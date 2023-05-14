В ДТП в Омске погиб мужчина

УМВД по Омской области: В ДТП в Омске один человек погиб, еще пятеро пострадали

В результате столкновения двух автомобилей в Омске один мужчина погиб, еще пятеро госпитализированы, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла в 1.30 (22.30 субботы мск) на улице 10 лет Октября в Омске. Полицейские выяснили, что 46-летний водитель Honda не справился с управлением в районе дома № 219. Автомобиль врезался в Nissan, который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения Honda опрокинулась, передает РИА «Новости».

Как указали в ведомстве, в ДТП на месте скончался пассажир Nissan, его личность в настоящее время устанавливается. Отмечается, что по предварительным данным, в момент аварии мужчина вышел из автомобиля и находился рядом, а в медицинское учреждение доставлены оба водителя, один пассажир Honda мужчина 1984 года рождения, и два пассажира Nissan, мужчина 1998 года рождения и женщина 1984 года рождения.

В УМВД позже добавили, что у водителя Honda были отмечены признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Ранее сообщалось, что в ДТП с легковым автомобилем и большегрузом в Большеглушицком районе Самарской области пять человек погибли.