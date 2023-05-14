Тысячи людей эвакуировали в Мьянме и Бангладеш из-за циклона

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14 мая, воскресенье | Последнее обновление — 09:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД не исключил выхода России из Арктического совета
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Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Тысячи людей эвакуировали в Мьянме и Бангладеш из-за циклона
Telegraph India: Мьянма и Бангладеш эвакуировали тысячи людей из-за мощнейшего циклона «Мокко»
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Власти Мьянмы и Бангладеш эвакуировали тысячи человек из-за приближения мощнейшего циклона «Мокко», который грозит стать самым мощным циклоном в регионе за последние 10 лет, сообщает Telegraph India.
Как сообщает метеорологический департамент Индии, максимальная скорость ветра циклона «Мокко» составила около 240 км/час, ожидается, что при выходе на сушу он замедлится примерно до 170-180 км/час, передает РИА «Новости».
Власти Бангладеш уже переселили в убежища более 190 тыс. человек из находящегося на побережье города Кокс-Базар и почти 100 тыс. из города Читтагонг. В свою очередь власти Мьянмы эвакуировали тысячи людей из деревень вдоль побережья штата Ракхайн.
По прогнозам, циклон «Мокко» выйдет на берег у города Ситтве в Мьянме и пройдет прямо через лагеря беженцев-рохинджа в бангладешском Кокс-Базаре.
Ранее газета NYT сообщила, что к Мьянме и Бангладеш после рекордной изнуряющей жары приближается циклон Mocha, который может стать самым сильным в регионе с 2010 года и привести к наводнению.
Напомним, в 2007 году более 500 человек погибли в результате мощного циклона, который обрушился на Бангладеш. Шторм с порывами ветра, достигавшими 250 км/час, затопил и разрушил целые деревни, опустошил три прибрежных городка.
Венедиктов напомнил украинцам о пополнении Киевом российского бюджета
Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов напомнил о пополнении Киевом российского бюджета
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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) напомнил украинцам, что Киев по-прежнему организует трансфер газа из России в страны Евросоюза, пополняя таким образом российский бюджет.
Венедиктов отреагировал на претензии в адрес публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который по решению суда выплатил штраф в 1,5 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину и таким образом, по мнению проукраинских активистов, пополнил российский бюджет.
В этой связи журналист напомнил, что Украина все еще продолжает прокачку российского газа в европейские страны и в 2022 году получила за это от Москвы 1,2 млрд долларов. «Тем самым позволив России получить более 30 млрд долларов в бюджет. … И все это продолжается с прокачкой газа за миллиарды долларов в 2023 году», – указал Венедиктов в своем Telegram.
Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича, недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
«Коммерсант» сообщил о крушении двух самолетов и двух вертолетов в Брянской области
«Коммерсант»: Два самолета и два вертолета могли быть сбиты в небе над Брянской областью
В Брянской области у границы с Украиной «практически одновременно могли быть сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8», пишет «Коммерсант». Официально информация не подтверждена.
По сведениям газеты «Коммерсант», все они, по предварительной информации, входили в одну авиагруппу.
Истребители, как сообщает издание, должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины. Вертолеты направлялись для подстраховки.
Газета добавляет, что при крушении бортов их экипажи погибли.
Ранее в субботу днем поступили сообщения о крушении вертолета Ми-8 и истребителя Су-34 в Брянской области. Губернатор Брянской области подтвердил крушение в Клинцах одного вертолета.
В США назвали второе после ядерного самое опасное оружие России
Newsweek: Российские подводные лодки являются критической угрозой для стран НАТО
«Критическую угрозу» для стран НАТО представляет российский подводный флот, при этом противолодочные возможности Североатлантического альянса «атрофировались» после холодной войны, пишут американские СМИ.
В статье Newsweek говорится, что эта российская техника считается грозной силой. Вашингтон с союзниками стремится «сравнять счет» в гонке вооружений, поскольку Россия «способна ударить» по любой точке территории Соединенных Штатов, сказано в публикации.
Если оставить ядерное оружие за скобками, российские подводные лодки являются «самой большой угрозой» для НАТО, передает РИА «Новости» выводы автора статьи.
Newsweek и ранее писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как российские подлодки могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Украинский генерал объяснил, почему Киеву «не победить великую российскую армию»
Украинский генерал Кривонос предрек неудачу Киева в контрнаступлении
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У российских военных есть существенные преимущества, что не позволит Киеву достигнуть целей в контрнаступлении, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а российскую армию – великой. «Вопрос стоит не столько в подготовке их бойцов, хотя она тоже высокая, речь идет об их численном превосходстве», – заявил Кривонос телеканалу «Прямой».
Военный призвал трезво смотреть на вещи и выразил мнение, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных. Кривонос также сообщил, что Киев не получил достаточно вооружения от Запада, что еще больше осложняет положение украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов.
