний, совершенных несовершеннолетними, выросло на 3% (до 9295). Кроме того, возросло «количество проявлений детского экстремизма».
Бастрыкин отметил ряд тенденций: преступность несовершеннолетних молодеет, отмечается жестокость и желание унизить жертву преступления, имеет место рост экстремистских преступлений. По его словам, миграционная преступность также молодеет.
Напомним, Бастрыкин заявил, что в России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.
Украинский генерал объяснил, почему Киеву «не победить великую российскую армию»
Украинский генерал Кривонос предрек неудачу Киева в контрнаступлении
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У российских военных есть существенные преимущества, что не позволит Киеву достигнуть целей в контрнаступлении, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а российскую армию – великой. «Вопрос стоит не столько в подготовке их бойцов, хотя она тоже высокая, речь идет об их численном превосходстве», – заявил Кривонос телеканалу «Прямой».
Военный призвал трезво смотреть на вещи и выразил мнение, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных. Кривонос также сообщил, что Киев не получил достаточно вооружения от Запада, что еще больше осложняет положение украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов.
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В США заявили о зависимости от ключевого сырья из России
Newsweek: США зависят от поставок ядерного топлива из России
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Соединенные Штаты по-прежнему зависят от поставок ключевого сырья из России, пишут американские СМИ.
В статье Анны Скиннер, вышедшей в журнале Newsweek, говорится, что Россия «по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны». Речь идет о ядерном топливе, поясняет она.
Автор статьи отмечает, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, «который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия», передает РИА «Новости».
Москва, по словам Скиннер, обладает одними из крупнейших в мире запасов урана.
Американские компании, продолжает автор статьи, дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов, что в свою очередь означает, что в период конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.
Автор публикации пишет, что в США насчитывается 93 реактора, они обеспечивают пятую часть национальной энергии. При этом от Росатома поступает четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, говорится в статье.
В период, когда мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу, ядерная энергия переживает возрождение, подчеркивается в статье.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о предложении, озвученном в США, о запрете импорта российского урана.
Появились сообщения об аннулировании виз финнов при попытке въехать в Россию
Helsingin Sanomat: Граждан Финляндии стали лишать виз при попытке въехать в Россию
Российские пограничники с 11 мая начали аннулировать визы гражданам Финляндии, которые едут в Россию за покупками и бензином, пишут финские СМИ.
Чаще всего, как отмечает газета Helsingin Sanomat, такие случаи происходили на пропускном пункте Ваалимаа – Торфяновка. Также визы аннулировались на КПП Нуйямаа – Брусничное. Известно о десятках подобных случаев, сообщает «Газета.Ru».
При этом у обладателей двойного гражданства проблем с пограничниками не возникает, добавляет издание.
Москва ранее подчеркивала, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях.
Washington Post рассказала о желании Зеленского захватить российские города
Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба»
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить российские приграничные города, а также взорвать нефтепровод «Дружба», сообщают СМИ со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.
Как свидетельствуют полученные разведкой США материалы, Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории, а не только по регионам, которые Киев и Запад объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого Западом вооружения для ударов по территории России, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, Зеленский пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Напомним, Зеленский в интервью Washington Post заявил, что заранее не получал информации об утечке ни из Белого дома, ни из Пентагона, он назвал инцидент «плохой историей». Ряд СМИ предполагал, что утечка секретных документов Пентагона была попыткой Вашингтона сказать Зеленскому о том, что продолжать бои против России бесперспективно.
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Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
Председатель СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли экономики России.
Бастрыкин уточнил, что речь идет об экономической безопасности «в условиях войны». «А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», - приводит его слова РИА «Новости».
Ранее председатель Следственного комитета предложил Минюсту вернуть отмененную в 2003 году конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Бастрыкин уточнил, что отсутствие такой меры наказания порой делает бессмысленными расследование и судебные приговоры.
Ранее на Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин заявил, что корпорации в России в ходе выполнения оборонзаказа в тяжелое для страны время допускают факты коррупции и воровства.
МИД не исключил выхода России из Арктического совета
Посол по особым поручениям МИДа Корчунов не исключил выхода России из Арктического совета
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Если права России в Арктическом совете будут нарушаться, она может покинуть эту организацию, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Корчунов заявил, что отсутствие приглашения российских представителей на мероприятия Арктического совета Москва будет считать нарушением прав России как члена организации. В таком случае, заявил Корчунов, «продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», передает ТАСС.
Россия, которая председательствовала в Арктическом совете с 2021 по 2023 год, передала полномочия Норвегии. Как отметили в МИДе, сейчас будущее совета зависит от Осло и «поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами».
МИД указал, что из-за действий Запада эффективность работы Арктического совета снизилась, Москве приходится вести «активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями» по «арктической повестке».
Корчунов отметил, что Россия «является крупнейшей арктической страной, а мандат Арктического совета включает ограниченный спектр сфер взаимодействия». В связи с этим Москва намерена руководствоваться многовекторностью внешней политики и продвигать взаимодействие «с конструктивно настроенными партнерами как в двустороннем, так и многостороннем форматах».
Напомним, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если страны-участницы смогут найти возможность для продолжения диалога, можно будет говорить о дальнейшем существовании Арктического совета.
Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»
Режиссер Никита Михалков высказался за закрытие «Ельцин-центра»
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Необходимо закрыть «Ельцин-центр» и сделать там музей современной истории, но честный, без мерзости и вранья, заявил режиссер, председатель союза кинематографистов России Никита Михалков.
Михалков на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума раскритиковал деятельность «Ельцин-центра». Он заявил, что там показывают маленьким детям ужасающий исторический мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, а спаситель – единственный человек, передает РИА «Новости».
При этом режиссер не против того, чтобы в России существовал музей первого президента, но призвал не «делать в перчатках катаракту глаза».
«Не заставляйте меня, как посетителя музея, поверить, что вся история моей страны – «мерзость и дерьмо» и только святые 90-е сделали меня таким счастливым», – подчеркнул Михалков.
Кроме того, режиссер высказался за закрытие «Ельцин-центра». По его словам, создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть «Ельцин – центр», и сделают музей современной истории, но честный.
Ранее издание Ura.ru сообщало, что сенатор Пушков и актриса Шукшина поддержали идею о закрытии Ельцин-центра. «За пять минут я получил более 100 знаков одобрения этого предложения», – отметил сенатор.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос прессы о предложении Культурного фронта России закрыть центр.
Журналист показал исправленный американцами стикер про Украину
Журналист Лоффредо показал стикер, через который американцы призвали «остановить» Украину и «вооружить» Путина
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал фотографию стикера в поддержку Украины, приклеенного к столбу на улице Нью-Йорка и исправленного американцами.
Снимок опубликован в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Местные жители отредактировали надпись, переклеив слова и придав стикеру антироссийской направленности прямо противоположный смысл. В результате получились призывы «отправить оружие [президенту России Владимиру] Путину» и «остановить Украину», передает РИА «Новости».
Подписчикам журналиста шутка понравилась.
Ведущий Майк Криспи в этой связи отметил, что «не все герои носят плащи».
Еще один читатель пообещал угостить выпивкой того, кто отредактировал надпись.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала результаты опроса YouGov, согласно которому 40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина.
Появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
В Сети появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта ВСУ с десятками тонн боеприпасов близ Хмельницкого на Украине.
Во второй половине дня в Сети появились видео, новые свидетельства поражения ВС России одного из объектов ВСУ близ Хмельницкого, передает «Военное обозрение».
СМИ сообщали, что дрон-камикадзе ВС России поразил топливное хранилище, позже появились свидетельства о мощной детонации на объекте, которая продолжалась несколько минут. Местные жители уверены, что был уничтожен крупный склад боеприпасов и место хранение военной техники с хранилищем ГСМ для нее в Хмельницком.
В комментарии одного из очевидцев, говорится о том, что через несколько секунд после начала горения, стали разлетаться осколки. Высота столба дыма и огня составляла несколько сотен метров.
Известно о том, что объект, по которому сегодня утром был нанесён удар, уничтожен полностью, также сообщается об уничтожении подразделения нацгвардии Украины, охранявшей объект.
Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевший за пределами населенных пунктов.
Также сообщалось, что за минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры.
При отражении массовых атак ВСУ под Артемовском погибли два полковника ВС России
Минобороны заявило о гибели полковников ВС России Макарова и Бровко при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля.
В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
Блогеры обратили внимание на символические подарки папы Римского и Зеленского
В Сети обратили внимание на «воинственный» подарок президента Украины Владимира Зеленского в ответ на сувенир папы Римского, символизирующий мир.
«Папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира. В ответ Зеленский подарил ему картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете», – отметила в Telegram-канале Небожена.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в субботу инициативы Ватикана по урегулированию, заявил, что его страна не нуждается в посредниках. Он заявил, что переговоры могут быть только по его «мирной формуле». Также Зеленский заявил, что с Путиным говорить «не о чем», передает ТАСС.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской «формулы мира», как единственном действенном алгоритме достижения справедливости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Напомним, папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.
Военкоры показали груды уничтоженной техники по дороге в Артемовск
Военкоры опубликовали кадры «дороги смерти» ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) с грудами уничтоженной боевой техники.
Кадры с уничтоженной военной техникой ВСУ опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». На видео – новая куча разбитой различной военной техники от бронеавтомобилей, БМП и различных автомобилей.
Отмечается, что дорога идет в Артемовск через поселки Красное и Ивановское, которое находится под огневым контролем российской артиллерии.
Ранее военкоры показали уничтожение украинских танков под Артемовском.
Мощный взрыв прогремел в Тернополе
Взрывы прогремели в Тернополе и Херсоне
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В регионах Украины объявлена воздушная тревога, мощный взрыв прогремел в украинском Тернополе, также сообщается о взрыве в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Тревога прозвучала в западных, центральных и в большей части восточных регионов Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Тернопольской области. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил, что «есть прилет в промзону Тернополя», передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской Весны» сообщают о том, что в Тернополе начался «сильнейший пожар». Указывается, что российские войска «уничтожают склады с боеприпасами и топливом для контрнаступления ВСУ». «Вероятно, на очередном заводе враг хранил боеприпасы», – пишут военкоры.
В свою очередь Киевская областная военная администрация проинформировала о работе средств ПВО в окрестностях столицы.Напомним, также было опубликовано видео взрыва склада боеприпасов в Хмельницком. Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта.