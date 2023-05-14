Тысячи людей эвакуировали в Мьянме и Бангладеш из-за циклона

Telegraph India: Мьянма и Бангладеш эвакуировали тысячи людей из-за мощнейшего циклона «Мокко»

Власти Мьянмы и Бангладеш эвакуировали тысячи человек из-за приближения мощнейшего циклона «Мокко», который грозит стать самым мощным циклоном в регионе за последние 10 лет, сообщает Telegraph India.

Как сообщает метеорологический департамент Индии, максимальная скорость ветра циклона «Мокко» составила около 240 км/час, ожидается, что при выходе на сушу он замедлится примерно до 170-180 км/час, передает РИА «Новости».

Власти Бангладеш уже переселили в убежища более 190 тыс. человек из находящегося на побережье города Кокс-Базар и почти 100 тыс. из города Читтагонг. В свою очередь власти Мьянмы эвакуировали тысячи людей из деревень вдоль побережья штата Ракхайн.

По прогнозам, циклон «Мокко» выйдет на берег у города Ситтве в Мьянме и пройдет прямо через лагеря беженцев-рохинджа в бангладешском Кокс-Базаре.

Ранее газета NYT сообщила, что к Мьянме и Бангладеш после рекордной изнуряющей жары приближается циклон Mocha, который может стать самым сильным в регионе с 2010 года и привести к наводнению.

Напомним, в 2007 году более 500 человек погибли в результате мощного циклона, который обрушился на Бангладеш. Шторм с порывами ветра, достигавшими 250 км/час, затопил и разрушил целые деревни, опустошил три прибрежных городка.