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Бастрыкин сообщил о групповых нападениях мигрантов с целью унижения русских
Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских
Отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских, мигранты противопоставляют свои традиции русским традициям, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин выступил на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума, сообщает СК в Telegram.
Он рассказал о «некоторых тенденциях в структуре преступности, которые наблюдаются в последнее время и требуют принятия действенных мер». В частности, он отметил рост числа преступлений мигрантов. В 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 37% (с 11 тыс. до почти 15 тыс.). Число убийств выросло на 18% (с 247 до 291), изнасилований – на 7% (с 257 до 276).
При этом мигранты не желают «интегрироваться в российское общество», они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции», сообщил глава СК. Также, как сообщает Telegram-канал ведомства, Бастрыкин отметил, факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских.
Также обсуждалась проблема подростковой преступности – в 2022 году число тяжких и особо тяжких деяний, совершенных несовершеннолетними, выросло на 3% (до 9295). Кроме того, возросло «количество проявлений детского экстремизма».
Бастрыкин отметил ряд тенденций: преступность несовершеннолетних молодеет, отмечается жестокость и желание унизить жертву преступления, имеет место рост экстремистских преступлений. По его словам, миграционная преступность также молодеет.
Напомним, Бастрыкин заявил, что в России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.
Истребитель Су-34 разбился в Брянской области
Истребитель Су-34 разбился в Брянской области недалеко от украинской границы
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области, обстоятельства катастрофы уточняются, сообщили в экстренных службах.
Источник ТАСС сообщил, что Су-34 упал недалеко от украинской границы, выясняется судьба находившихся на борту летчиков, а также обстоятельства катастрофы.
Ранее в Брянской области разбился вертолет Ми-8, оба летчика погибли.
Эксперт объяснил применение Украиной крылатых ракет Storm Shadow по Луганску
Военный политолог Перенджиев назвал удар Украины крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску местью России
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Украина давно хотела отомстить России за освобождение Луганской народной республики. Именно поэтому по Луганску нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. О том, что в ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила ракеты Storm Shadow, сообщили в ЛНР.
«Если ВСУ практически ежедневно обстреливают Донецк, то Луганск не подвергался обстрелам. После того, как мы объявили летом прошлого года об освобождении Луганской народной республики, Украина хотела отомстить России. Именно поэтому они решили точечно нанести удар по мирным жителям Луганска», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
Британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow относятся к классу «воздух-земля», их радиус действия может быть доведен при модернизации с 250 км до 560 км. «В любом случае это опасное оружие. С учетом той дистанции, которую может пролететь самолет, удар может быть произведен и по территории России – непосредственно по старым регионам. Не исключаю, что это может оказаться Белгородская, Курская, Брянская или Ростовская области. Возможно, ВСУ попробуют задеть Калужскую область», – предупреждает собеседник.
Эксперт отмечает, что передачей крылатых ракет Украине Великобритания лишний раз доказала, что «ведет войну против России». «У британцев на нас зуб со времен сирийской операции. Вспомните, сколько было завываний и криков со стороны Лондона, когда мы брали Алеппо. Британцы даже создали фейковую девочку в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), которая жаловалась на обстрелы. Но самое главное – в Алеппо среди боевиков «Исламского государства*» были взяты в плен британские инструкторы. После этого Лондон развязал против нас дипломатическую войну», – напомнил Перенджиев.
По его словам, Британия конкурирует с США за влияние на украинский кризис и в целом на положение дел в Восточной Европе. Именно поэтому британцы согласились поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты. «Британия хотела бы получить свои дивиденды», – отметил эксперт.
О том, что в ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в субботу в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ВСУ задействовали одну американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. В субботу утром Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске вновь использовал ракету Storm Shadow.
Британские власти подтвердили на этой неделе передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.
Москва назвала передачу Storm Shadow очередным враждебным шагом Лондона по дальнейшему накачиванию Украины вооружениями. МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от этих ракет.
В США заявили о зависимости от ключевого сырья из России
Newsweek: США зависят от поставок ядерного топлива из России
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Соединенные Штаты по-прежнему зависят от поставок ключевого сырья из России, пишут американские СМИ.
В статье Анны Скиннер, вышедшей в журнале Newsweek, говорится, что Россия «по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны». Речь идет о ядерном топливе, поясняет она.
Автор статьи отмечает, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, «который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия», передает РИА «Новости».
Москва, по словам Скиннер, обладает одними из крупнейших в мире запасов урана.
Американские компании, продолжает автор статьи, дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов, что в свою очередь означает, что в период конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.
Автор публикации пишет, что в США насчитывается 93 реактора, они обеспечивают пятую часть национальной энергии. При этом от Росатома поступает четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, говорится в статье.
В период, когда мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу, ядерная энергия переживает возрождение, подчеркивается в статье.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о предложении, озвученном в США, о запрете импорта российского урана.
Появились сообщения об аннулировании виз финнов при попытке въехать в Россию
Helsingin Sanomat: Граждан Финляндии стали лишать виз при попытке въехать в Россию
Российские пограничники с 11 мая начали аннулировать визы гражданам Финляндии, которые едут в Россию за покупками и бензином, пишут финские СМИ.
Чаще всего, как отмечает газета Helsingin Sanomat, такие случаи происходили на пропускном пункте Ваалимаа – Торфяновка. Также визы аннулировались на КПП Нуйямаа – Брусничное. Известно о десятках подобных случаев, сообщает «Газета.Ru».
При этом у обладателей двойного гражданства проблем с пограничниками не возникает, добавляет издание.
Москва ранее подчеркивала, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях.
Командир «Ахмата» прокомментировал контрнаступление ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска
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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении.
По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.
Алаудинов в своем Telegram добавил, что находится на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. По его словам, украинские войска в Артемовском направлении в течение двух суток выдались выдавить российские подразделения, но успеха не достигли. «Бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед», – добавил Алаудинов.
Напомним, удар по Луганску в пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли, использовав, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Однако сообщалось, что на месте нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей.
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Российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24
МО: Российские истребители сбили украинский Су-24, который ударил по Луганску ракетами Storm Shadow
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Истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны.
В пятницу, 12 мая, украинские ВВС нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В Telegram Минобороны подтвердили, что удар был нанесен поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. При этом в военном ведомстве напомнили об обещаниях Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
В Минобороны добавили, что в результате удара повреждены не только предприятий пищевой и химической промышленности, но и ближайшие жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
При этом российские истребители сбили наносивший ракетный удар украинский самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.
Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
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Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
Председатель СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли экономики России.
Бастрыкин уточнил, что речь идет об экономической безопасности «в условиях войны». «А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», - приводит его слова РИА «Новости».
Ранее председатель Следственного комитета предложил Минюсту вернуть отмененную в 2003 году конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Бастрыкин уточнил, что отсутствие такой меры наказания порой делает бессмысленными расследование и судебные приговоры.
Ранее на Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин заявил, что корпорации в России в ходе выполнения оборонзаказа в тяжелое для страны время допускают факты коррупции и воровства.
Журналист показал исправленный американцами стикер про Украину
Журналист Лоффредо показал стикер, через который американцы призвали «остановить» Украину и «вооружить» Путина
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал фотографию стикера в поддержку Украины, приклеенного к столбу на улице Нью-Йорка и исправленного американцами.
Снимок опубликован в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Местные жители отредактировали надпись, переклеив слова и придав стикеру антироссийской направленности прямо противоположный смысл. В результате получились призывы «отправить оружие [президенту России Владимиру] Путину» и «остановить Украину», передает РИА «Новости».
Подписчикам журналиста шутка понравилась.
Ведущий Майк Криспи в этой связи отметил, что «не все герои носят плащи».
Еще один читатель пообещал угостить выпивкой того, кто отредактировал надпись.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала результаты опроса YouGov, согласно которому 40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина.
В Сети возмутились заявлением главы МИД Германии о России
Пользователей Сети возмутило заявление главы МИД Германии Бербок о России
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Пользователей соцсетей возмутило заявление министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая приравняла поставки России третьими странами оружия или товаров военного назначения к участию в конфликте на Украине.
Такое мнение Бербок высказала в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза. Она также призвала страны мира не поддерживать российскую спецоперацию. Возмущенные пользователи Twitter в ответ поинтересовались, приравнивает ли Бербок поставки оружия ЕС на Украину к участию в конфликте.
«Бербок следует замолчать. Запад итак масштабно поставляет оружие Киеву, а теперь еще и указывает другим государствам, что делать», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Пользователи также напомнили Бербок, что суверенные страны сами могут решать, как им поступать.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят антироссийские санкции. Кроме того, ЕС еще больше ужесточит энергетические санкции против России.
Появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
В Сети появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта ВСУ с десятками тонн боеприпасов близ Хмельницкого на Украине.
Во второй половине дня в Сети появились видео, новые свидетельства поражения ВС России одного из объектов ВСУ близ Хмельницкого, передает «Военное обозрение».
СМИ сообщали, что дрон-камикадзе ВС России поразил топливное хранилище, позже появились свидетельства о мощной детонации на объекте, которая продолжалась несколько минут. Местные жители уверены, что был уничтожен крупный склад боеприпасов и место хранение военной техники с хранилищем ГСМ для нее в Хмельницком.
В комментарии одного из очевидцев, говорится о том, что через несколько секунд после начала горения, стали разлетаться осколки. Высота столба дыма и огня составляла несколько сотен метров.
Известно о том, что объект, по которому сегодня утром был нанесён удар, уничтожен полностью, также сообщается об уничтожении подразделения нацгвардии Украины, охранявшей объект.
Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевший за пределами населенных пунктов.
Также сообщалось, что за минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры.
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